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Большинство выпускников по специальности не работают
В регионах, в том числе и во Владивостоке, около 63% выпускников учебных заведений не работают по специальности. К таким выводам пришли специалисты международной рекрутинговой компании Kelly Services в результате исследования, проведенного в городах России.
Причину такой ситуации руководитель филиала Kelly Services во Владивостоке Екатерина ЛОНШАКОВА видит в низкой востребованности получаемой профессии со стороны работодателей.
"Самое большое количество работающих не по специальности отмечено в возрастной группе от 25 до 35 лет - 47%, в группе от 18-25 лет - 34%. В первую очередь это связано с бурным экономическим ростом и открытием новых направлений и специализаций в последние 15 лет, - говорит Екатерина Лоншакова. - Многочисленные невостребованные выпускники технических, юридических и других специальностей были вынуждены осваивать новые, актуальные профессии, такие как маркетолог, аналитик продаж, системный администратор, менеджер по персоналу и т.д.".
По словам специалистов компании Kelly Services во Владивостоке, в настоящее время, к сожалению, сохраняется тенденция малой применимости вузовской специализации для будущей карьеры. Это означает, что государство тратит значительные средства впустую на образование большого количества человек, а рынок недополучает необходимых специалистов.
Кстати, все меньше внимания на базовое образование кандидатов обращают и работодатели. Согласно данным этого же опроса, на выбор кандидата работодателем влияют: опыт работы (46%), личные качества (31%), самопрезентация (10%). Образование стоит на одном из последних мест (3%).
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