Во Владивостоке открыт сезон охоты на щиты

Хаотичная, безвкусная, заполонившая все улицы города и несущая в себе многие черты нелегального бизнеса - такая наружная реклама Владивостоку не нужна!

Нужно срочно пересмотреть порядок ее размещения и распространения и избавить исторический центр города от громоздких щитов, вывесок, баннеров и прочих устаревших рекламных конструкций, которые уродуют архитектурный облик столицы Приморья. Тем более что на носу саммит АТЭС и негоже входить в него с репутацией самого "фанерного" города страны!

Таков посыл стартовавшей в городе кампании по борьбе с неэстетичной и неупорядоченной наружной рекламой. Инициаторы охоты на щиты - Дума города Владивостока и новое руководство администрации Владивостока. 18 июня в здании гордумы прошел круглый стол, в котором приняли участие городские чиновники, депутаты, сотрудники ГАИ, владельцы рекламных конструкций, представители рекламных агентств и прессы. Каждый был волен высказать свое видение проблем и предложить способы их решения.

Кроме того, участникам круглого стола были предложены на рассмотрение проекты четырех правовых актов городской думы в отношении наружной рекламы. Эти документы уже приняты гордумой в первом чтении и призваны заменить собой ныне действующее "Положение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции и предоставлении рекламного места на территории г. Владивостока", принятое Думой г. Владивостока 24 сентября 2007 г.

Что же представляют собой эти (пока еще не принятые) положения по наружке, разработанные комитетом Думы г. Владивостока по экономической политике и муниципальной собственности во главе с Мариной ЛОМАКИНОЙ и городским управлением по регулированию рекламной деятельности во главе с Александром МАЛЬЦЕВЫМ?

Формальностей не убудет

Первое регламентирует порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории Владивостока. Причем порядок действий в нем не сильно отличается от ныне действующего. Любому желающему установить свою рекламную конструкцию на территории Владивостока необходимо будет получить соответствующее разрешение от мэрии. А для этого пройти ряд громоздких бюрократических процедур и согласований проекта рекламной конструкции в различных службах - начиная от ГАИ и заканчивая независимыми экспертными организациями. Сбрить щиты с лица города!

Второе содержит правила установки и эксплуатации объектов наружной рекламы на территории Владивостока. Согласно им рекламные конструкции, в частности, должны соответствовать существующим строительным нормам и правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и т.д. А также "не нарушать единого архитектурно-художественного облика прилегающих улиц, площадей, зданий и сооружений". Причем "расстояние между отдельно стоящими конструкциями, расположенными в одном направлении, должно составлять не менее 100 метров". В свете последнего указания под сомнение ставится вся "долина" рекламных щитов в районе пр-та 100-летия. Кстати, сотрудники ГАИ также активно выступают за введение запрета подобных рекламных "аллей" как потенциально опасных: отвлекают внимание водителей и могут стать причиной ДТП.

Если новые правила вступят в силу, то они также наложат запрет на размещение рекламных конструкций среднего и большого формата (билборды и брендмауэры) в центрально- исторической части Владивостока.

Муниципальные места - на конкурс

Проект третьего положения вводит и определяет порядок конкурсного распределения так называемых муниципальных рекламных мест. То есть среди фирм и частных предпринимателей, желающих заключить с мэрией договор на размещение рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, будет проводиться конкурс. Победителями его станут те, кто предложит городу наиболее удачные решения в плане эстетики и гармоничного вписывания в городской пейзаж. Речь идет о современных рекламных конструкциях так называемого малого (сити) формата: пилоны, тумбы, призматроны, роллеры. Проигравшие же в конкурсе - если они до этого и держали свои конструкции в муниципальных рекламных местах - будут вынуждены убрать их оттуда. Впрочем, тем рекламодателям, которые заключили долгосрочные договоры на размещение своей рекламы на старых рекламных конструкциях, беспокоиться не стоит. По замыслу чиновников и депутатов, прежние договорные обязательства будут оставаться в силе, но не дольше, чем до 2012 г.

Четвертое положение содержит технические требования к объектам наружной рекламы. В частности, оговаривает проведение технической экспертизы конструкций наружной рекламы, порядок их эксплуатации, обследования и т.д.

Мотивы могут быть разные

Изменение правил игры на городском рынке наружной рекламы официально объясняется заботой о внешнем облике города в преддверии саммита. А инициаторами преобразований стали представители исполнительной власти и гордумы.

Но, как сообщил источник "ЗР", у всей этой реформы местного масштаба может быть и деловая подоплека (тот самый случай, когда интересы бизнеса способствуют прогрессу). Так, в качестве одного из инициаторов и даже авторов новых положений о наружке источники назвали руководителя ООО "ГК Континент" Станислава ТЕНА. Эта корпорация - один из главных поставщиков высокотехнологичных материалов для наружной рекламы в Приморье. А новые правила как раз и предполагают отказ от морально устаревших (но дешевых) щитов и переход на новые (но дорогие) сити-форматы.

Для сравнения: установка традиционного билборда - щита 3 на 6 м обходится в $1500, а установка пилона - двустороннего объемно-пространственного сооружения в виде стелы - уже $5000. Так или иначе, к августу 2012 г. Владивосток - по замыслу отцов города - должен полностью избавиться от устаревших рекламных конструкций и явить собой приятный в эстетическом отношении бизнес-сити.