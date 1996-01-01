От свинца к золоту и серебру

Конъюнктура мирового рынка свинца и цинка за неполный год резко ухудшилась, заставляя ведущего на Дальнем Востоке производителя свинцово-цинкового концентрата менять экономическую стратегию.

Предыдущие пять лет "Дальполиметалл" только наращивал добычу, планируя к 2012 г. довести ее до 1,1 млн тонн в год. В прошлом году было добыто 845 тыс. тонн руды. Но начиная с середины прошлого года конъюнктура стала ухудшаться. Цена на свинец и цинк поползла вниз. За неполный год цена на свинец упала до $1800 за тонну с $3800, на цинк - до $1850 с $3000.

По данным Информационно-аналитического центра "Минерал", цены на свинец 13 июня упали до $1780 за тонну на фоне роста складских запасов ЛБМ (LME) сразу на 6,9% - до 79,3 тыс. тонн. Как считают некоторые трейдеры, поддержку свинец может найти только на уровне $1500 за тонну.

По словам руководителя департамента по производству ОАО "Дальполиметалл" Александра САВВИНА, причиной резкого ухудшения конъюнктуры рынка свинца и цинка послужил целый ряд факторов. Во-первых, Китай, как основной двигатель мировой экономики, снизил темпы роста. Он больше не строит новые автомобильные и аккумуляторные заводы, ввел в эксплуатацию несколько собственных месторождений свинца и цинка, что снизило остроту внутреннего спроса. Другим важным факторам падения цен на эти металлы стало то, что с рынка ушли инвестиционные фонды, игравшие долгое время на повышение цен на эту группу металлов, а также укрепление курса доллара. Мировые производители нарастили мощности по добыче и выпуску свинца и цинка, а потребность снизилась.

Сложившееся перепроизводство свинца и цинка послужило причиной закрытия в мире, в частности в Канаде, ряда горно-добывающих предприятий. По словам Александра Саввина, приморский производитель свинцово-цинкового концентрата испытывает те же проблемы, что и другие мировые производители, но к ним стоит прибавить существенный рост инфляции, наблюдаемый в России с начала этого года.

- Нам нельзя закрывать рудники по нескольким причинам, - говорит Александр Саввин. - Во-первых, по причине возникновения социальной напряженности в районе, где "Дальполиметалл" является одним из крупнейших работодателей. Увольнение или вынужденный отпуск нескольких тысяч работников может привести к социальной напряжённости. Во-вторых, условия добычи усложняют консервацию рудников. Остановка приведет их к затоплению, как это случилось с оловорудными рудниками бывшего "Хрустальненского ГОКа". И теперь, когда олово находится на пике спроса, а цена за него поднялась за несколько лет с $3 тыс. до $21 тысяч, бизнес и край не могут воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка из-за потери сырьевой базы и огромных затрат на ее восстановление.

Прогноз по ценам на свинец и цинк на ближайшие два-три года остается неутешительным. Пока не ясно, кто в сложившихся условиях станет двигателем мировой экономики. Нынешние лидеры развития - Китай и Индия, по разным прогнозам, снизят темпы роста из-за перегрева экономик. Перехватят ли эту инициативу Бразилия и Россия как, считают некоторые наблюдатели, тоже неясно. По мнению краевых представителей горнорудного бизнеса, со стороны российского правительства пока не сделано важных шагов, направленных на улучшение условий хозяйствования, главным из которых является снижение внутренних цен на услуги монополий. Спровоцированный ими рост инфляции съедает до 25-30% прибыли, которую можно было бы направить на дальнейшее развитие производства.

Выход из сложившейся рыночной ситуации руководство свинцово-цинкового предприятия видит в первую очередь в существенном сокращении затрат и снижении себестоимости производства. Будет увеличена отработка наиболее богатых рудных тел, тогда как в предыдущие годы компания, пользуясь хорошей рыночной конъюнктурой, наоборот, шла по пути отработки менее богатых. Уже приостановлены работы на Красногорском и Силинском месторождениях, несмотря на то, что там начаты подготовительные работы, закуплено оборудование. Вместе с тем, с целью диверсификации производства, планируется ускорить работы на Малиновском месторождении золота. Кроме того, в будущем предприятие рассчитывает приобрести лицензию на серебряное месторождение в районе Черемшанского рудного узла, где в настоящее время силами "Дальполиметалла" ведутся геологоразведочные работы.