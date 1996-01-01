www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 59.33 р.
EUR: 76.08 р. 10 CNY: 97.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Проверки forever

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вновь избранный президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал УКАЗ № 797 "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности".

Многие эксперты сходятся в одном: помочь малому бизнесу можно только одним способом - ввести в действие комплексные проверки, когда предприятие проверяют один раз, но по всем направлениям. Говорят, что эту идею лоббирует глава Счетной палаты Сергей СТЕПАШИН.

Прошел ровно месяц, но налоговые инспекции Приморья и не собираются сдаваться, а напротив, публикуют данные об итогах своей контрольной деятельности. Только в Приморском крае за первые пять месяцев 2008 г. налоговые инспекции по результатам камеральных проверок доначислили с учетом пеней и штрафов 365 344 руб. Выездные проверки организаций окончились с результатом 1 263 837 руб. Это также неучтенные налоги, штрафы и др. доначисления. Физические лица получили "выездной нагоняй" на сущие копейки в общем размере 60 593 руб. И если к "физикам" приезжали 207 раз, в их числе и индивидуальные предприниматели, то количество визитов к различным ООО, ОАО и т.д. равнялось 227. Органы внутренних дел участвуют лишь в 7% таких проверок. Рассчитывать на снижение количества контрольных мероприятий не придется и в дальнейшем.

Некоторые аналитики полагали, что именно налоговые проверки подразумевали в свое время Владимир ПУТИН и в последствии Дмитрий Медведев, оценившие подневольное положение бизнесменов как ужасное. Дождался ли российский предприниматель столь ожидаемых послаблений, разбирался корреспондент ДДГ "ЗР".

Налоговая взяла свое

Внимательно ознакомившись с указом, мы можем смело заявить: в нем нет ни слова о налоговых проверках и ждать смягчения налогового режима нет никаких оснований. Для того чтобы предприниматель не впадал в эйфорию, заметим, по способу указа президент поручает правительству России в 2-месячный срок разработать и внести в Госдуму проекты федеральных законов, касающихся нововведений.

И второе, самое, на наш взгляд, любопытное. Все нововведения, которые поручает разработать президент правительству, должны касаться преимущественно уведомительного характера начала предпринимательской деятельности, сокращения количества разрешительных документов; замены (в основном) обязательной сертификации декларированием производителя качества выпускаемой продукции; замены лицензирования отдельных видов деятельности обязательным страхованием ответственности или предоставлением финансовых гарантий; исключение внепроцессуальных прав органов внутренних дел, касающихся проверок деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

А теперь внимание! Проведение планового мероприятия по контролю в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя должно осуществляться каждым органом государственного контроля не более чем один раз в три года (кроме налогового контроля). Именно так говорится в указе президента. Выходит, все продекларированные изменения касаются лишь пожарных, санитарных, милицейских служб. Налоговые проверки указ не затрагивает.

Наталья КУТЕНКОВА, налоговый консультант, директор "Центра аудита, бухгалтерского учета и налогового права "KNS" - правовед" полагает, что налоговые проверки необходимо проводить не чаще чем раз в три года. "Такое впечатление, что только малый бизнес и проверяют, больше инспектора никуда и не ходят", - замечает наш эксперт.

Камералить так камералить

Считаем своим долгом напомнить расслабившимся предпринимателям, сколько раз в год налоговые органы будут посещать их с проверками, камеральными и выездными. Порядок проведения камеральных и выездных налоговых проверок одинаков для всех налогоплательщиков - и для физических лиц, являющихся зарегистрированными предпринимателями, и для юридических лиц.

О начале камеральной проверки налогоплательщика не информируют заранее. Сигналом, что проверка для предприятия стала реальностью, является предоставленная в налоговую инспекцию обязательная отчетность о деятельности (декларация, документы, представленные налогоплательщиком для исчисления и уплаты налога, расчеты по налогам, справки об авансовых платежах и др.). Это значит, что в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком документов будет проведена камеральная проверка. Стоит заметить, что те, кто предоставляет "нули", либо уходят в тень, - кандидаты на проверку "номер один" при любой проверке.

Период, который может охватить проверка, составляет не более 3-х лет, а проверка не должна превышать 3-х месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и других документов.

Внимание, к вам уже выехали

Налоговый кодекс не предусматривает обязанности налоговых органов предварительно извещать налогоплательщиков и налоговых агентов и о предстоящей выездной налоговой проверке. Однако для того, чтобы приступить к проверке, инспекторы обязаны явиться к налогоплательщику и вручить ему решение, в котором указаны должностные лица налоговых органов, которым поручено осуществлять назначенную проверку. Инспекторы обязаны предъявить служебные удостоверения. Только после того, как решение вручено и подписано налогоплательщиком, налоговые органы передают ему требование о предоставлении документов. Налогоплательщик (налоговый агент) обязан выдать документы в течение 5 дней. Периоды вручения налогоплательщику требования о предоставлении этих документов не засчитывается в сроки проведения выездной налоговой проверки.

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика может проводиться по одному или нескольким налогам. Однако важно учесть, что налоговый орган не вправе проводить в течение одного календарного года две выездные налоговые проверки и более по одним и тем же налогам за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом.

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет. Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной проверке. Суровая арифметика может подсказать, что с выездной проверкой к предпринимателю могут явиться минимум 4 раза. Предприятие может самостоятельно подсчитать, сколько раз его посетят с камеральными проверками. Их количество прямо пропорционально и зависит от поданных расчетов по авансовым платежам, разнообразных деклараций и т. п.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru