Проверки forever

Вновь избранный президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал УКАЗ № 797 "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности".

Многие эксперты сходятся в одном: помочь малому бизнесу можно только одним способом - ввести в действие комплексные проверки, когда предприятие проверяют один раз, но по всем направлениям. Говорят, что эту идею лоббирует глава Счетной палаты Сергей СТЕПАШИН.

Прошел ровно месяц, но налоговые инспекции Приморья и не собираются сдаваться, а напротив, публикуют данные об итогах своей контрольной деятельности. Только в Приморском крае за первые пять месяцев 2008 г. налоговые инспекции по результатам камеральных проверок доначислили с учетом пеней и штрафов 365 344 руб. Выездные проверки организаций окончились с результатом 1 263 837 руб. Это также неучтенные налоги, штрафы и др. доначисления. Физические лица получили "выездной нагоняй" на сущие копейки в общем размере 60 593 руб. И если к "физикам" приезжали 207 раз, в их числе и индивидуальные предприниматели, то количество визитов к различным ООО, ОАО и т.д. равнялось 227. Органы внутренних дел участвуют лишь в 7% таких проверок. Рассчитывать на снижение количества контрольных мероприятий не придется и в дальнейшем.

Некоторые аналитики полагали, что именно налоговые проверки подразумевали в свое время Владимир ПУТИН и в последствии Дмитрий Медведев, оценившие подневольное положение бизнесменов как ужасное. Дождался ли российский предприниматель столь ожидаемых послаблений, разбирался корреспондент ДДГ "ЗР".

Налоговая взяла свое

Внимательно ознакомившись с указом, мы можем смело заявить: в нем нет ни слова о налоговых проверках и ждать смягчения налогового режима нет никаких оснований. Для того чтобы предприниматель не впадал в эйфорию, заметим, по способу указа президент поручает правительству России в 2-месячный срок разработать и внести в Госдуму проекты федеральных законов, касающихся нововведений.

И второе, самое, на наш взгляд, любопытное. Все нововведения, которые поручает разработать президент правительству, должны касаться преимущественно уведомительного характера начала предпринимательской деятельности, сокращения количества разрешительных документов; замены (в основном) обязательной сертификации декларированием производителя качества выпускаемой продукции; замены лицензирования отдельных видов деятельности обязательным страхованием ответственности или предоставлением финансовых гарантий; исключение внепроцессуальных прав органов внутренних дел, касающихся проверок деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

А теперь внимание! Проведение планового мероприятия по контролю в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя должно осуществляться каждым органом государственного контроля не более чем один раз в три года (кроме налогового контроля). Именно так говорится в указе президента. Выходит, все продекларированные изменения касаются лишь пожарных, санитарных, милицейских служб. Налоговые проверки указ не затрагивает.

Наталья КУТЕНКОВА, налоговый консультант, директор "Центра аудита, бухгалтерского учета и налогового права "KNS" - правовед" полагает, что налоговые проверки необходимо проводить не чаще чем раз в три года. "Такое впечатление, что только малый бизнес и проверяют, больше инспектора никуда и не ходят", - замечает наш эксперт.

Камералить так камералить

Считаем своим долгом напомнить расслабившимся предпринимателям, сколько раз в год налоговые органы будут посещать их с проверками, камеральными и выездными. Порядок проведения камеральных и выездных налоговых проверок одинаков для всех налогоплательщиков - и для физических лиц, являющихся зарегистрированными предпринимателями, и для юридических лиц.

О начале камеральной проверки налогоплательщика не информируют заранее. Сигналом, что проверка для предприятия стала реальностью, является предоставленная в налоговую инспекцию обязательная отчетность о деятельности (декларация, документы, представленные налогоплательщиком для исчисления и уплаты налога, расчеты по налогам, справки об авансовых платежах и др.). Это значит, что в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком документов будет проведена камеральная проверка. Стоит заметить, что те, кто предоставляет "нули", либо уходят в тень, - кандидаты на проверку "номер один" при любой проверке.

Период, который может охватить проверка, составляет не более 3-х лет, а проверка не должна превышать 3-х месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и других документов.

Внимание, к вам уже выехали

Налоговый кодекс не предусматривает обязанности налоговых органов предварительно извещать налогоплательщиков и налоговых агентов и о предстоящей выездной налоговой проверке. Однако для того, чтобы приступить к проверке, инспекторы обязаны явиться к налогоплательщику и вручить ему решение, в котором указаны должностные лица налоговых органов, которым поручено осуществлять назначенную проверку. Инспекторы обязаны предъявить служебные удостоверения. Только после того, как решение вручено и подписано налогоплательщиком, налоговые органы передают ему требование о предоставлении документов. Налогоплательщик (налоговый агент) обязан выдать документы в течение 5 дней. Периоды вручения налогоплательщику требования о предоставлении этих документов не засчитывается в сроки проведения выездной налоговой проверки.

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика может проводиться по одному или нескольким налогам. Однако важно учесть, что налоговый орган не вправе проводить в течение одного календарного года две выездные налоговые проверки и более по одним и тем же налогам за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом.

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет. Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной проверке. Суровая арифметика может подсказать, что с выездной проверкой к предпринимателю могут явиться минимум 4 раза. Предприятие может самостоятельно подсчитать, сколько раз его посетят с камеральными проверками. Их количество прямо пропорционально и зависит от поданных расчетов по авансовым платежам, разнообразных деклараций и т. п.