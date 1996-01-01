"Белый дом" красит себя под "саммит"

Владивосток многолик, и одним из этих многих ликов является "Белый дом", то есть здание Администрации Приморского края, построенное в 1983 году. С тех пор оно не подвергалось столь емкому плановому ремонту, сколь недавно начатый компанией ООО РСК "КФК", выигравшей тендер на проведение основных работ.

Как нам сказали в краевой администрации, этот ремонт начинает формирование заявленного ранее градостроительного дизайн-проекта "морского фасада города" и начало подготовки к саммиту АТЭС 2012 г.

Предстоит ремонт поврежденных временем участков ограждающих бетонных конструкций и окраска северной и южной сторон здания. С западной и восточной сторон будут установлены конструкции вентилируемых фасадов с применением цветной полированной керамогранитной фасадной плиты. Будет отремонтирована кровля высотной части здания. С западной стороны будет выполнено новое остекление лоджий пожарной лестницы, с восточной - заменены конструкции герба. Кроме того, деревянные оконные рамы будут заменены современными теплыми оконными конструкциями.

Предполагается также выполнить ремонт цокольной части здания, где произойдет замена облицовочного природного камня, но тендера на эту часть работ еще не было.

По плану ремонт здания предстоит завершить в 4-м квартале 2008 г.