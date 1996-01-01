Бизнес пытается приблизить университет к реальной жизни

Целью круглого стола на тему "Как стать востребованным специалистом", состоявшегося на прошлой неделе во Владивостоке, не было желания напугать присутствующих жуткими показателями оттока кадров из региона, хотя, признаться, картина действительно безрадостная. Участники встречи - представители власти, бизнеса, вузов и студенчества - должны были проанализировать риски, связанные с утечкой лучших приморских "мозгов", а также попытаться выработать направления деятельности по минимизации этих рисков.

Тема оттока квалифицированных кадров из Приморья и нехватки специалистов низового звена становится тем актуальнее, чем больше приближается дата проведения саммита АТЭС во Владивостоке. Потому и решили представители общественных бизнес-объединений и политики организовать это мероприятие в стенах ВГУЭСа.

Главной темой форума стал не столько сам факт утечки лучших приморских специалистов и причин, почему это происходит, а как, собственно, все это остановить? А останавливать нужно: Владивосток и Приморский край - это не только такое замечательное место на карте нашей страны, но и важный стратегический объект, имеющий выход в Тихий океан и влияющий на торговые отношения России и Азии в целом. А рядом - миллиардный Китай, которому вообще-то никакого дела нет до наших кадров, ему бы свои куда-нибудь девать.

Между тем причины оттока квалифицированных кадров из нашего региона весьма банальны. Согласно результатам исследований, озвученных на круглом столе директором кадрового холдинга "Анкор" во Владивостоке Натальей КОВАЛЕНКО, 50% соискателей при поиске работы готовы уехать за пределы региона. При этом большую половину из увольняющихся не устраивает уровень заработной платы и факт отсутствия перспектив для профессионального роста. При этом, как отметила г-жа Коваленко, согласно статистике, Дальний Восток по уровню заработной платы находится на третьем месте после Москвы и Северо-Западного региона, куда входит Санкт-Петербург (66% по отношению к Москве).

Этот факт вызвал протест у присутствующих на встрече студентов. Один из них возмутился, предложив сравнить, как он выразился, "стоимость прокорма" во Владивостоке и в столице нашей родины. Вместе с этим он обвинил местных работодателей в том, что они не только слишком много требуют от неопытных молодых специалистов и студентов, пытающихся найти себе работу, при этом мало платят, но и не хотят вкладывать деньги в своих сотрудников. В пример студенты ТГЭУ приводили международные концерны, которые не только обучают и посылают в командировки за свой счет молодых людей, еще не окончивших вузы, но и платят им $1 тыс. в месяц. Всем этим студенты пытались донести до взрослых серьезных людей: "Жить страшно, но никто нам не помогает". Напоследок предпринимателям напомнили, что лет через 10 основной их рабочий состав, которому сегодня по 40 лет и больше, начнет стареть, а заменить при таком подходе их будет некем.

На эту реплику еще более возмутились представители бизнеса. Студента, набравшегося смелости высказаться, обвинили в боязливости жить по-взрослому, чрезмерных амбициях и неспособности правильно представить себя на рынке труда. Далее работодатели не один раз подчеркнули: мало кто из так называемых молодых специалистов, пять лет отсидевших в аудиториях вузов, представляют себе работу по специальности в реальной жизни. За это отчасти на себя взяли ответственность представители высших учебных заведений, признав, что разрабатывают новые подходы к обучению, изучают потребности всех заинтересованных сторон и вводят стандарты третьего поколения.

Менеджер по работе с персоналом сети супермаркетов "Ратимир" Сергей ЕЛИЗАРЬЕВ попытался донести до присутствующих несколько важных мыслей. Во-первых, не будет оттока кадров из региона, если выражать человеческое к ним отношение. Другая мысль оправдывала всех сегодняшних российских работодателей - институт предпринимательства у нас еще совсем молодой, поэтому они делают все те ошибки, которые должны совершить. И главная мысль заключалась в системе заказов кадров. "Это мы, предприниматели, должны заказывать, сколько нам нужно специалистов. Правда, для этого нужен прогнозируемый экономический климат в стране", - заключил Сергей Елизарьев.

Это внесло какую-то ясность, однако мотивации у студентов не прибавилось, да и вопросов к предпринимателям не уменьшилось. В итоге решили, что рассказать молодым людям о реальной работе можно только на практике. Таким образом, депутат предложил договориться с предпринимателями, чтобы они по заявкам вузов брали на практику студентов. А вузы, в свою очередь, будут интересоваться у работодателей, какие изменения происходят на сегодняшнем рынке, чтобы специалист-выпускник был уже к ним подготовлен. Со своей стороны бизнес начнет формировать заказы вузам в рабочих вакансиях.

Несмотря на кажущееся на первый взгляд противостояние участвующих в разговоре за круглым столом сторон, все сошлись во мнении, что такие встречи очень даже нужны. Остается надеяться, что намерение сторон вступить в совместное решение кадровой проблемы найдет продолжение в реальной жизни.