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В Чугуевском районе разгорелись страсти по К2

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 90 предпринимателей подписались под открытым письмом к главе Чугуевского района Александру ДРОНИНУ. Они выразили протест против решения чугуевской думы, внесшей изменения в решение "О системе налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Чугуевского района в 2008 г.".

В итоге налог вырос в 1,5-2 раза из-за увеличения коэффициента базовой доходности К2. Рост налога ничем не обоснован, по мнению предпринимателей, так как покупательная способность населения снизилась. К тому же увеличение налога спровоцировало рост цен на товары. Предприниматели попросили пересмотреть принятое решение об увеличении коэффициента К2 и отменить его, сделав этот коэффициент прежним.

После этого обращения в районном Доме культуры состоялась встреча предпринимателей с мэром Александром ДРОНИНЫМ и чиновниками райадминистрации. Оказалось, с 2003 г. корректирующий коэффициент К2 не поднимался. В свою очередь, благодарные предприниматели активно участвовали в жизни района, занимались благотворительностью. Но удерживать и дальше корректирующий коэффициент на прежнем уровне стало невозможно. И райадминистрация предложила депутатам местной думы поднять его по всем товарам в среднем на 33%, что и было сделано с 1 января этого года.

Как пояснила начальник управления экономического развития и потребительского рынка администрации района Людмила ФЕДОТОВА, судя по анализу специалистов, доходы населения растут, товарооборот предприятий торговли увеличивается, растет число объектов торговли, а налог от предпринимательской деятельности снижается на протяжении последних лет. И все же райадминистрация решилась на уступки предпринимателям.

На заседание думы готовится проект решения об установлении корректирующего коэффициента на непродовольственные товары в размере 0,36, это ниже предыдущего. А коэффициент на продовольственные товары будет установлен в размере 0,66 - это на уровне прошлого года. А налоговая база останется неизменной.

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