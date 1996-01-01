www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Закон помешал портам стать ОЭЗ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как и предсказывали эксперты, указывающие на большие пробелы в законодательстве, не дающем реальных льгот, итоги конкурса стали неожиданными: вместо предполагаемых 6-7 зон в российских портах и аэропортах, комиссия утвердила всего три ОЭЗ - морскую портовую в Советской Гавани и две аэропортовых - "Емельяново" (Красноярск) и "Ульяновск-Восточный".

Проигнорировали конкурс крупные морские порты - Усть Луга и Новороссийск. Как сообщил журналистам председатель совета директоров ОАО "Усть-Луга" Валерий Израйлит, "отсутствие заявки связано с несоответствием существующего закона тем ожиданиям, которые есть у застройщиков порта, так как риски не соответствуют тем преференциям, которые закон предоставляет".

Коммерческие компании, которым предложено стать соинвесторами проектов, оказались не готовыми к тому, чтобы отдать госкомпании ОАО "РосОЭЗ" право распоряжаться их земельными участками и добровольно лишиться части бизнеса, несмотря на финансовые вливания государства в создание и развитие портовой инфраструктуры.

Среди других остался за бортом и проект создания портовой ОЭЗ в порту Восточном. Как сообщил корр. ДДГ "ЗР" член рабочей группы по разработке проекта, зам. генерального директора ОАО "ДНИИМФ" Евгений Новосельцев, никаких серьезных замечаний к приморской заявке предъявлено не было.

В процессе рассмотрения поступивших заявок юристы признали, что законодательство нуждается в корректировке, и, кстати, приморские эксперты еще при подготовке к конкурсу на это указывали и официально обращались в Агентство по ОЭЗ. Поэтому конкурс, неофициально признали его организаторы, по хорошему, нужно было отложить до устранения допущенных пробелов, но… решено было сохранить реноме и провести его по минимуму, отобрав наименее рисковые проекты, что и было сделано.

Уже создана рабочая группа, которая должна сформировать пакет поправок в закон. Предложения по этому вопросу ждут и от приморцев. Есть и еще заминка: в проекте трехлетнего бюджета России нет строки по финансированию проектов портовых ОЭЗ! Этот вопрос тоже требует своего решения, а все знают, как это непросто - выбить из Минфина дополнительные средства.

Ориентировочно, новый конкурс по портовым ОЭЗ пройдет осенью. Конкурсантам предложено доработать заявки (в том числе, с учётом будущих поправок в законодательство) и поучаствовать в нем повторно. Но, учитывая скорость принятия наших законов и внесения поправок в трехлетний бюджет, а также грядущие парламентские каникулы, корр. "ЗР" рискнет предположить, что новый конкурс по портовым ОЭЗ вряд ли состоится раньше нового года.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru