Закон помешал портам стать ОЭЗ

Как и предсказывали эксперты, указывающие на большие пробелы в законодательстве, не дающем реальных льгот, итоги конкурса стали неожиданными: вместо предполагаемых 6-7 зон в российских портах и аэропортах, комиссия утвердила всего три ОЭЗ - морскую портовую в Советской Гавани и две аэропортовых - "Емельяново" (Красноярск) и "Ульяновск-Восточный".

Проигнорировали конкурс крупные морские порты - Усть Луга и Новороссийск. Как сообщил журналистам председатель совета директоров ОАО "Усть-Луга" Валерий Израйлит, "отсутствие заявки связано с несоответствием существующего закона тем ожиданиям, которые есть у застройщиков порта, так как риски не соответствуют тем преференциям, которые закон предоставляет".

Коммерческие компании, которым предложено стать соинвесторами проектов, оказались не готовыми к тому, чтобы отдать госкомпании ОАО "РосОЭЗ" право распоряжаться их земельными участками и добровольно лишиться части бизнеса, несмотря на финансовые вливания государства в создание и развитие портовой инфраструктуры.

Среди других остался за бортом и проект создания портовой ОЭЗ в порту Восточном. Как сообщил корр. ДДГ "ЗР" член рабочей группы по разработке проекта, зам. генерального директора ОАО "ДНИИМФ" Евгений Новосельцев, никаких серьезных замечаний к приморской заявке предъявлено не было.

В процессе рассмотрения поступивших заявок юристы признали, что законодательство нуждается в корректировке, и, кстати, приморские эксперты еще при подготовке к конкурсу на это указывали и официально обращались в Агентство по ОЭЗ. Поэтому конкурс, неофициально признали его организаторы, по хорошему, нужно было отложить до устранения допущенных пробелов, но… решено было сохранить реноме и провести его по минимуму, отобрав наименее рисковые проекты, что и было сделано.

Уже создана рабочая группа, которая должна сформировать пакет поправок в закон. Предложения по этому вопросу ждут и от приморцев. Есть и еще заминка: в проекте трехлетнего бюджета России нет строки по финансированию проектов портовых ОЭЗ! Этот вопрос тоже требует своего решения, а все знают, как это непросто - выбить из Минфина дополнительные средства.

Ориентировочно, новый конкурс по портовым ОЭЗ пройдет осенью. Конкурсантам предложено доработать заявки (в том числе, с учётом будущих поправок в законодательство) и поучаствовать в нем повторно. Но, учитывая скорость принятия наших законов и внесения поправок в трехлетний бюджет, а также грядущие парламентские каникулы, корр. "ЗР" рискнет предположить, что новый конкурс по портовым ОЭЗ вряд ли состоится раньше нового года.