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"Владпиво" оценили в $69 млн
Приморский пивзавод ООО "Владпиво", созданный на производственных мощностях ОАО "Пивоиндустрия Приморья", обрел нового собственника - третьего по величине производителя пива в мире, южноафриканскую компанию SABMiller. Сумму сделки по покупке "Владпива" стороны не раскрывают, однако в сообщении SABMiller указывается, что "общая стоимость приобретаемых активов составляет приблизительно $69 млн".
Прежние владельцы "Владпива" - американская инвестгруппа Detroit Investment (DI), владеющая ООО совместно с "А1" (инвестиционное подразделение "Альфа-Групп") и Международной финансовой корпорации (IFC) - заявляли о желании продать "Владпиво" еще к 1 июля прошлого года. Стоимость завода тогда они оценивали в $126 млн. DI даже наняла в качестве советника по оценке предприятия "Ренессанс Капитал", через которую вела общение с потенциальными инвесторами. Найти покупателя удалось лишь через год.
ДосьеSABMiller появилась на свет в 2002 г. в результате слияния британской Miller Brewing и южноафриканской South African Breweries, став третьим в мире пивоваренным холдингом после InBev и Anheuser-Busch. Компания, до сих пор владевшая лишь одним заводом на территории России (калужский "Трансмарк"), давно планировала усиление присутствия на российском рынке. В 2005 г. компания претендовала на "Красный Восток", доставшийся в итоге турецкой Efes за $360 млн, а в 2004 г. - на новосибирский "Собол бир", в итоге купленный Heineken за $70 млн. Сегодня SABMiller со своим единственным заводом - только четвертая. Основную часть рынка поделили между собой BBH ("Балтика") и SUN InBev, у которых в России по 10 заводов, и Efes - принадлежит 12 заводов.
"Владпиво" является крупнейшим региональным производителем пива Приморского края. Производственная мощность комбината составляет 1 млн гектолитров в год. Дальневосточный рынок составляет около 7,6% рынка пива России и по прогнозам экспертов в период с 2007 г. по 2013 г. тенденция роста, превышающая рост всего пивного рынка России, сохранится. Завод во Владивостоке позволит SABMiller ускорить темпы роста в регионе, а также увеличить степень проникновения премиальных брендов Группы на Дальнем Востоке.
SABMiller выпускает премиальное лицензионное пиво под брендами Miller, Holsten, Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel, Redd`s. Кроме того, ей принадлежат марки в сегменте "локальный премиум" - "Золотая бочка" и "Три богатыря".
В сообщении компании отмечается, что "Владпиво" требует существенных инвестиций, прежде чем на предприятии начнется выпуск премиальных сортов. В то же время директор по корпоративным вопросам "САБМиллер РУС" Надежда ХОТИНА сообщила, что во Владивостоке будет сохранен также розлив востребованных потребителями собственных марок пивзавода - "Владпиво", "Студное", "Рыцарь Приморья" и "Владпиво", хотя последняя особым успехом на рынке не пользуется. В январе-апреле 2008 г., по данным "Бизнес Аналитики", на долю продукции "Владпива" приходилось 5,8% рынка пива Дальнего Востока в стоимостном выражении.
Управляющий активами ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ считает, что с приходом нового владельца наследник "Пивоиндустрии" обретет "второе дыхание". "Предыдущие владельцы - "Вимм-Билль-Данн", а затем "Альфа-Групп" не имели отношения к пивному бизнесу, поэтому не были заинтересованы в развитии предприятия и ждали только выгодного предложения для перепродажи. SABMiller заинтересована в расширении своих позиций на дальневосточном рынке, поэтому будет проводить масштабную модернизацию производства", - отмечает он.
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