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Минимизируй обдуманно
Налоговые инспекторы сейчас уделяют внимание буквально всему: почему заключен именно этот договор, а не другой? С кем заключен? Какие суммы в результате сэкономлены? К таким вопросам лучше подготовиться заранее. А как это лучше сделать, ДДГ "ЗР" рассказал кандидат экономических наук, главный аудитор ЗАО "Аудит БТ" (Москва), член Палаты налоговых консультантов и признанный эксперт-практик в области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита Александр МЕДВЕДЕВ.
- Александр, сегодня в лексикон бухгалтеров прочно вошли понятия "оптимизация" и "минимизация". Эти понятия тождественны?
- Нет. Оптимизация - это уменьшение налогового бремени законными способами. Наиболее яркими примерами оптимизации являются применение спецрежимов, использование законно установленных льгот по налогам, выбор наиболее выгодного способа амортизации основных средств и т. д. Решения об оптимизации предпринимательской деятельности принимаются ежедневно. Порой вы даже не задумываетесь о том, что оптимизируете, а просто поступаете, как выгоднее. И это абсолютно нормально.
А вот слово "минимизация" у многих налоговых инспекторов вызывает недовольство. Поскольку предполагается, что минимизация реализуется через различные схемы по уходу от налогов. И здесь, абстрактно говоря, фирма следует букве закона, но нарушает дух закона. То есть формально операции, которые проводит компания, абсолютно легальны, а вот цели сомнительны.
- Что, по вашему мнению, является для налоговиков первым звоночком, сигнализирующим о том, что в компании присутствует минимизация?
- Такие ситуации встречаются довольно часто. Чаще всего в качестве инструмента налоговой минимизации используются посреднические договоры, например договор комиссии. Для комиссионера это выгодно, поскольку он платит налоги не со всех полученных денег, а только со своего вознаграждения. И все бы хорошо, но часто договором комиссии прикрывается сделка купли-продажи. Как налоговики отслеживают это? Прежде всего, они изучают систему расчетов между сторонами договора. Смотрят, кому и за что каждая из фирм перечисляла деньги или от кого и на каких основаниях она их получала. Проверяют, за счет каких источников приобретались товары. Напомню, что в соответствии с гражданским законодательством комиссионер должен действовать от своего имени, но за счет комитента (Пункт 1 статьи 990 Гражданского кодекса РФ).
Соответственно, если выяснится, что комитент не перечисляет посреднику деньги на закупку товаров либо не компенсирует его расходы, это вызовет подозрения. Еще хуже, если выяснится, что фирмы-комитента не существует или она является номинальной, то есть числится только на бумаге.
- Очень часто ревизоры проверяют не только саму компанию, но и контрагентов. Что же ищут налоговики?
- Прежде всего, проверяющие хотят убедиться, что контрагент не является фирмой- "однодневкой". Таковыми признаются те организации, которые фактически не ведут хозяйственной деятельности, не платят налоги или сдают нулевую отчетность.
Косвенными признаками построения схемы может также служить факт создания контрагента незадолго до проведения хозяйственной операции, взаимозависимость участников сделки, а также осуществление расчетов с использованием одного банка.
Отмечу, что сам по себе каждый из этих трех признаков не может являться прямым доказательством схемы. Однако их совокупность поможет ревизорам обосновать свою позицию в суде. Ведь сейчас для судей важнейшим понятием вашей добросовестности является "должная осмотрительность и осторожность" в выборе поставщика (пункт 10 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53).
Таким образом, фирмам нужно быть разборчивыми, выбирая партнеров по бизнесу. Если у вас есть какие-либо сомнения в том, что поставщик - это стабильно функционирующая организация, а не фирма-"однодневка", лучше предположить худшее и подстраховать себя.
- Налоговики с большим подозрением относятся к расходам, которые не связаны напрямую с производственной деятельностью. Как доказать налоговым органам, что данные услуги были действительно необходимы компании?
- Особым недоверием пользуются всевозможные маркетинговые услуги. На сегодняшний день это самый простой способ вывести деньги из одной компании в другую. Ведь результаты данных услуг не имеют материального выражения, следовательно, установить реальность данной сделки очень сложно. Однако у налоговиков есть свои методы контроля.
Прежде всего, они смотрят, насколько предмет договора соответствует деловым целям компании. Так, если фирма оплачивает маркетинговые исследования с целью выявления спроса на какой-либо новый для себя продукт, но ни одним документом организация не может подтвердить даже намерение выпускать данную группу товаров, то такие расходы однозначно вызовут вопросы у контролирующих органов. Еще хуже, если подобные затраты осуществляются с определенной регулярностью и не дают видимого результата. Например, ежемесячно заказываются маркетинговые исследования с целью выявления занимаемой доли рынка, но при этом фирма не расширяет производство и продолжает выпускать прежний ассортимент и объем продукции.
В любом случае результат подобных услуг должен оформляться актом и отчетом о проделанной работе. Чем подробнее вы опишете в этих документах суть услуг, тем меньше вопросов вам зададут налоговики.
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