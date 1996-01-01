Работники хотят большую зарплату и развитие

С одной стороны, смена места работы, как правило, подразумевает карьерный рост и новые задачи для специалиста. С другой - психологи утверждают, что даже если смена работы происходит по инициативе сотрудника, это очень большой стресс для человека. Так что же все-таки движет сотрудником, когда он начинает задумываться о новом месте работы. На этот вопрос искали ответ специалисты компании АНКОР во Владивостоке в ходе опроса, проведенного среди соискателей.

"Цель нашего опроса состоит в том, чтобы выяснить: чего ждут люди как наемные работники и по каким причинам покидают компанию, - комментирует исследование директор компании АНКОР во Владивостоке Наталья КОВАЛЕНКО. - Опрос проводился среди соискателей, которые за последний год обновили информацию о себе в нашей базе данных, а это значит, что они активны на рынке труда и ждут предложений. Всего в опросе приняло участие более 200 человек в возрасте от 21 до 42 лет. В результате опроса мы выявили две основные причины, по которым сотрудники компаний начинают задумываться о смене места работы. Это зарплата (50% опрошенных) и профессиональный рост (49%)".

По словам Натальи Коваленко среди самых частых причин смены места работы соискатели называли отсутствие поощрений, сокращение штата и задержки заработной платы. Сокращение штата и реорганизация компании-работодателя также были упомянуты в анкетах.

Довольно велик был процент тех, у кого настоящее место работы является первым, поэтому специалисты выражали желание попробовать что-то еще.

Чего же ждут специалисты, меняя место работы? Порядка 50% опрошенных при смене места работы ожидают роста доходов на 20-50%. Причем 4% из этого числа ожидают, что зарплата вырастет более чем на 100%. Это, по оценкам специалистов компании АНКОР, говорит либо о том, что в данный момент оплата труда слишком занижена, либо указывает на неадекватные ожидания соискателей. А вот 11% опрошенных, уходя из компании, даже готовы на понижение зарплаты. Это свидетельствует о том, что эти люди покидают компанию по другим причинам.

Меняя место работы, соискатели планируют не только увеличить свои доходы, но и двигаться по карьерной лестнице. Так, порядка 53% опрошенных ответили, что в течение 1-1,5 лет хотят продвинуться по карьерной лестнице.

Кроме этого, опрос еще раз подтвердил тот факт, что рынок труда продолжает оставаться кандидатским. Более половины опрошенных одновременно имеют по два-три предложения о работе. Одно предложение есть у 14% соискателей, 15% специалистов имеют по 4-5 предложений от работодателей одновременно.

На выбор того или иного места работы в первую очередь влияет возможность профессионального развития (55%). На втором месте (43%) - увеличение доходов, на третьем (31%) - интересные задачи и расширение функций. А вот репутация компании при принятии кандидатами предложений стоит на одном из последних мест. Также в ходе опроса кандидаты отмечали, что хотят работать в цивилизованной компании, быть оформленными по всем нормам ТК и получать белую зарплату. Среди других причин принятия предложения от компании опрошенные называли приглашение от своих людей, новый проект или полная смена деятельности (кстати, это говорит о синдроме профессионального выгорания, который, по словам специалистов, сегодня встречается довольно часто).

"Каждая компания в сегодняшней ситуации нацелена на то, чтобы удержать ценных сотрудников. Универсальных рецептов на этот счет, конечно, нет. Однако данные нашего опроса позволили нам сделать вывод о том, что удерживает людей в компании несколько моментов, - резюмирует результаты исследования Наталья Коваленко. - Сотрудники готовы проработать в компании продолжительно время, если у них постоянно повышается оплата труда, есть карьерный и профессиональный рост, а также возможность стать партнером компании или совладельцем бизнеса. Большое значение в удержании сотрудников имеют предоставление жилья или льготного кредита на его покупку, пенсионное страхование, страхование жизни, устройство детей в детский сад, школу и т.д."