Складской перебор

Небольшие производства и сервисы, развивающиеся в городе в последние полтора десятка лет, требуют "складского сопровождения", но не такого, чтобы строить помещения площадью в тысячи квадратных метров.

Хотя имеются исключения. Таковым, например, было строительство новых емкостей для нефтепродуктов на Владивостокской нефтебазе. Или ввод в прошлом году многоярусного автосклада на территории Владивостокского морского торгового порта. В этом же году компания ООО "Владивостокский контейнерный сервис" на территории ВМТП в ближайшие месяцы введет новый контейнерный комплекс мощностью 100 тыс. TEU (20-футовых контейнеров). В 2007 г. в районе п. Угловое с участием иностранного капитала был введен в строй современный логистический комплекс класса "А" с общей площадью помещений более 6 тыс. кв. м. Тогда же были озвучены планы строительства в этих же местах еще одного комплекса с общей площадью помещений около 18 тыс. кв. м.

Понятно, что припортовые склады без работы не останутся и должны получать свое развитие, что же касается других крупных складов, то их перспективы просматриваются не столь ясно. Имеющиеся загружены не настолько, чтобы давать повод для строительства в ближайшей перспективе нового мощного логистического центра в районе Угловского залива. Чтобы там строить, нужно создать дефицит складов во Владивостоке, а его пока нет, как и в районе п. Угловое - Артем, где для развития того или иного бизнеса можно выкупить свободные площади в пустующих помещениях производственного или складского назначения.

К сожалению, общая картина обеспеченности складами Владивостока и потребностей в таковых довольно "размыта", специалисты по недвижимости не встречали новых проработок использования складского потенциала города. А о том, что он немал, можно судить по имеющимся признакам.

В прошлом Владивосток использовался для концентрации грузов северного завоза, и под это были построены просторные склады. Когда этот завоз был отменен, да и в связи с демографическим "оголением" наших северов, загруженность их резко сократилась. Не секрет, что в городе имеется множество военных складов, которые могут быть перепрофилированы. На ст. Океанская есть складской комплекс Госрезерва. Помимо Владивостокской нефтебазы, имеется база нефтепродуктов ТОФ. При разных предприятиях есть несколько специализированных складов-холодильников под рыбу и пр. замороженные продукты. Есть в достатке промтоварные, продуктовые, овощные и прочие базы, ранее узкоспециализированные и нацеленные на удовлетворение потребностей горожан, а теперь приспособившиеся под те новые потребности, которые диктуются потребительским спросом и их клиентами. Есть специфические таможенные склады, выделенные на территориях предприятий и города.

Большой складской потенциал в прошлом был создан при предприятиях. В качестве складов могут также использоваться их бывшие цеха. При загруженности производства всего на 20-40% от мощностей, основные помещения тоже вынужденно перепрофилируются под торговые и складские помещения.

Во Владивостоке остается около 30 промзон, разбросанных по всему городу, в которых можно найти и помещения, и открытые площадки под склады любого назначения.

Компании, являющиеся клиентами складов, в рыночных условиях заинтересованы сокращать время хранения своего товара и суммы арендных платежей, как и любых иных издержек. Это не способствует складской "затоварке". Грузоотправители тоже вряд ли заинтересованы в том, чтобы их грузы где-то по дороге "парились" на складах, накручивая лишние затраты.

Идея создания нового единого приморского транспортного логистического центра, ориентированного на порты юга края, сегодня представляется довольно спорной. Нужна ли в этом вопросе гигантомания, если заметна разнополярность интересов предприятий транспортного комплекса Приморья и страны? В прошлом году министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН отметил, что создание единого логистического центра на юге Приморья будет стоить около 75 млрд руб. Вероятно, эти затраты должны компенсироваться за счет клиентов транспортных предприятий через удорожание услуг. А в конечном счете грузы могут спокойно пойти на относительно дешевый северокорейский порт, в реконструкцию которого сегодня вкладывает средства ОАО "РЖД". Вероятно, клиенты железной дороги пожелают направлять грузы именно тем путем, который окажется дешевле.

Проблема может решаться намного дешевле - через модернизацию имеющихся складских мощностей Владивостока и Артема, через объединение их, специализацию, реконструкцию и пр., и это, возможно, в короткие сроки повысит их эффективность, даст большую занятость населению, привязанному к ним сегодня.

Принципиально тот спрос на склады, который отражают местные сайты по недвижимости, недостаточно высок, чтобы замахиваться на большое складское строительство. В основном требуются склады в несколько сот "квадратов", и абсолютно единичные пожелания - по складам площадью 5-10 тыс. кв. м. Например, под новую базу стройматериалов.

Строящиеся складские здания выполняются в экономичных проектах. Например, из легких металлоконструкций. Возводятся быстро и при ненужности в одном месте могут быть легко демонтированы и перемещены в другое.

Отмечено, что сделки по складским мощностям в городе проходят редко. Круг собственников довольно стабилен, и они определяют ценник на аренду складских помещений. Пересматриваются ставки в основном в конце года. И по сравнению с декабрем в первом квартале, по данным ООО "Индустрия-Р", рост цен по арендным платежам составил около 10% - до 173,7 руб./мес. "Квадрат" в капитальных отапливаемых складах с начала года сдается по 120-250 руб./мес., в капитальных холодных - по 90-200 и в складах ангарного типа - по 90-160.

Развитие новой складской инфраструктуры вблизи Владивостока логично, если город будет развиваться как мощный промышленный центр. Для формирования крупных партий товара, идущих на внутренний рынок и экспорт, вполне логично строительство крупного логистического центра. Однако и концепция, и будущий генплан Владивостока не ориентируют бизнес на это. Пожалуй, чувствуя противоречивость политики в этом вопросе, склады пока что не растут как грибы.