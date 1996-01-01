НТК: WiMAXимальные возможности абонентов

НТК - один из ведущих телекоммуникационных операторов Приморья - продолжает расширять спектр услуг для своих абонентов, активно внедряя новые технологии связи и формы коммуникации.

"Новая телефонная компания" начала коммерческую эксплуатацию сети беспроводного широкополосного доступа для передачи данных - WiMAX. Тем самым на смену "беспроводной свободе" Wi-Fi пришла технология, которая не только увеличивает скорость передачи информации, но и обеспечивает существенно большую дальность связи! По прогнозам специалистов, именно WiMAX станет лицом нового поколения Интернета, поскольку обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет при отсутствии прямой видимости базовой станции, используя воздушное пространство и радиоволны.

Досье Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) - "Международное взаимодействие для микроволнового доступа" - обеспечивает передачу информации со скоростью до 70 Мбит/с в радиусе до 50 км в отсутствии прямой видимости от базовой станции, в том числе в условиях плотной городской застройки, Эта беспроводная технология позволяет предоставлять одновременно услуги телефонии, доступа в Интернет и передачи данных без использования кабельных линий. В отличие от современной технологии Wi-Fi, ее производительность гораздо больше, а покрытие шире.

Преимущества и возможности

Жители г. Владивостока и Приморского края могут подключать услугу доступа в Интернет по технологии WiMAX, обратившись в любой из Центров обслуживания абонентов НТК. При этом специалисты "Новой телефонной компании" подробно проконсультируют по вопросам выбора оборудования, осуществят его установку и окажут техническую поддержку в процессе эксплуатации.

Функциональность сети WiMAX и ее высокая производительность позволяют успешно применять ее не только для доступа в Интернет и обеспечения фиксированной телефонной связи на основе IP- телефонии, но и для построения надежно закрытых от посторонних лиц корпоративных сетей, что является актуальным для современного бизнеса, в том числе и в нашем динамично развивающемся регионе. Это первый беспроводной стандарт для создания корпоративных решений "последней мили". Теперь НТК сможет удовлетворять даже самые прихотливые запросы своих абонентов.

Абонентский комплект широкополосного беспроводного доступа WiMAX лишен недостатков, присущих кабельным соединениям, он также устраняет проблемы совместимости, которые порой возникают при развертывании сетей Wi-Fi.

В отличие от технологии Wi-Fi, имеющей ограниченную зону действия, WiMAX охватывает значительно большую площадь (все дело в использовании особенных - ячеистых - сетей). Особенно это удобно для корпоративных клиентов. Если раньше компаниям, расположенным в одном офисном здании, приходилось ждать, пока наберется необходимое количество заказчиков для прокладки кабельной сети, то подключение к WiMAX этого не требует и позволяет, помимо прочего, еще и оптимизировать расходы на создание корпоративной сети. А особенности структуры WiMAX легко решают проблемы взаимодействия разных сетей, включая связь между проводной и беспроводной системами.

Подключение

Примечательно, что высокотехнологичная услуга WiMAX невероятно проста в подключении и применении. Подключение к ней осуществляется достаточно быстро: буквально за пару дней. При этом каждая заявка рассматривается индивидуально, осуществляются инженерные замеры, которые совершает специалист НТК.

Для того, чтобы воспользоваться услугой доступа Интернет по технологии WiMAX, требуется минимальный набор технических средств. Причем абоненты сами выбирают тип наиболее удобного устройства для подключения, исходя исключительно из своих потребностей и тех задач, которые призвана решать сеть WiMAX у абонента. Это могут быть телефоны и АТС, ПК и ноутбуки, IP-телефоны и оборудование видеоконференц-связи, мультимедийные бытовые аппараты и даже устройства Wi-Fi, работающие в другом частотном диапазоне. Кстати, выбор предоставляемых НТК услуг в рамках этой программы также индивидуален!