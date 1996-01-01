"Нас всегда хотели купить, а сейчас тем более"

Статья ДДГ "ЗР" "Спасскцемент" хочет поделиться прибылью с акционерами", в которой говорится о возможной продаже предприятия "Спасскцемент" и смене владельцев, вызвала ряд откликов. Сегодня свой комментарий дает руководство ООО "Востокцемент", в состав которого входит завод "Спасскцемент".

"Уже 8 лет постоянно муссируются слухи о том, что ОАО "Спасскцемент" продался то корейским, то китайским, то французским коллегам, то еще кому-то,- комментирует первый заместитель генерального директора ООО "Востокцемент" Андрей ПУШКАРЕВ. - Желающих приобрести завод всегда было достаточно. Сейчас, когда производство вышло на полную мощность, продукция идет не только на стройки края и Дальнего Востока, но стабильно и в приличных объемах поставляется в центральную часть страны. Когда доходы растут, желающих приобрести предприятия становится больше. Но о продаже "Спасскцемента" не может быть и речи. Когда-то завод принадлежал швейцарской компании, в настоящий момент он выкуплен и акционеры не собираются расставаться со своим драгоценным активом".

Заместитель генерального директора ООО "Востокцемент" по правовым вопросам Андрей ПАВЛЕНКО:

- Действительно, впервые за последние годы часть чистой прибыли ОАО "Спасскцемент" пойдет не только на модернизацию предприятия, но и на выплату дивидендов акционерам, которых более 600 физических и юридических лиц. Такое решение было принято советом директоров общества и рекомендовано для утверждения на годовом общем собрании акционеров. Однако это никоим образом не является свидетельством того, что акционеры намерены продавать предприятие. Наоборот, у нас имеется достаточно сведений о желании акционеров продолжать вкладывать средства в модернизацию предприятия, развитие его инфраструктуры, увеличение социальных программ и повышение благосостояния сотрудников.

Но, главное, тот, кто разбирается в бизнесе, понимает, что выплата дивидендов - это явное свидетельство того, что ОАО "Спасскцемент" укрепляет свои позиции на рынке, становится конкурентоспособным, стабильным предприятием, объемы производства которого наращиваются, а доходы неизменно растут.

Что касается упоминания фигуры избранного мэра в статье Олега КЛИМЕНКО. Действительно, Игорь ПУШКАРЕВ определенный период времени был генеральным директором ОАО "Спасскцемент", но в настоящий момент Игорь Пушкарев не входит в органы управления предприятия и не является акционером ОАО "Спасскцемент".

Добавлю, что на прошедшем 22 мая ежегодном собрании акционеров входящего в состав ООО "Востокцемент" ОАО "Теплоозерский цементный завод" уже принято решение о выплате дивидендов.