ДЭК избежал штрафных санкций

Арбитражный суд Приморского края признал незаконным и отменил постановление УФАС по Приморскому краю о наложении штрафа на ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) - за нарушение антимонопольного законодательства в виде злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке, сообщила пресс-служба ДЭК.

По мнению антимонопольной службы, Дальэнергосбыт препятствовал осуществлению деятельности транспортировщика в г. Находка - ООО "Находкинская электросеть", в частности не оплачивал услуги по передаче электроэнергии по ее сетям. Посчитав данную ситуацию нарушением законодательства, УФАС предписало филиалу ОАО "ДЭК" Дальэнергосбыт устранить нарушения и наложило штраф в размере почти 2 млн руб.

Дальэнергосбыт обжаловал это постановление в арбитражном суде. В соответствии с Законом "Об электроэнергетике" и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказанию этих услуг, энергокомпания является потребителем услуг сетевых организаций, в силу чего не может доминировать на рынке услуг по передаче и распределению электроэнергии.

Кроме того, с 2007 г. Дальэнергосбыт и ООО "Находкинская электросеть" находятся в стадии судебных разбирательств по объемам электроэнергии, доставляемой по сетям ООО. Применяемый транспортировщиком метод расчета переданной по своим сетям электроэнергии недостоверный, о чем свидетельствует недавнее решение Федерального Арбитражного суда Дальневосточного округа.