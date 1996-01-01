Налоговики себя ограничили

Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала своим территориальным инспекциям проект "Регламента планирования и подготовки выездных налоговых проверок". Этим внутренним документом ФНС намерена определить, к каким группам налогоплательщиков инспекторы должны являться с проверками в первую очередь.

Фактически регламент закрепляет сложившийся механизм планирования контрольной работы ФНС. Подготовленный ФНС регламент развивает новый подход руководства службы к выездным проверкам: "лучше меньше, да лучше". Это значит, что инспекторы должны проверять компании не наугад, а лишь имея весомые основания предполагать, что итогами их визитов станут ощутимые доначисления в бюджеты. По данным, приведенным зам. главы ФНС Татьяной ШЕВЦОВОЙ на коллегии ФНС, следование этому принципу привело к тому, что за 2004-2007 годы количество выездных проверок сократилось в три раза, а их эффективность (сумма доначислений на один "визит") в четыре раза возросла.