Дальнему Востоку и Забайкалью укажут вектор развития

Победителем конкурса по разработке Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2025 г. конкурсная комиссия Минрегионразвития признала московское ЗАО "Международный Центр Развития Регионов" (МЦРР).

Как сообщил ДДГ "ЗР" генеральный директор МЦРР Игорь МЕЛАМЕД, разработка стратегии будет осуществляться на основе каркасно-кластерного подхода, что предполагает анализ и использование инвестиционных проектов, стратегий и программ развития секторов экономики и субъектов РФ.

Стратегия-2025 определит приоритеты развития, покажет механизмы достижения опережающих темпов экономического роста, позволяющих изменить роль региона в экономике России и усилить ее влияние в АТР.