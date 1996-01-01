В конце прошлого года крупнейшая российская горнорудная компания ОАО "Полиметалл" заключила договор с канадской Kinross Gold о покупке 98,1% акций Омолонской золоторудной компании. Ожидается, что эта сделка даст новую жизнь некогда крупнейшему месторождению "Кубака" и в перспективе значительно изменит ситуацию в золотодобывающей отрасли Магаданской области.

Богатейшие залежи рудного золота на территории самого отдаленного района Магаданской области - Северо-Эвенкийского - геологи обнаружили на рубеже 70-80-х годов. Уникальность "Кубаки" (именно такое название получило месторождение) заключалась не только в больших запасах драгметалла, но и в его высоком содержании в руде. По мнению специалистов, это обусловлено возрастом месторождения, которое предположительно образовалось в эру палеозоя, именно поэтому неофициальное название Омолонского золоторудного узла - "Остров сокровищ". "Кубака" в прямом и переносном смысле оставила золотой след в истории Магаданской области - разведанные запасы месторождения составили более 80 тонн золота со средним содержанием 20 граммов на тонну.

Колыма - лидер

В декабре 1992 года Правительство РФ объявило тендер на право разработки месторождения, победителем которого стало ОАО "Омолонская золоторудная компания"(ОЗРК). Кстати, в то время ОЗРК тоже имела статус уникальной, так как стала фактически первым после 1917 года предприятием золоторудной промышленности, владельцами которой были иностранцы: собственником контрольного пакета акций компании являлась канадская корпорация Kinros Gold, входящая в десятку мировых производителей золота.

К освоению месторождения приступили через год после получения лицензии: за короткий срок в отдаленном уголке Колымы построили и ввели в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат, включающий золотоизвлекательную фабрику производительностью более 600 тыс. т руды в год, а также всю необходимую инфраструктуру.

Отметим, что промышленная разработка "Кубаки" началась в очень непростой для всей Магаданской области период: на фоне падения россыпной добычи снижался и уровень производства рудного драгметалла. После закрытия Карамкенского горно-металлургического комбината и консервации Дукатского ГОКа Колыма могла потерять статус крупнейшего в стране золотодобывающего региона. Ситуация резко изменилась после ввода рудника на "Кубаке": если в 1996 году на месторождении добыли считанные килограммы, то уже через год уровень добычи составил почти 9 тонн золота! В этом же 1997 году Омолонская золоторудная компания стала вторым предприятием в стране по добыче и производству желтого металла, уступив лишь артели старателей "Полюс" (Красноярский край). Кстати, на третьем месте в этом списке оказалось другое колымское предприятие - "Сусуманзолото".

Еще год спустя Магаданская область стала лидером по уровню золотодобычи (сохранив этот статус в течение нескольких лет) - в активе недропользователей оказалось более 30 тонн золота, и значительный вклад в этот показатель внесли именно горняки "Кубаки" (16,4 т - абсолютный максимум за все время эксплуатации месторождения). Затем в течение нескольких лет годовая добыча на месторождении не опускалась ниже 10 тонн золота. В этот период "Кубака" являлась одним из крупнейших месторождений в стране, наряду с такими значимыми объектами, как "Многовершинное" и "Тас-Юрях" в Хабаровском крае и "Олимпиадинское" в Красноярском.

Канадцы остаются... и уходят

Однако постепенно уровень добычи на "Кубаке" стал сокращаться: с каждым годом богатой руды становилось все меньше (в 2003 году месторождение дало 5,5 т золота, а в 2004 - уже около 4 т). Появились слухи о том, что канадцы готовы продать уникальный, но ставший не таким прибыльным объект и уйти из Магаданской области. Практически одновременно сама Kinros Gold официально опровергла все домыслы, объявив о том, что дальнейшие планы компании связаны с месторождением "Биркачан", открытым еще в 1999 году.

Как утверждают в компании, потенциальные ресурсы месторождения составляют 33 тонны золота при содержании 15 г/т, а данные, собранные геологами, позволяют говорить о возможности наращивания запасов "Биркачана" до уровня "Кубаки". По прогнозам канадцев, эксплуатация нового месторождения должна была обеспечить работу предприятия еще на 10 - 12 лет, при ежегодной добыче 10 тонн золота. Более того, Kinros объявила, что работы на самой "Кубаке" будут продолжены: речь шла о добыче драгметалла из менее богатой руды. Также были составлены программы разведки еще двух перспективных месторождений на территории области - "Ороч" и "Перекатный", но...

В начале 2007 года информагентства сообщили о слиянии двух канадских компаний-гигантов мировой добычи золота - Kinross Gold Corporation и Bema Gold Corporation, хотя фактически в результате сделки первая корпорация купила активы второй. Самым крупным золотосеребряным месторождением, разрабатываемым Bema Gold (оно соответственно стало собственностью Kinross Gold), является "Купол" (Чукотский АО), запасы которого составляют почти 190 тонн золота и более 2 тысяч тонн серебра. Технико-экономическое обоснование освоения объекта разработано и утверждено, уже в 2009 году на "Куполе" планируется добыть около 30 тонн золота. По сравнению с этими цифрами меркнут даже показатели "Кубаки", где в период с 1997-го по 2005 год было добыто чуть больше 90 тонн золота. Помимо колоссальных запасов, содержание золота в руде "Купола" также очень велико - это означает, что разработка месторождения потребует минимальных затрат при максимуме отдачи.

Естественно, что после приобретения такого крупного объекта проекты по возобновлению освоения "Кубаки", основные ресурсы которой уже исчерпаны, потеряли свою актуальность. Для многих стало очевидно, что месторождение на севере Колымы все-таки будет продано, и в конце октября прошлого года эти предположения подтвердились: Kinross Gold удалось договориться с ОАО "Полиметалл" о продаже 98,1% акций Омолонской золоторудной компании, сумма сделки составила $15 млн плюс арендная плата за разработку недр. Таким образом, "Полиметалл" стал собственником целого комплекса по добыче драгметаллов со всей необходимой инфраструктурой - в первую очередь это рудник и золотоизвлекательная фабрика мощностью 850 тыс. тонн руды в год. Именно поэтому этап от начала освоения месторождения до промышленной добычи в компании рассчитывают пройти в максимально сжатые сроки.

Кроме того, "Полиметалл" станет владельцем 4-х лицензий, позволяющих вести добычу на Биркачанской, Орочской и Прогнозной перспективных площадях, а также на цокольно-рудной зоне месторождения "Кубака".

В определенной степени эта сделка выгодна обеим сторонам: канадцы после продажи ставшего неперспективным для них объекта получили дополнительные инвестиции для освоения "Купола", а "Полиметалл" пополнил список месторождений, разрабатываемых в Магаданской области. Напомним, что сейчас крупнейший российский производитель серебра осваивает "Дукат" и "Лунное" в Омсукчанском районе и "Арылах" в Среднеканском районе. Кроме того, в конце 2007 года "Полиметалл" стал владельцем лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота на Роговикской перспективной площади, расположенной в 180 км к северу от поселка Сеймчан. Руководство компании неоднократно подчеркивало, что Магаданская область является ключевым регионом, где в ближайшее время планируется наращивать добычу драгметалла и создавать новые рабочие места, так что приобретение "Кубаки" выглядит вполне логичным.

Горняки вернутся на Кубаку

Между тем в "Полиметалле" уже озвучили планы по освоению новых объектов - в этом году запланированы геологоразведочные работы и идентификация приоритетных участков для дальнейшей детальной разведки, в 2009 и 2010 годах - подсчет ресурсов и подготовка технико-экономического обоснования, а в 2011 году - запуск производственного комплекса. Однако есть и более оптимистичный вариант, предполагающий начало промышленной добычи драгметалла на Кубаке уже в 2009 году.

По словам генерального директора ОАО "Полиметалл" Виталия НЕСИСА, минимальный экономически целесообразный размер производства на объекте составляет около 2-2,5 тонны золота в год, а задача-максимум, которую ставит компания, - годовое производство 6-7 тонн золота. Это произойдет, если на перспективных участках удастся найти принципиально новые месторождения. Конечно, эти цифры нельзя сравнивать с показателями периода расцвета "Кубаки", но, учитывая, что сегодня уровень добычи золота в области продолжает падать, эти тонны явно не будут лишними.

Кроме того, в "Полиметалле" согласны с тем, что потенциал Омолонского золоторудного узла далеко не исчерпан, и компания уже подала заявки на лицензии на территории, непосредственно прилегающие к "Кубаке". Есть планы по сотрудничеству с недропользователями по переработке на фабрике "Кубаки" руды с других месторождений. Планируется, что на самом руднике будут работать около 250 - 300 человек, плюс еще 150 - 200 человек на месторождении "Ороч", которое, по мнению специалистов "Полиметалла", является наиболее перспективным.

Безусловно, одна из отличительных особенностей Кубакинского месторождения - его удаленность и относительная неразвитость инфраструктуры, поэтому уже в следующем году компания планирует наладить зимник. Кроме того, если геологические исследования перспективных участков дадут обнадеживающие результаты и прогнозируемый срок эксплуатации месторождений составит более 10 лет, в компании не исключают возможности совместного строительства с ООО "Сопка Кварцевая" круглогодичной дороги, которая соединит "Кубаку" и Северо-Эвенский район через рудник "Кварцевый".

Отдельный вопрос в освоении проекта - соблюдение экологических норм. Уровень качества работ по консервации, проведенных на руднике "Кубака" и месторождении "Биркачан", в "Полиметалле" оценивают как высокий.

- Сегодня всех интересует состояние хвостохранилища на месторождении. Предыдущий владелец законсервировал его на 80-85 %, и в соответствии с договором мы берем на себя обязательства по завершению рекультивации этого объекта, - заявил на пресс-конференции Виталий Несис. - Параллельно идет поиск места для нового хвостохранилища, возможно, отходы добычи будут храниться в сухом виде - такая технология уже применяется нашими предприятиями, работающими в Охотском районе Хабаровского края.