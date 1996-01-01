Нарисовать портрет клиента

Дальневосточный рынок туруслуг делает ставку на экстрим и экзотику. Пока - не очень успешно...

Тем не менее Дальний Восток - территория весьма привлекательная для путешественников, располагающая большим набором уникальных рекреационных ресурсов. Вот только востребованность их в силу разных причин пока остается очень низкой. Хотя администрации практически всех территорий готовы рассматривать туризм как отрасль, которая в перспективе может стать значимой составляющей экономического развития региона.

Учитывая синергетический эффект - один турист вовлекает в сферу его обслуживания десятки людей и предприятий (транспорт, гостиница, ресторан, музей, театр, производство сувениров и т.д.), властям территорий есть смысл заниматься этой отраслью предметно, обеспечивая административную поддержку, продвигая конкретные турпродукты и регион в целом в России и за рубежом.

В полной мере раскрыться рекреационному потенциалу пока не дают уровень социально-экономического развития и имидж региона. Наша отдаленность и вытекающая из нее неимоверная транспортная дороговизна, неразвитость инфраструктуры гостеприимства тоже стали общим местом в разговорах о путешествиях на Дальний Восток. Все эти трудности требуют особых подходов и совместных усилий дальневосточных субъектов.

Объединительные идеи давно витают в кругу туристических компаний, обсуждались они и на заседаниях Ассоциации экономического и социального взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье". Конкретное предложение по этому поводу сделал в 2007 г. губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ, выступая на инаугурации губернатора Камчатского края Алексея КУЗЬМИЦКОГО. Идея его имеет вполне конкретное название - "Восточное кольцо России". А почему бы и нет? Россия славится своим "Золотым кольцом". Правда "отлить" дальневосточное кольцо будет куда труднее.

"ДК" решил посмотреть, какие жемчужины могли бы войти в дальневосточное туристическое ожерелье, а заодно проанализировать, чем дышит сегодня туристическая отрасль региона.

В Россию - с делами, из России - на отдых

Рынок туристических услуг на Дальнем Востоке - составная часть общероссийского туристического рынка. И как элемент системы содержит в себе все ее основные черты и тенденции развития.

По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм), оборот туристической отрасли в России в 2007 г. достиг $50 млрд, количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию с целью отдыха (традиционный туризм) и по служебным делам (деловой туризм) составило 5,48 млн, что на 3,2% меньше, чем в 2006 г. При этом в целом поток традиционного туризма сократился по сравнению с 2006 годом на 9%, а поток делового, напротив, возрос - на 1%. Отмечено существенное снижение количества традиционных туристических поездок из Польши - на 82%, Китая - на 18%, Японии - на 24%.

Ростуризм отмечает, что при падении въездного туристского потока из Китая изменилось и само направление этих поездок, приоритетными стали туры китайцев не на Дальний Восток, а в европейскую часть России.

Общее число туристических выездов граждан России в 2007 году, по данным Ростуризма, составило 11,5 млн, что на 12,27% превысило выездной поток в 2006 году. Число зарубежных поездок россиян с целью отдыха увеличилось на 17,29%. В то же время выездной поток со служебными целями сократился на 8%. Существенное увеличение туристского потока наблюдалось в 2007 году в страны традиционного пляжного отдыха - Египет (рост на 39%), Таиланд (на 60%), Турцию (на 30%), а также Вьетнам (на 25%), Китай (на 26%).

Получается, что общероссийские тенденции складываются не в пользу нашей страны. Причин здесь много, и одной из них, по мнению экспертов, стало укрепление рубля, что приводит к тому, что отдых за рубежом, особенно в "долларовых странах", становится все более доступным для россиян, а для иностранцев Россия, наоборот, дорожает.

- Сокращение динамики въездного туризма становится устойчивой тенденцией для России, - считает гендиректор компании "Академсервис", член президиума Ассоциации туроператоров России (АТОР) Леонид ИСАКОВИЧ, - зато Китай тем временем обыграл РФ в борьбе за интуриста. И в этой конкуренции мы проиграли Китаю не сегодня и даже не вчера. Не только гостиницы, но также аэропорты, дороги и прочие объекты отечественной инфраструктуры сильно уступают китайским. Не говоря о ценах. Мы начали проигрывать Китаю лет 10 назад. И сегодня мы видим результаты проигрыша: 7-10% туристов, "не долетающие" до России ежегодно, летят в Китай.

Досье К началу 2008 г. право на туроператорскую деятельность в России получили 4125 компаний. Их деятельность регулируется Законом РФ "Об основах туристской деятельности". С 1 июня 2007 г. в закон внесены существенные поправки. В частности, предусматривается страховая ответственность туроператоров или банковская гарантия, размер которой не может составлять менее 10 млн руб. для туроператоров, работающих в сфере международного туризма, 500 тыс. руб. - для туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, и 10 млн руб. - для туроператоров, работающих в обеих названных сферах. К началу 2008 г. около 4% всех туроператоров оформили банковскую гарантию, а 96% организаций застраховали свою ответственность в страховых компаниях.

Дальний Восток идет в русле общероссийских тенденций. Мы также наблюдаем сокращение потока гостей, особенно зарубежных, и растущий интерес наших земляков к зарубежным поездкам. Что тут скажешь, если перелет из Москвы во Владивосток обойдется в $800, а то и в $1000, в то время как поездка на поезде, например, до Варшавы стоит $100.

По мнению экспертов портала www.vvs-tour.ru, туристические компании на Дальнем Востоке выживают в основном за счет въездного туризма, привлеченного так называемой "русской экзотикой" и экстримом. Четкого разграничения между видами туруслуг, предлагаемых, к примеру, на Чукотке, в Приамурье или на Камчатке, пока нет. Хотя свои нюансы отдыха, конечно, имеются. Итак, чем конкретно можно сегодня привлечь потенциального туриста в отдельные края и области Дальнего Востока?

Хабаровский край: на пересечении культур.

Хабаровский край - место пересечения европейской и азиатской культур. Его удобное географическое положение создаёт благоприятные условия для развития въездного туризма, ориентированного на рынки стран Северо-Восточной Азии: Китай, Японию, Республику Корея, а также для обслуживания транзитного потока, следующего через Хабаровск в европейскую часть Российской Федерации, в Якутию, на Байкал, Камчатку, Сахалин.

Досье На начало 2008 года в Хабаровском крае зарегистрировано 225 туроператоров, 17 компаний за год ушли с рынка. В этой отрасли сегодня работают 3300 человек. Индустрия гостеприимства края насчитывает 65 гостиниц различных категорий на 4,3 тыс. мест. Сфера общественного питания края включает 700 общедоступных предприятий, относящихся к категории ресторанов, баров, кафе, а также столовых и закусочных.

Благодаря наличию общей границы Хабаровского края с КНР, китайское направление на протяжении последних лет лидирует в туристском потоке края, устойчивый интерес проявляют также туристы из Японии. Удельный вес китайских и японских туристов во въездном потоке края составляет 58% и 29% соответственно. При том, что в 2007 году 188,1 тыс. хабаровских туристов, по информации правительства Хабаровского края, посетили заграницу, лишь 19,2 тыс. иностранцев совершили путешествие в Хабаровский край. Причем показатель въездного туризма сократился за год в целом на 25%. Наибольшее падение - 62,2% к предыдущему году - произошло на китайском направлении. Заметим при этом, что количество хабаровчан, побывавших в Китае, увеличилось на 15%. Такой расклад характерен практически для всех дальневосточных территорий и соответствует российской тенденции.

Отличительная особенность туризма в Хабаровском крае - его природно-экологическая направленность. К наиболее перспективным видам относятся экологический, этнографический, экстремальный туризм, а также спортивные и приключенческие туры (охота, рыбалка, сплавы по горным рекам). Среди экологических туров: маршруты в Государственный природный заповедник "Большехехцирский", орнитологические туры в низовья реки Амур. Туроператорами края разработано множество однодневных туров по городу Хабаровску и его пригородам: "Город четырех ворот", "Золотые купола Хабаровска" и др. Наши соотечественники из других регионов в Хабаровский край приезжали за лечением и экзотикой. Дальневосточные соседи лечились в хабаровских санаториях, а сибиряки, москвичи и т.п. рыбачили на горных реках, охотились в глухой тайге, сплавлялись по горным потокам.

Экстрим и экзотика могли бы привлечь в край и иностранцев, уверены многие бизнесмены от туризма. Но чтобы иностранцы охотно ехали сюда, надо решить инфраструктурные проблемы и научиться грамотно рекламировать рекреационные возможности края. Высокая стоимость авиабилетов, дефицит гостиниц экономкласса - это те сдерживающие факторы, на которые указали представители японских туркомпаний на форуме "Партнерство в области туризма как фактор укрепления сотрудничества между Россией и Японией", прошедшем в конце февраля в Хабаровске.

Опять пример для сравнения: сейчас авиабилет из Ниигаты в Хабаровск стоит около $630 (2 часа полета), во Владивосток - $670 (1,5 часа). При этом слетать в Гонг-Конг из Ниигаты (а это 4-5 часов) можно за $410 , в Сеул (2,5 часа) - за $220. Кроме того, выбирая Корею или Таиланд в качестве места отдыха, японец может заранее рассчитать приблизительную стоимость поездки (во что ему обойдутся шопинг, обеды в кафе, посещение музеев и т.д.). А о России, и особенно о Дальнем Востоке, достоверных данных у них нет.

- У дальневосточных турфирм есть все шансы привлечь иностранных туристов, - говорит менеджер по продажам компании Japan-Russian Travel Service Co.Ltd Манабу ФУКУИ. - Для этого необходимо всего лишь донести до целевой аудитории уникальное торговое предложение как в отношении отдельных турпродуктов, так и края в целом. Правительство России должно позаботиться об упрощенном режиме въезда, а местные власти найти способы мотивировать авиакомпании на открытие постоянных авиарейсов на Японию и гарантировать безопасность иностранцев на территории Дальнего Востока.

В начале этого года правительство Хабаровского края подвело итог реализации "Основных направлений развития туризма в Хабаровском крае на период с 2003 по 2007 год" - целевой программы, призванной придать системный характер развитию туристского комплекса края. А в марте были утверждены основные направления развития туризма в Хабаровском крае на период с 2008 по 2012 год. И мероприятия по их реализации. В соответствии с программой очерчены приоритеты государственного и частного инвестирования в туристскую отрасль. Среди самых ближайших проектов - развитие горнолыжного комплекса "Спартак-Слалом", строительство гостиничного комплекса на 450-500 мест и создание этнокультурного туристского комплекса "Петроглифы Сикачи-Аляна" в Хабаровске. Краевое руководство намерено проводить целенаправленную работу по формированию привлекательного имиджа края для российских и зарубежных гостей. Приморский край: море и экстрим Традиционно Приморье с его относительно мягким климатом притягивает поклонников спортивного и экстрим-туризма. Речь о таких направлениях, как дайвинг, серфинг, парашютизм, парапланеризм, кайтинг, горные лыжи, сноуборд, конная езда, спелеотуризм. Пользуются спросом и услуги в сфере экотуризма, когда клиентам дается возможность посетить нетронутые цивилизацией лесные массивы, живописные реки и горные отроги - просто для того, чтобы насладиться их видом, запечатлеть на фотоаппарат и обогатить свой внутренний мир новыми впечатлениями. Богатейшая природа Приморского края создает отличные условия для развития охотничьего туризма. Естественно, в Приморском крае чрезвычайно популярна рыбалка: ее любителям предлагается как длительный отдых с проживанием, так и туры на один день в любое время года. Немало возможностей для полноценного отдыха представляют курорты, санатории и дома отдыха Приморья, составляющие инфраструктуру оздоровительного туризма. Весьма популярен летний пляжный отдых на островах вблизи Владивостока и на южном побережье края. На начало года в Приморье зарегистрировано 92 компании-туроператора. За год их количество сократилось на 39. Туриндустрия Приморья в 2007 году добавила в краевой бюджет 25,6 млн рублей. Объем оказанных услуг вырос за год на 20% и составил 402 млн рублей. В прошлом году за границей побывали почти миллион жителей края, Приморье посетили около 70 тысяч зарубежных туристов, что на 30 тысяч меньше, чем в 2006 году. Въездной поток в край в 2007 году распределился следующим образом: 5,5 тыс. человек из Японии, около 7 тыс. из Республики Корея и более 50 тыс. из КНР. Для сравнения: в 2006 г. Приморье посетило около 7 тыс. японцев, 8,3 тыс. корейцев, 74,5 тыс. китайцев. Добавим, что за последние 4 года число китайских туристов сократилось более чем в 3,5 раза. Эксперты считают, что главная причина нежелания со стороны иностранцев ехать в край - негативный имидж Приморья. Особенно распространен он среди японцев, которые чрезвычайно ценят в своих путешествиях безопасность и комфорт. Далее в списке отпугивающих факторов высокие транспортные расходы, низкий уровень обслуживания при достаточно высокой стоимости услуг, необустроенность многих туробъектов, отсутствие отелей высокого уровня, хорошей сувенирной продукции, культурных центров, нехватка точек питания. Не способствует въездному туризму и то, что Приморский край недостаточно внимания уделяет саморекламе за рубежом. Приемом иностранных туристов в крае занимаются менее трети от всего количества туроператоров. Между тем эксперты в области туризма уверены, что спад въездного туризма можно остановить: туристский бизнес мира ищет новые территории для прокладки круизных маршрутов. В соответствии с принципом "как можно больше разнообразия за одну турпоездку", продвигаемым организаторами туров, Приморье может привлечь внимание как часть круизного маршрута по странам Восточной Азии. Определенные перспективы развития въездного туризма в Приморье краевые власти связывают с событийным туризмом. Возможное проведение саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году способно привлечь деловых туристов, и не только из-за рубежа, но и из западных регионов России, считают в руководстве краевой администрации. В свете этого события была разработана комплексная программа развития острова Русский. В начале года краевые власти объявили о своем намерении сделать учет всех рекреационных возможностей края. На основе этого - выработать уникальное торговое предложение. В администрации края уже ведется работа над подготовкой Реестра туристических ресурсов Приморского края. Предполагается, что он будет выполнен в геоинформационной системе. Сюда войдут гостиницы, музеи, живописные места, пляжные территории, деловые центры и множество других объектов, причем каждый из них будет снабжен подробной характеристикой. Наличие реестра, по мнению руководителя краевого департамента международного сотрудничества и туризма Германа ЗВЕРЕВА, позволит резко увеличить инвестиционную привлекательность туристической отрасли края. Такая база данных сделает прозрачными стартовые условия для инвестора и значительно облегчит ведение переговоров с ним. Якутия: алмазы и мороз На территории Республики Саха (Якутия), в Оймяконе, находится Полюс холода Северного полушария планеты, где зафиксирована температура -71,2 С. Здесь, на Полюсе холода, в марте каждого года проходит традиционный Фестиваль туризма, который объединяет путешественников со всех частей Света. В рамках фестиваля "Полюс Холода" проводится автопробег по маршруту Якутск-Оймякон общей протяженностью 1270 км. Автопробег носит экскурсионный характер и включает посещение музеев, исторических мест, культурных и этнографических комплексов и музеев. Там же, в Оймяконе, находится легендарное озеро Лабынкыр. Знаменито оно сведениями о якобы обитающих здесь "северных динозаврах" - родичах "шотландки" Несси. Это крупнейшее из озер Якутии. Оно лежит в глубокой долине одноименной реки на высоте более 600 м над уровнем моря. Залесенные берега озера, изрезанные живописными бухтами, необыкновенно красивы. Они "уставлены" многочисленными скалами-останцами необычайных прихотливых очертаний. Одним из самых привлекательных для туристов мест является Национальный природный парк "Ленские Столбы", входящий в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Это уникальное явление природы - огромные скалы в виде столбов - находится прямо на берегу великой реки Лены. В их причудливой форме можно увидеть колоннады, башни, арки, соборы, зубчатые стены... Посетить "Ленские Столбы" и другие удивительные места можно, совершив незабываемый круиз по реке Лене на комфортабельных теплоходах. Якутию по праву называют сокровищницей недровых богатств. Широко известны месторождения алмазов в Западной Якутии и золота в бассейнах рек Алдан, Индигирка, Яна. Специально для туристов организуются алмазные и золотые туры по республике, в которых можно принять участие в добыче золота, посетить гранильные заводы, ювелирные магазины и т.д. С традициями, бытом и культурой коренных народов Севера можно познакомиться в туристских комплексах "Ытык Хайа", "Даймонд парк", "Дружба", где готовят национальные якутские, эвенкийские и эвенские блюда и проводят традиционные обряды. Вступление в силу в 2007 году нового федерального закона привело к снижению количества туроператоров Якутии - с 42 до 24. В 2007 году было оказано туристских услуг на 184 млн рублей - на 27 % больше, чем в 2006 году. В 2007 году республику посетили туристы из Китая, Германии, США, Японии, Великобритании и других стран дальнего зарубежья. Несмотря на положительную динамику, развитие туризма в республике сдерживается неразвитостью инфраструктуры и разобщенностью работы предприятий, занятых в смежных отраслях туризма (транспорт, гостиницы, общепит и др.). В январе 2008 года правительство Якутии учредило ОАО "Национальная туристическая компания". АО с уставным капиталом в 36 млн рублей поначалу будет полностью государственным. Однако изначально предполагается привлечь в число его акционеров максимальное количество туроператоров республики. Ведется также разработка проекта и ТЭО создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. В целях развития внутреннего туризма правительство республики поддерживает инициативу муниципалитетов по проведению ежегодных фестивалей: "Полюс Холода" (Оймяконский улус), "Волчья протока" (Кобяйский улус), "Полярный круг" (Жиганский улус), "Играй, гармонь" и "Зимние Ленские столбы" (Хангаласский улус). Якутские маршруты регулярно представляются на ведущих международных туристских выставках в Москве, Берлине, Токио и Шанхае. На Сахалин по делам Положительная динамика развития турсферы наблюдается на Сахалине. И не в последнюю очередь за счет делового туризма, связанного с освоением нефтегазового шельфа в рамках проектов "Сахалин-2" - "Сахалин-5". Хотя общей для Дальнего Востока и России в целом тенденции снижения иностранного турпотока здесь также не удалось избежать. Что касается традиционного туризма, связанного с отдыхом и развлечениями, то одним из главных объектов является турбаза "Горный воздух", расположенная на высоте 260 метров над уровнем моря и соединенная с Южно-Сахалинском автомобильной дорогой протяженностью 2,5 км. Реализация данного проекта позволит создать широкий комплекс услуг, сосредоточенных в одном месте, порядка 1500 рабочих мест, дополнительно задействовать местные проектные, строительные, снабженческие, транспортные, торговые фирмы, предприятия стройиндустрии, сельскохозяйственную и пищевую промышленность. Объем туристических услуг в Сахалинской области в 2007 году составил 111,7 млн руб., при темпах роста 20,1%. По данным на 01.01. 2008 года, в Сахалинской области зарегистрировано 27 туркомпаний и 14 турагентов. Наблюдается тенденция увеличения количества туркомпаний. Сегодня в отрасли занято порядка 200 человек. Рост общего туристского потока в 2007 году составил 36,4 %. В области побывало 4,1 тыс. иностранных и 7,9 тыс. российских туристов. 14,7 тыс. сахалинцев сами отправились в путешествие. В 3,6 раза увеличились показатели внутреннего туризма. Это связано с увеличением количества туристских баз для комфортабельного отдыха с ночевками и без, которые активно строятся в последнее время в живописных местах Сахалина. При этом общее количество иностранных посетителей в 2007 году снизилось на 13 %, в основном за счет уменьшения туристов из Японии. Обусловлено это отсутствием круизных пассажиров, которые в 2006 году составляли 22% от всех въехавших японских туристов, а также за счет сокращения числа японских граждан, прибывающих на Сахалин по линии безвизового обмена. Тем не менее 90% всех иностранных туристов области по-прежнему составляют японские гости. В областной администрации активно продвигают туристический потенциал острова и ожидают к 2010 году роста общего туристского потока до 300-350 тыс. человек. Камчатский край: на виду у всей страны Несомненно, Камчатский полуостров - это одна из наиболее ярких рекреационных территорий не только Дальнего Востока, но и страны. Именно здесь можно наблюдать действующие вулканы и любоваться каноническими формами потухших. В большом разнообразии здесь представлены горячие и минеральные источники. Долина Гейзеров, в прошлом году пострадавшая от оползня, как говорят специалисты, стала еще интереснее для посетителей, а уж за ее судьбой следила вся страна. В общем, уникальные природные ресурсы края способны удовлетворить самый широкий спектр потребностей приезжающих туристов: рыбалка, охота и фотоохота, горные лыжи, альпинизм, сплавы по рекам, морские круизы, вертолетные облеты, научный, экономический и познавательный туризм. (Не случайно сюда любят заглядывать федеральные чиновники, особенно в бархатный сезон.) Немало туристических объектов и в самом краевом центре - Петропавловске-Камчатском. Памятники культуры и истории федерального значения, областной краеведческий музей, научный музей Института вулканологии ДВО РАН, этнокультурные центры коренных народов Камчатки. Кроме того, в городе находится лыжная база "Лесная" и 2 горнолыжные базы - "Красная Сопка" (три трассы) и "Эдельвейс" (одна трасса). А совсем недалеко, в Елизовском район, - знаменитая горная база "Морозная", на трассах которой катался Владимир ПУТИН. В Камчатском крае действует около 100 туроператорских и турагентских фирм, что довольно много при небольшом потоке туристов. Общее количество гостиниц в крае - 25. Из них в черте Петропавловска-Камчатского находятся 7 с общим номерным фондом 291, способным одновременно вмещать 447 человек. По данным агентства по туризму правительства Камчатского края, ежегодно регион посещает около 7-8 тыс. иностранных туристов. Более половины из них - граждане США и Японии. Около 40% въездного турпотока составляют европейцы и граждане Республики Корея. При этом число российских туристов (не считая камчатских жителей) составляет порядка 4 тыс. человек в год. В основном они прибывают из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири, Урала и Приморья. Для отечественных туристов основное препятствие для отдыха - высокая стоимость авиаперевозок, которые составляют до 70% стоимости турпакета на Камчатку. В числе первоочередных проектов, которые собираются реализовать в сфере туризма власти Камчатского края, - обустройство рекреационной зоны Малкинского месторождения термальных вод, реконструкция ООО "Детский оздоровительный лагерь "Алые Паруса", строительство бальнеологического лечебно-курортного комплекса компании ООО "Парамушир-Град", горнолыжного комплекса в Паратунской санаторно-курортной зоне поселке Термальный, строительство аквапарка на базе Паратунского геотермального месторождения, создание туристско-этнографического центра "Камчатские скрижали" в краевом центре. Камчатка - это регион, имеющий все шансы для создания на ее территории особой рекреационной зоны. Однако вопрос этот не очень простой. По словам начальника агентства по туризму правительства Камчатского края Тамары ТУТУШКИНОЙ, администрация активно занимается этой темой: подготовлен обстоятельный каталог рекреационных возможностей, составлен перечень существующих турпродуктов, совместно с муниципальными образованиями края оформлены паспорта территорий и сформулированы проблемы, которые необходимо решить, чтобы развить туризм. Однако дальше за дело должны взяться специалисты - специализированный институт, который может подготовить проектную документацию, оформить заявку на участие в конкуре на создание зоны и т.д. Для этого нужны деньги, но в бюджете края они пока не предусмотрены. А вот город свою программу развития туризма уже проработал (с помощью профессиональных московских консультантов) и принял к действию. - Туризм - это серьезная экономическая составляющая, и сама идея создания стратегии развития туристической отрасли в Петропавловске-Камчатском всколыхнет и заставит развиваться туристическую составляющую экономики не только города, но и региона в целом, считает первый заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Николай ПЕГИН. - До недавнего времени развитие туризма являлось монополией региональных властей. Это объяснялось тем, что Петропавловск туристы использовали скорее как перевалочную базу на пути к вулканам и медведям. Мы решили эту несправедливость исправить. Наш город уникален. И пребывание в нем гостей не должно ограничиваться несколькими часами. Город мог бы получать значительные доходы от туристского потока. Амурская область: от ГЭС до динозавров В Амурской области, как и в других дальневосточных субъектах РФ, есть объективные природные условия для развития въездного туризма: уникальная природа, памятники культурно-исторического наследия и многое другое. Однако зачастую они малопривлекательны из-за плохой инфраструктуры: труднодоступности, отсутствия гостиниц, кафе и ресторанов. Возможность привлечения туристов ограничивает нехватка общедоступной информации, единого реестра туристских ресурсов. Отсутствие генеральной схемы маршрутов снижает осведомленность населения о наличии предложений в регионе. Между тем эти предложения есть, и многие из них весьма интересны. На территории области сложилось несколько основных зон туризма и отдыха - это турбазы вблизи Благовещенска, Хинганский, Норский, Зейский заповедники, Муравьевский парк устойчивого природопользования, некоторые территории Архаринского (озера Долгое, Клешинское), Магдагачинского (Гонжинский источник), Бурейского (ГЭС, заказник "Урочище Иркун") районов. Всего в регионе 619 памятников истории и культуры, архитектуры, археологии, находящихся на государственной охране, 19 музеев в различных районах Приамурья. Область богата палеонтологическими и археологическими находками. Историко-познавательный интерес представляют древнетунгусские писаницы, расположенные на территории Зейского района. Также есть объекты, связанные с открытием и освоением Дальнего Востока: форпост русских казаков в Приамурье - село Албазино и др. Благодаря тому, что на севере области расположены поселения эвенков - Ивановское, Усть-Нюкжа, Бомнак, здесь можно развивать этнографический туризм. В 2007 году в реестре области было зарегистрировано 47 фирм, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность. Из них 13 получили полномочия на организацию безвизового туризма. Объем услуг, оказанных в 2007 году, превысил уровень предыдущего года на 40% и составил более 250 млн рублей. Сегодня в регионе наиболее распространен выездной туризм - амурчане предпочитают отдыхать на побережье Приморья или в Китае. В 2007 году количество туристов на внутреннем въездном направлении составило менее 5 тыс. человек, на иностранном въездном - 9,4 тысячи. В то время как за пределы области выехало более 75 тысяч туристов. За последние четыре года число отдохнувших за рубежом выросло на 67,2%, причем 98% из них выезжали в Китай. Значительную долю приезжающих в область иностранцев составляли граждане КНР, однако их поток постоянно сокращается. Программа "Развитие туризма в области до 2012 года", принятая в первом чтении в начале этого года, предусматривает ряд мероприятий по развитию экотуризма. Окончательное утверждение программы запланировано на апрель. В соответствии с ней в ближайшие пять лет объемы внутреннего и въездного туризма в Амурской области должны вырасти в 2,5 раза. Для развития туризма предполагается проводить подготовку и переподготовку экскурсоводов, гидов-переводчиков и руководителей туристских групп, предусмотреть их сертификацию. На все эти цели планируется выделить 73,3 млн рублей. При этом областной бюджет потратит 15 млн, остальную сумму должны вложить инвесторы. В программе определены две зоны приоритетного развития туризма - южная и северная. На юге области предусмотрено развитие проектов "Динозавры Азии" на базе находящегося в Благовещенске кладбища динозавров, "Этнографическая деревня" - строительство национальной русской деревни неподалеку от областного центра. Магаданская область: зоны на выбор Территория Магаданской области делится на несколько туристических зон. Приморская вытянута вдоль побережья Охотского моря, на ее территории находится несколько лесничеств-заповедников и заказников. Верхнеколымская туристическая зона занимает северо-западную часть Магаданской области. Познавательный потенциал туристической зоны определяется многими сохранившимися историческими объектами - маршрутами первых геологов, открытыми ими месторождениями, старыми приисками, рудниками и лагерными объектами. Река Колыма (2129 км) - одна из главных достопримечательностей. Сплав по Колыме - увлекательный туристский маршрут. Притоки Колымы - Омолон, Детрин, Бохопча, Буюнда также могут быть использованы как экстремальные туристические маршруты. Черская туристическая подзона выделена в пределах Верхнеколымской зоны. В нее входят отличающиеся наибольшей высотой хребты и массивы юго-восточных отрогов хребта Черского. Поражает своей грандиозностью гигантский столб Челенджер. В предгорьях, на месте стаявших ледников, разлились зеркальные озера Джека Лондона, Танцующих Хариусов, Лебединое и сотни более мелких. Лагерь Боевой - отличная база для экологических, познавательных, тренировочных походов. Омолонская зона исключительно интересна путешественникам. Здесь, где до 1950-х годов жили, не зная о советской власти, племена эвенов-оленеводов, можно надолго уйти от повседневной жизни, почувствовать былое время. Эти места как нельзя кстати для продолжительных экстремальных путешествий. И реки Сугой, Коркодон, Рассоха, Омолон, быстрые, задумчивые или с норовом, понесут смельчаков в Заполярье, к Ледовитому морю. На территории Магаданской области зарегистрированы 10 туроператоров, в которых работает 62 человека. В области действует 21 гостиница с номерным фондом от 10 до 100 мест. В самом Магадане размещаются 12 гостиниц классовостью 2-3 звезды. И только одна гостиница - "ВМ-Центральная" хотя бы отчасти отвечает международным нормам. Остальные объекты, по признанию руководителей местных туркомпаний, можно использовать для размещения иностранных и даже российских туристов только в крайнем случае. На территории области располагаются две комфортабельные базы туристической компании "ДВС-ТУР". Также весьма популярны среди туристов дома отдыха "Снежная долина" на 120 мест, "Кедровый ключ" на 70 мест, санаторий "Талая" на 300 мест. Однако эти объекты морально устарели и требуют капитального ремонта. В отличие от многих своих соседей по региону Магаданская область показала в 2007 году положительную динамику въездного туризма и отрицательную выездного. По словам директора магаданской компании "ДВС-ТУР" Игоря МЕРЕУЛОВА, туристы-иностранцы приезжают сюда в основном из европейских стран - Норвегии, Франции, Германии, Голландии, Финляндии и т.д. Бывают немногочисленные группы из США, Мексики, Японии, стран Азии. Их привлекают рыбалка, охота, исторический туризм (ГУЛАГ), сплавы по рекам, специализированные орнитологические туры. - Областная целевая программа "Развитие туризма в Магаданской области" была закончена в 2007 году, новая региональная программа не утверждалась, - сообщил "ДК" председатель областного спорттуркомитета Владимир РАЗГУЛЯЕВ. Однако, по его словам, многое удалось реализовать в трехлетний период действия этой программы. Ее результатом стало устойчивое внимание к Магаданской области со стороны иностранных туристов, в частности туристов из Японии. Активная позиция администрации Магаданской области по развитию сотрудничества с префектурами Японии определяет рост интереса их жителей к российскому Дальнему Востоку. Администрация области поддерживает проект строительства Всесезонного спортивно-развлекательного комплекса "Марчекан" в Магадане. На территории комплекса смогут отдыхать и заниматься спортом 2,5 тысячи человек. Проект создаст 1 800 рабочих мест. Инвестор проекта - магаданская компания "Русс-Олимп", разработчик - московская инновационная компания "Винтеркрафт". Комплекс будет построен в черте города на территории 50 га на Марчеканской сопке, высота которой достигает 705 метров. В него войдут горнолыжный центр, сноупарк, лыжный стадион, спортивный комплекс с тренажерными залами, оздоровительным центром, бассейном, катком, боулингом, гостиницы и рестораны. Летом трассы лыжного стадиона будут предназначены для владельцев горных велосипедов, лыжероллеров и пешеходов. Верхняя зона площадью 13 га разместится на вершине Марчеканской сопки. Здесь будет открыта конечная станция подъемника на высоте 704 метра, Музей памяти репрессированных, часовня с золотым куполом, ресторан "Корабль". Для любителей острых ощущений построят экстрим-отель "Колыма" на 20 мест. В-общем, будете на Колыме - заходите! Чукотка за Полярным кругом У Чукотского автономного округа свои особенности, половина его территории находится за Полярным кругом. Объективно он располагает достаточным рекреационным потенциалом для развития различных видов туризма. Наиболее распространены здесь активные виды отдыха: в зимнее время - гонки на оленьих и собачьих упряжках, снегоходах, в летнее время - сплавы, охота, рыбалка и приключенческие туры. Научно-экспедиционный туризм может также внести свой вклад в туристские потоки. Практически в каждом районе присутствуют объекты экотуризма. Наиболее ценные выделены в систему особо охраняемых природных территорий. Среди них всемирно известный Государственный заповедник "Остров Врангеля" (самый большой в Арктике) и природно-этнический парк "Берингия". На Чукотке выделены четыре природных заказника (в том числе Государственный заказник "Лебединый") и 21 памятник природы. В рамках новых международных соглашений "Берингия" стала составной частью одноименного российско-американского парка (Чукотка - Аляска). Чукотские просторы - раздолье для туристов-экстремалов. Летом здесь часто организуют пешеходные и велосипедные маршруты. Зимой на склонах сопок можно прокладывать трассы для горнолыжного туризма и сноуборда. Суровые климатические условия, разнообразие ландшафтов и настоящая оторванность от цивилизации - предпосылка развития таких разновидностей экстрим-туризма, как туры на снегоходах и квадрациклах, перекочевки с оленеводами, участие в морзверобойном промысле. Известные экстремальные путешественники считают Чукотку одним из наиболее трудных и интересных регионов планеты. На территории ЧАО зарегистрировано 15 туристских фирм: 7 местных и 8 - из других городов России: Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Смоленска, Хабаровска, Москвы. На территории округа работают 6 туристских клубов и объединений. Гостиничная инфраструктура не развита. В административном центре ЧАО Анадыре работают всего пять гостиниц, каждая с номерным фондом не более 30 номеров. Доход ЧАО от посещения туристами по сравнению с 2006 годом увеличился в 1,6 раза и составил в 2007 году 5, 35 млн рублей, сообщили "ДК" в департаменте туризма администрации ЧАО. Внутренний въездной туризм увеличился с 17 тыс. до 20,45 тыс. человек. Въезд на территорию ЧАО иностранных граждан, напротив, сократился - с 1676 чел. до 986 чел. Основную их часть - около 40% - составляют жители соседней Аляски (США). Развитие въездного туризма затрудняет ряд сдерживающих факторов. Например, экстремально-дискомфортные климатические условия, значительно более сложные, чем на Аляске или в Канаде. Затрудняет въезд и перемещение туристов установленный на территории округа пограничный режим. Судам под иностранным флагом в соответствии с действующим федеральным законодательством разрешено посещать только порты, оборудованные пунктами пропуска через Государственную границу РФ. Это означает, что заход во все национальные села запрещен, а иностранных туристов интересует в большей степени знакомство с бытом, обычаями и культурой коренных малочисленных народов Севера. На территории ЧАО действует региональная целевая программа "Развитие туризма в Чукотском автономном округе", которая ежегодно утверждается региональным законом. В редакции этого года она призвана формировать имидж Чукотки как региона, благоприятного для развития туризма. Край света или дыра Думается, наша виртуальная экскурсия еще раз убедительно показала - сидим на богатстве, подаренном нашей территории Создателем. Причем рекреационный ресурс неисчерпаем - его невозможно вывезти за границу в "необработанном виде". Истощить его можем только мы сами - уничтожая чистое море, вырубая леса, истребляя животный мир. Такая опасность есть. Владивосток, претендующий на роль азиатского туристического центра, например, уже давно окружен мертвым морем. А величайшая река Азии Амур несет в своих водах десятки разновидностей вредных веществ. Выставляя на "продажу" возможности очень хрупкой северной природы, мы изначально должны заложить гарантии ее сохранности. Но это, скажем так, лирическое отступление от нашей темы. Туристическая отрасль региона может и должна получить развитие при условии решения ряда кардинальных задач. Среди них формирование нового бренда территории, дальнейшее совершенствование инфраструктуры гостеприимства, создание четко позиционированных турпродуктов, одним из которых может стать то самое "Восточное кольцо", с идеей которого выступает правительство Хабаровского края. Считается, что рынок - это высокоразвитая, саморегулирующаяся система, где все крутится вокруг баланса между спросом и предложением. Возможно ли в нынешних условиях стимулировать эффективный спрос на предложения Дальневосточного рынка туруслуг? Этот вопрос остается до сих пор открытым, так же, как и вопрос относительно спроса на российские турпродукты в целом. Но ясно одно: делать ставку только на экстрим и экзотику - недостаточно. Практика показывает, что подавляющая масса туристов предпочитает неэкстремальный отдых, а если и экзотику - то с плюсовыми температурами. А вот о специализации и дифференциации дальневосточным туроператорам стоит задуматься. Большинство предлагаемых ими продуктов различаются всего лишь по видам туризма и, отчасти, по территориальному признаку. Тщательного сегментирования целевой аудитории при подготовке и продвижении турпродуктов не происходит. А ведь именно на этом принципе основан туристический менеджмент во всех развитых и туристически привлекательных стран.