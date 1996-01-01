Хабаровчане узнали лучших предпринимателей

26 мая Хабаровский край определил достойных для подражания бизнесменов в рамках ежегодного конкурса "Лучший предприниматель года". В этом году экономическое состязание совпало по времени с Днем предпринимательства, что в правительстве края посчитали хорошим знаком.

Председатель краевой организации профсоюза работников малого и среднего бизнеса, член жюри конкурса Виктор КОРЯКИН отметил, что основными критериями определения "лучших бизнесменов" были уровень заработной платы на предприятии и сумма налоговых отчислений. Инновационная составляющая бизнеса, по его словам, станет определяющим фактором уже в следующем году.

Победа в конкурсе, по данным официальных источников, дает право бизнесменам на льготный кредит из краевого Фонда поддержки малого предпринимательства, а также на преференции при аренде краевого и муниципального имущества. Но победителей, видимо, об этом не информируют. Так, директор компании "Сновидение" Валентина ГРАНОВСКАЯ - лучший бизнесмен в сфере торговли - не смогла назвать преимуществ, которые ей дает диплом конкурса.