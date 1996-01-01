У Владрыбпорта новый генеральный

Совет директоров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (ВМРП) 23 мая досрочно прекратил полномочия гендиректора Дмитрия ЖУЛАНОВА, руководившего портом с июня 2005 г., и избрал гендиректором Александра ШЕВЧЕНКО.

Акционеры ОАО "ВМРП" на годовом собрании 22 мая приняли решение не выплачивать дивиденды, как и годом ранее. По сведениям ДДГ "ЗР", чистая прибыль компании в 2007 г. в сравнении с 2006 г. выросла на 39%, до 2,358 млн руб.

По итогам работы за январь- апрель Владивостокский морской рыбный порт переработал 378 тыс. тонн различных грузов. Основу грузопотока составили контейнеры, автотехника, металлолом, рыбопродукция и цемент. В компании отмечают, что несмотря на снижение объемов перевалки леса на 90%, пиломатериалов на 50% и металлолома на 53%, порту удалось сохранить положительную динамику роста за счет увеличения объемов перевалки рыбопродукции на 45%, контейнеров на 32% и автотехники на 80%.