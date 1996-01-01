"Трансаэро" возвращается возвращается во Владивосток

Самолеты компании "Трансаэро" после 10-летнего перерыва вновь будут совершать посадку в аэропорту Владивосток - с 27 июня компания открывает беспосадочные рейсы из Москвы в приморскую столицу. Первое время рейсы будут выполняться 4 раза в неделю, но постепенно частота полетов будет увеличиваться. Появление еще одного игрока, по мнению экспертов, должно благоприятно сказаться на рынке авиауслуг.

Высокие тарифы на авиаперевозки и в связи с этим оторванность Дальнего Востока от центральной России давно стали притчей во языцех. Уже неоднократно на самых разных уровнях обсуждались возможности субсидирования пассажирских авиаперевозок в европейскую часть России для жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири. Теперь, похоже, ситуация решается вполне рыночными методами. Практика показывает, что приход новых игроков на рынок авиаперевозок заставляет другие компании пересматривать тарифы в сторону уменьшения.

К увеличению числа перевозчиков, кстати, подталкивают и другие причины. Так, специалисты констатируют, что только за последние полгода пассажиропоток на направлении Владивосток - Москва вырос на 40%, что привело к дефициту провозных емкостей, оторванности Приморья от центральной России и росту цен на билеты. С приходом на владивостокский рынок одного из крупнейших авиаперевозчиков России ситуация должна измениться к лучшему.

Конкуренция среди перевозчиков обещает положительно сказаться и на качестве обслуживания пассажиров. Дело в том, компания "Трансаэро" известна прогрессивным менеджментом, неизменно высоким уровнем сервиса, отличным состоянием парка воздушных судов. Теперь это смогут оценить и приморские пассажиры. Полеты во Владивосток "Трансаэро" будет осуществлять на комфортабельных лайнерах "Боинг- 767". Отметим, что с 15 мая на них введена новая трехклассная компоновка с соответствующими стандартами обслуживания пассажиров: бизнескласс, премиальный экономический класс и туристический экономический класс. Премиальный экономический - это класс повышенной комфортности. Он дает выбравшим его пассажирам заметные преимущества. Регистрацию в аэропортах они будут проходить на специальных стойках. Выделяемые под этот класс кресла находятся в отдельном салоне, расположенном сразу же за бизнес- классом. Сами кресла отличаются особой комфортностью - расстояние между ними составляет около 90 сантиметров. Аперитив, улучшенное меню с горячими блюдами на выбор, дорожные наборы, подушки и пледы во время путешествия - такой сервис ранее получали только пассажиры бизнес-класса. Премиальный экономический класс введен, потому что, как показали исследования, у многих пассажиров "Трансаэро" растет потребность получать услуги более высоко качества по адекватной цене. Под "премиум" выделяется до половины пространства, которое занимал ранее единый салон экономического класса. Такого нет ни в одной другой российской авиакомпании.

Еще одним новшеством "Трансаэро" стал туристический экономический класс. Он дает возможность осуществить полет в достойных условиях по самым низким тарифам компании. Салон этого класса расположен в хвостовой части воздушного судна. Кресла в нем и предлагаемое меню бортового питания полностью отвечают всем стандартам, действующим в мировой гражданской авиации. Этот класс ориентирован на тех пассажиров, которым прежде всего важна доступность авиаперевозки.