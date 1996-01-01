Пиар-акция или реальные планы?

"Востокгазпром" заявлял о планах осуществлять экспортные поставки метанола, добываемого в Томской области, в страны АТР через порт Восточный еще в 2001 г. Под этот проект в порту в начале 2002 г. даже началось строительство на территории, прилегающей к причалу №39, специализированного терминала.

Предполагалось, что метанол с завода в Томске будет поступать в железнодорожных цистернах, сливаться на терминале на двусторонней железнодорожной эстакаде и перекачиваться в товарные резервуары либо по прямому варианту - на танкерный флот. Проектная мощность терминала изначально составляла 1 млн тонн метанола в год. Капиталовложения в строительство оценивались в $6-8 млн.

Для реализации проекта было принято решение о создании зависимой стивидорной компании ООО "Восточный Нефтехимический Терминал" и привлечении в качестве соучредителей инвестора, каковым в конечном итоге оказалось московское ООО "Трансхимэкспорт", уже занимавшееся перевалкой минеральных удобрений через Восточный порт.

Первая, рассчитанная на перевалку 400 тыс. тонн, очередь метанольного терминала в Восточном порту была сдана в эксплуатацию 1 июня 2004 года. Длина причала составляет 206 м, глубина 8,25. Терминал обрабатывает танкеры водоизмещением до 12 тыс. тонн.

По мнению участников рынка, заявление "Сибметахим" о возможности строительства недалеко от Владивостока завода по производству метанола, скорее, носят пиар-характер. "Построить терминал недалеко от краевого центра нереально - сложно подыскать свободную площадь. Да и общественное мнение будет явно не на стороне инвесторов - стоит вспомнить пример холдинга "Сибуглемет", пытавшегося построить угольный комплекс неподалеку от Большого Камня. Скорее всего "Сибметахим" таким образом пытается повлиять на собственников терминала в Восточном", - считает эксперт ДДГ "ЗР".