Золото Саламандры

На церемонии вручения наград ежегодной всероссийской премии в области страхования "Золотая Саламандра" руководитель Тихоокеанской страховой компании Людмила ВАСЮКОВА удостоилась звания лауреата в номинации "Личный вклад в развитие страхового рынка России".

Волею случая награда стала подарком ко дню рождения компании, которая 31 мая отпраздновала свое 8-летие.

Высокий статус мероприятия подчеркивало место его проведения - Дом приемов администрации Президента РФ. Лауреатов премии определил экспертный совет, в состав которого вошли представители государственной власти, общественных организаций, аналитических центров и бизнес-структур.

Персону Людмилы Васюковой к представлению личностной номинации рекомендовал Дальневосточный союз страховщиков. Стоит отметить, что до сего момента дальневосточный рынок в силу своей географической специфики был довольно отдален от участия в премии. Да и другие региональные компании не верили в то, что кто-то может их заметить. Тем не менее, результат говорит сам за себя, и, по словам Людмилы Константиновны, экспертный совет только рад видеть в номинантах региональных участников. В подтверждение руководителю Тихоокеанской страховой компании сделали предложение войти в состав экспертного совета премии "Золотая Саламандра" от дальневосточного региона и региона Восточной Сибири.

- Я приняла это приглашение, потому что считаю, что пора переходить от словесного понимания сущности нашего рынка к экспертному, - комментирует Людмила Васюкова. - Хочется, чтобы через работу в экспертном совете дальневосточный рынок звучал более весомо. С моей стороны участие в совете обязывает к более яркому отстаиванию интересов дальневосточных компаний.

Несмотря на то, что сама лауреат считает, что награду вручили не ей, а всему дальневосточному рынку, коллеги Людмилы Константиновны убеждены, что статуэтка премии "Золотая Саламандра" вручена победительнице личностной номинации вполне заслуженно. Людмила Васюкова работает на коммерческом страховом рынке с момента его основания - 15 лет. Руководит компанией, которая достаточно успешно работает на непростом дальневосточном рынке. Кроме того, будучи доцентом Дальневосточного государственного университета, она вносит свой вклад в развитие науки и подготовки кадров в страховании.

Кроме статуэтки "Золотой Саламандры", врученной Людмиле Васюковой, диплома Всероссийской премии удостоилась сама Тихоокеанскоя страховая компания. Ко дню рождения компании это стало дорогим подарком, подчеркивающим позиции этого страховщика на региональном рынке.