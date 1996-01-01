Дальний Восток исчерпал лимит на гастарбайтеров

По данным Федеральной миграционной службы, несколько регионов - Приморье, Республика Саха (Якутия), Забайкалье, Хабаровский край, Еврейская АО - уже в мае квоты полностью исчерпали.

Ситуация в Приморье отличается, по мнению специалистов, особой сложностью. В 2007 г. на миграционный учет в Приморье было поставлено более 26 тыс. граждан, в основном из Узбекистана - 13 тыс., Кыргызстана - 3,2 тыс., и Таджикистана - 2,8 тыс. За три месяца 2008 г. в связи с упрощением порядка постановки на миграционный учет и процедуры получения разрешения на работу о своем прибытии в Приморье миграционную службу известили более 8 тыс. человек, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.