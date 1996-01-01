MINEX пришел на Восток

В конце марта в Хабаровске состоялась региональная конференция Майнекс. На Дальнем Востоке она работала впервые и собрала около 100 участников, причем не только из Дальневосточного, но и Уральского и Сибирского регионов.

Майнекс (Mining&Exploration) считается одним из крупнейших и наиболее представительных международных бизнес-форумов, посвященных проблемам стимулирования и реализации горных и геологоразведочных проектов в России. Традиционным местом его проведения является Москва, а организаторами - международное партнерство в составе SRK, НБЛ Золото, Advantix и ИФК "Метрополь". В рамках работы форума в различных регионах страны проводятся региональные конференции. В этом году наряду с основным московским форумом, который состоится в октябре, запланированы конференции в Хабаровске, Красноярске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Цель их, по мнению генерального директора НБЛ Золото Михаила ЛЕСКОВА, главного организатора и спонсора, - способствовать более широкому обмену международным опытом в использовании современных технологий в горном секторе.

Как уже было отмечено, хабаровская конференция Майнекс стала первой на Дальнем Востоке, но, по мнению ее участников, не последней. Периодичность проведения еще будет обсуждаться, но то, что специалисты соберутся здесь не позднее чем через два года, уже ясно. Ведь Дальневосточный регион имеет богатый и во многом еще недостаточно изученный ресурсный потенциал, который рано или поздно окажется востребованным рынком. И к этому надо подойти хорошо подготовленными, надо научиться оценивать рынок и те возможности, которые он предлагает. Именно на этих важных моментах было акцентировано внимание в работе конференции в Хабаровске.

Первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Алексей СИДОРЕНКО, открывая серию докладов, дал характеристику состояния горнодобывающей отрасли края. Данные им оценки во многом касаются и других регионов ДВФО. Их объединяет снижение уровня разведанных запасов, слабая инвестиционная привлекательность, плохо развитая инфраструктура.

Хабаровский край считается одним из ведущих регионов России по добыче полезных ископаемых, т. к. на его территории залегает 10-я часть дальневосточных запасов золота, четверть платины, половина меди, 20% олова, 8% угля, перспективы на нефть и газ оцениваются в 5 млрд т условного топлива, - сказал Алексей Сидоренко. - На долю отрасли в валовом региональном продукте приходится 12%. В структуре отрасли 98% занимает золотодобыча. С 2003 г. край удерживает 4-е место по его добыче в России и третье - в ДВФО. До прошлого года в отрасль было инвестировано до $200 млн. Начиная с 2001 г. добыча рудного золота превысила добычу из россыпей, и сейчас в структуре добычи она составляет более 67%. В это же время в отрасли наметились проблемы из-за низкой обеспеченности предприятий запасами, что в последующие годы отразилось на снижении добычи.

Все актуальнее становятся вопросы внедрения новых технологий по извлечению мелкого и тонкого золота, попутных компонентов в виде оловянных и медных руд, переработки отходов. По предварительной оценке, в отходах от разработки россыпей в Хабаровском крае находится до 60 т золота, а это на 15 лет работы при достигнутом на сегодня уровне добычи.

Специализация как путь к инвестициям

На конференции в Хабаровске отчетливо прозвучал тезис о необходимости обратить внимание горнодобывающих компаний, стремящихся реализовать перспективные с их точки зрения горные проекты с участием зарубежных инвесторов, на услуги специализированных компаний. Разговор на эту тему начал генеральный директор НБЛ Золото Михаил ЛЕСКОВ, который отметил большую роль компаний, обслуживающих отрасль в решении их проблем.

- В горнодобывающей отрасли в России такой специализации, какая существует на Западе, еще нет. Хотя опыт показывает, что создание специализированных предприятий, нацеленных на обслуживание крупных добывающих компаний, во-первых, формирует конкурентную среду и повышает качество работ и услуг, во-вторых, решает проблему профессиональных кадров, привлекает в отрасль новые технологии и оборудование.

- В поиске инвесторов на проекты можно идти разными путями: предприятию самому заниматься поисками, подключать региональное правительство, - заметил ведущий конференции, ответственный секретарь Координационного комитета по устойчивому развитию бассейна р. Амур Виктор КРЮКОВ. - Но самым удачным будет вариант, когда к данному процессу привлекаются специализированные компании, владеющие современными методами, хорошо известные на Западе.

Источники и условия

Одной из важнейших стала тема финансирования и условий, при которых тот или иной проект может рассчитывать на получение инвестиций.

Эксперт Института региональной политики Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ говорил о возможности частно-государственного партнерства в реализации крупных горных проектов в России и о том, что мощным стимулом финансовой поддержки слаборазвитых территорий может стать Инвестфонд, а наибольший социально-экономический эффект достигается при комплексном субсидировании проектов.

- Все мы понимаем, что целостная эффективно работающая система государственных инструментов является ключевым фактором в создании благоприятного инвестиционного климата в стране, - подчеркнул эксперт. - В 90-е годы политика правительства сводилась лишь к федеральным целевым программам, созданию СЭЗ, не имеющих понятных практик функционирования. Они стали появляться после 2000 г., когда в качестве условия инвестиционного развития России было принято увеличение частных инвестиций. Приоритетной моделью стало государственно-частное партнерство. Это инвестиционный договор, в котором бизнес и государство реализуют проекты, разделяя риски. В выигрыше остаются и частный бизнес, который стремится к получению прибыли, и государство, главной задачей которого является создание рабочих мест, и привлечение новых технологий.

Государство, заинтересованное в развитии территорий, где не могут возникнуть инновационные с высокой добавленной стоимостью производства, стимулирует их развитие своими ресурсами. Российская практика показывает, что наиболее часто для поддержки ресурсных проектов применяются такие инструменты, как инвестиционный фонд и адресная федеральная инвестиционная программа. Преимущество финансирования через инвестиционный фонд перед адресным финансированием в том, что средства направляются на объекты, интересные именно инвесторам. В августе 2007 года началось финансирование первых государственно-частных инвестиционных проектов.

Далее Разумовский остановился на условиях, при которых фонд примет участие в финансировании. Новые возможности фонда расширяют формы сотрудничества государства и бизнеса. У небольших проектов появляется возможность включиться в комплексные инвестиционные проекты, что упрощает процедуру согласований и повседневной работы.

Есть еще один путь финансирования горных проектов - с помощью банков, о чем говорил представитель ЕБРР Александр ФИЛЬКИН. Он представил типичную стратегию финансирования банком горно-геологических проектов, отметив, что обязательным условием является участие собственников проекта в софинансировании, до 35-50% от требуемых средств. Важно, что ЕБРР теперь может рассматривать не только проекты разработки готовых месторождений, но и геологоразведочные, при условии наличия у заемщика надежного партнера или спонсора проекта, в качестве которого может выступить администрация субъекта Федерации.

Генеральный директор НБЛ Золото Михаил Лесков остановился в своем докладе на таком специфическом, по его словам, вопросе, как аспекты финансирования проектов на ранних стадиях их развития.

- Мы часто интересуемся иностранной практикой и опытом наших зарубежных коллег, как провести финансирование стадий работ, которые в нашей недавней практике финансировались в основном за счет государства. Деньги можно найти на западных рынках, надо лишь правильно представить проект. При подготовке документации проектов начиная с самых ранних их стадий в первую очередь необходимо обеспечить достаточную прозрачность проекта. Пусть в нем будут риски, но они должны быть идентифицированными и управляемыми, в них должны быть заложены механизмы противостояния рискам. Несмотря на то, что рост цен обострил конкуренцию за доступные проекты, мировой банковский кризис уже привел к тому, что проекты ранних стадий разведки начинают испытывать проблемы с финансированием. В будущем конкуренция за финансирование ужесточится еще более, так как, по мнению экспертов, наметилось падение цен на минеральные ресурсы. Это мы видим по ценам на никель, на медь, железо. Есть вероятность снижения в конце этого года цен на золото. Многие проекты станут более рискованными, а их выбор сократится. Учитывая, что деньги на проекты, как правило, ищутся на Западе, а тратятся здесь, международные проекты должны соответствовать как российским, так и международным форматам отчетности, - подчеркнул Лесков. Конференция Майнекс была отмечена и выступлениями представителей добывающих компаний. Примером успешного инвестирования стали на Дальнем Востоке проекты дочерних предприятий ОАО "Полиметалл" - "Охотская горно-геологическая компания" и "Ресурсы Албазино". Представитель иностранного инвестора - компании Fortress Minerals - Tom Bowens не без гордости поделился с участниками конференции успехами по доразведке золоторудного месторождения "Светлое" на севере Хабаровского края. Это пример того, как месторождение, ранее экономически не выгодное из-за низкого содержания золота в руде, сегодня может дать краю существенный прирост добычи. Давайте чаще встречаться Такими словами завершил работу конференции Михаил Лесков: - Почему инвесторы не торопятся в Россию, и в частности в Дальневосточный регион? Потому что здесь совмещается большое число рисков. Все последние 10 лет мы учимся вести разговор с миром, так давайте не будем строить наполеоновские планы и давать нереальные обещания. Неуспех одной компании бьет в результате по всем, и даже успешным, бьет незаслуженно. Поэтому давайте чаще общаться, это изменит климат в нашей отрасли к лучшему, сделает Россию и ее дальневосточные регионы теми территориями, где нет непреодолимых проблем.