«Восток-Медиа» исполняется 9 лет

Российскому независимому информационному агентству "Восток-Медиа" 30 мая исполнится девять лет. Это опытное, авторитетное интернет-издание на Дальнем Востоке. Все эти годы «Восток-Медиа» успешно работает в информационном пространстве региона и является одним из лидеров в освещении событий в самых разных сферах жизни Дальнего Востока – экономике, политике, культуре, социальной сфере.

Ежедневно размещенную на сайте информацию читают более 10 тысяч человек, а среднемесячная посещаемость превысила 250 тысяч читателей. Работа РИА «Восток-Медиа» отмечена огромным количеством национальных и международных наград. Уже в этом, 2008 году, коллектив агентства стал обладателем престижной Национальной журналистской премии «Бриллиантовая искра».