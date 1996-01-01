Россиян-должников ждет банкротство по закону

Пока Агентство по ипотечному жилищному кредитованию борется с обусловленными выдачей ссуд рисками и тем самым усложняет жизнь потенциальным заемщикам, российские министры, напротив, пытаются защитить последних от разорения. Новый законопроект "О банкротстве физических лиц", подготовленный Минэкономразвития и внесенный на рассмотрение правительства, предполагает беспрецедентную возможность - признание граждан банкротами.

Как сообщает Ytro.ru, указанный статус присваивается россиянину, накопившему более 100 тыс. руб. долга, не гасившему его более полугода и доказавшему свое первоначальное намерение вернуть деньги банку. После этого злополучный заемщик может быть спокоен: кредиторы не смогут отобрать у него единственную квартиру в счет уплаты долгов. Причина столь специфической новации МЭРТ - в полной на данный момент беззащитности граждан перед заимодавцами и коллекторскими агентствами, которые занимаются возвратом долгов. В разъяснении разработчиков законопроекта говорится, что он "дает гражданам возможность разговаривать с кредиторами или коллекторами на более-менее равных позициях" и "сохранить активную социальную позицию". Сотрудники министерства отмечают, что зачастую ответственность за просрочку по кредитам или неуплату долгов банкам не может быть возложена на заемщика, у которого, скажем, изменились жизненные обстоятельства. Человек, потерявший работу или сраженный тяжелым недугом, резко утрачивает платежеспособность, но до сих пор законодательство этот серьезный аспект игнорировало. Между тем страна уже несколько лет охвачена бумом потребительского кредитования, и параллельно объемам сегмента растет объем невозвращенных кредитов. Закон "О банкротстве физических лиц", если он будет принят, позволит гражданам РФ выплачивать долг в рассрочку, растянув этот процесс на пять лет, то есть как бы провести реструктуризацию. При соблюдении упомянутых выше условий любой заемщик сможет обратиться в суд с инициативой возбуждения процедуры банкротства против себя самого. Инициаторами иска могут являться также кредиторы или налоговые органы.