Прошлогодний снегопад аукнулся в посевную

В наступившем сезоне в Приморье запланировано увеличение площадей под основными сельскохозяйственными культурами, но достичь этих показателей, судя по всему, будет непросто.

По данным краевого сельхоздепартамента, в 2008 г. площадь под ранними зерновыми культурами предполагается увеличить до 87 тыс. га (в 2007 г. она составила 77,3 тыс. га), в том числе 40,7 тыс. га отводится под пшеницу. Ожидается также прирост площадей под соей - до 135 тыс. га (в сравнении с 126 тыс. га в прошлом году), под кукурузой - до 19 тыс. га (в 2007 г. было засеяно порядка 10 тыс. га) и рисом - до 7,5 тыс. га (в прошедшем сезоне - 6 тыс. га). В этом году посевная в Приморье стартовала достаточно рано - в первых числах апреля сельхозпроизводители приступили к севу ранних зерновых (пшеница, ячмень, овес), через пару недель к ним добавились однолетние травы, овощи и картофель.

Однако в северных районах края посевные работы еще не начались - погодные условия пока не позволяют. В целом же, по данным на середину месяца, ранними зерновыми в Приморье было засеяно около 20% от запланированных площадей. В наступившем сезоне посевная проходит в сложных условиях. "Финансовое положение многих предприятий оставляет желать лучшего - во многом это связано с ранним снегопадом, от которого прошлой осенью пострадали семь сельскохозяйственных районов, - говорит Алексей РАЧЕНКОВ, возглавляющий отдел сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. - Только прямые убытки составили порядка 300 млн руб., а если прибавить к этому упущенную выгоду - неудивительно, что целый ряд хозяйств к началу посевной остались без средств, не говоря уже о просроченных платежах по кредитам. Вопрос о возмещении убытков приморским сельхозпроизводителям из федерального бюджета был поднят еще в прошлом году, сейчас он находится в стадии согласования, но рассчитывать на то, что компенсация будет произведена в полном объеме, вряд ли возможно".

Второй фактор, который неблагоприятно сказывается на ходе посевных работ - резкое, почти в полтора раза, удорожание ГСМ, а также рост энерго- и железнодорожных тарифов, что, в свою очередь, привело к увеличению цен на удобрения и средства защиты растений на 25 - 30%.

Одна из самых серьезных проблем - оснащение хозяйств сельскохозяйственной техникой: многие предприятия сегодня работают на таких машинах, которые устарели и морально, и физически, что, безусловно, тормозит рабочий процесс, а в приморских климатических условиях это чревато серьезными потерями.

Сегодня в крае действует программа технического перевооружения села, которая предполагает использование кредитных и лизинговых схем (в текущем году планируется закупить 160 тракторов и 58 комбайнов). Господдержка позволяет сельхозпроизводителям приобрести современную высокопроизводительную технику на льготных условиях с рассрочкой платежа, но процесс перевооружения длительный и сложный, и существующие показатели пока далеки от идеальных.

Если говорить о поддержке семеноводства, то в этом сезоне решено было вернуться к прежней схеме, которая действовала вплоть до 2006 г. "В 2007 г. дотации на семена получали покупатели, но теперь государство снова решило переориентировать финансовую поддержку на производителей семенной продукции, а они, в свою очередь, должны отпускать ее только тем хозяйствам, которые прошли аттестацию, - рассказывает Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, замдиректора по научной работе Приморского НИИСХ. – практика показала, что такая схема более эффективна. Во-первых, она направлена на то, чтобы оригинальные и элитные семена поступали только в те хозяйства, которые будут заниматься их дальнейшим размножением и реализацией. Увы, в прошлом году отмечены случаи, когда сельхозпроизводители, получив субсидию, приобретали оригинальные семена и использовали их для производства конечной продукции, что совершенно не рационально. Во-вторых, в нынешних условиях мы, как производители семян, получаем уверенность, что средства за реализованные семена поступят к нам в обязательном порядке. В сезоне-2007 были прецеденты, когда покупатели обещали расплатиться, а потом начинали тянуть время, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, иногда дело доходило даже до суда". В этом году государство по-прежнему будет субсидировать растениеводческим хозяйствам часть затрат на приобретение удобрений, средств защиты растений, а также на повышение плодородия почвы. Все эти меры поддержки осуществляются на условиях софинансирования из краевого и федерального бюджетов. А вот частичная компенсация затрат на приобретение ГСМ в 2008 г. уже не производится - этот механизм на федеральном уровне был признан неэффективным.

Что касается Госпродагентства, то в наступившем сезоне оно будет работать по прежним схемам. Напомним, что в прошлом году КГУП "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" было включено в план приватизации, что породило жаркие споры в законодательной и исполнительной ветвях краевой власти. В конечном счете агентство не изменило свой статус, а в план приватизации на 2008 г. оно уже не вошло. Сегодня сельхозпроизводители, как и в прошлые годы, заключают договоры с Госпродагентством, получая материальные ресурсы для ведения посевных работ на условиях расчета урожаем осенью.