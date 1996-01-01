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Прибыль ниже ожиданий

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Инвесторы, вложившиеся в акции образованных в прошлом году дальневосточных межрегиональных энергокомпаний, считают, что первые финансовые итоги ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) и его "дочек" оказались ниже ожиданий. По мнению акционеров, на этом этапе одной из первоочередных задач менеджмента должно стать сокращение издержек.

Как стало известно ДДГ "ЗР", совет директоров ОАО "ДЭК" рекомендовал акционерам на годовом собрании 19 мая принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2007 г., а чистую прибыль за прошлый год в размере 26 млн 233 тыс. руб. направить в резервный фонд (1,312 млн руб.) и на погашение убытков прошлых лет (24,921 млн руб.). Генеральный директор ИК "Восток-Инвест" Александр ГАНЬЖИН считает, что у ДЭК есть значительные резервы в плане роста прибыли. "Инвесторы и акционеры ждут от менеджмента сокращения издержек начиная от оптимизации штатного расписания до внедрения технологий, повышающих эффективность сжигания твердого топлива. Кроме того, до сих пор не создана прозрачная схема подключения потребителей, и в результате есть неудовлетворенная потребность со стороны бизнеса в электроэнергии, как итог - финансовые потоки, направляемые частным бизнесом на решение проблем с подключением, идут мимо "ДЭК". В принципе, все эти вопросы подвластны менеджменту, и по тому, как они будут решаться, можно будет судить о степени его компетенции" – говорит А.Ганьжин.

Тем временем ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, 100%-ная дочерняя компания ОАО "ДЭК") озвучило предварительные итоги первого квартала текущего года. За отчетный период генкомпания получила 280 млн руб. чистой прибыли. Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2007 г. ДГК получила 924 млн 442 тыс. руб. чистой прибыли. Таким образом, чистая прибыль снизилась в 3,3 раза.

В сообщении пресс-службы говорится, что на финансовые результаты первого квартала повлиял беспрецедентный рост цен на топливо (мазут подорожал на 51,6%, уголь - на 10,8%, газ - на 3,3%). Пресс-служба отмечает, что менеджмент ОАО "ДГК" работает над повышением эффективности операционной деятельности энергокомпании.

Аналитики отмечают, что снижение чистой прибыли значительное, но отсутствие полного отчета не позволяет делать окончательные выводы. "Вся российская энергетика столкнулась с ростом цен на топливо и регулированием тарифов, "ДГК" здесь не исключение, - говорит управляющий активами ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ. Результаты как ДГК, так и головной компании ДЭК находятся ниже наших ожиданий. Безусловно, финансовые итоги "генерации" непосредственно отразятся и на результатах ДЭК. Достаточно вспомнить результаты предыдущих периодов объединенных компаний по отдельности, когда был очевиден прогресс и рост финансовых показателей. Пока же мы не наблюдаем эффекта синергии. Сокращение издержек должно быть одной из первоочередных задач менеджмента".

Досье

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" создано в результате слияния ОАО "Хабаровскэнерго", "Амурэнерго", "Южное Якутскэнерго", "Дальэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК" в качестве управляющей компании, владеющей 100% акций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

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