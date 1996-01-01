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Сети не для рыбы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровском крае растет производство рыбной продукции глубокой переработки. Об этом в ходе совещания с рыбоперерабатывающими предприятиями сообщил заместитель начальника управления рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Виктор МАТЯЖ.

По словам чиновника, производство рыбной продукции высокой степени переработки в крае в 2007 г.выросло на 13,7% и составило 19 тыс. тонн, из которых 7 тыс. тонн пришлось на береговые предприятия. Доля высокотехнологичной продукции за 2007 г. в объеме выпуска составила 12,2%, тогда как за год до этого она составляла 10,8%. По его словам, быстрее всего росло производство мороженых полуфабрикатов (в 1,6 раза), пресервов и консервов (на 35%), копчено-балычной (на 30%) и сушено-вяленой продукции (на 20%). По итогам 2007 г. береговые предприятия рыбной отрасли края расширили ассортимент выпускаемой рыбной продукции более чем на 35 наименований. Однако бизнесмены не разделяют оптимизма работников правительства насчет ситуации в рыбной отрасли края. Так, генеральный директор ООО "ДВ Ареал" Дмитрий ЩЕГЛЮК считает, что из-за усиления конкуренции со стороны приморских и западных производителей для хабаровских рыбопереработчиков настали тяжелые времена. Одну из причин этого он видит в высоких по сравнению с конкурентами транспортных издержках: "Значительную часть рыбы для производства нам приходится везти из Владивостока. К примеру, ту же селедку, занимающую в объеме производства 60%, мы везем из Приморья. Тариф за доставку колеблется от 1,2 до 2 руб. за килограмм. Выход конечной продукции в среднем равен 50% от привезенного сырья. Получается, что в себестоимости килограмма готовой продукции транспортная составляющая доходит до 4 руб. А приморцы везут готовый продукт, на чем и экономят. Это серьезно сказывается на цене".

Индивидуальный предприниматель Андрей ДЬЯКОВ подтвердил, что высокие транспортные расходы негативно cказываются на конкурентоспособности рыбной продукции. Он добавил, что доставка одного килограмма рыбы с Охотского моря обходится производителям от 7 до 20 руб.

Другим фактором, ставящим в менее выгодное положение хабаровских производителей, Дмитрий Щеглюк считает высокую степень раздробленности рыбоперерабатывающего комплекса в Хабаровском крае, где работают свыше 15 производителей рыбной продукции. В то же время в Приморье основных игроков можно пересчитать по пальцам одной руки, поэтому и прибыли предприятия получают больше, и могут позволить себе содержать свой рыболовецкий флот, а также приобретать дорогостоящее европейское упаковочное оборудование. Хабаровские производители такого себе позволить не могут.

Андрей Дьяков добавил, что с ростом городских сетей гипермаркетов, таких как "Три толстяка", "Самбери", "Простор" и другие, становится проблематично сбывать продукцию. "Недавно от одной из этих сетей я получил бумагу, согласно которой должен еще до выкладки продукции на витрине заплатить наличными 2% от ее цены, - сообщил он. - Плюс еще 5% налом в качестве премии за реализацию".

Следует добавить, что, по оценкам аналитиков, через гипермаркеты реализуется до 50% рыбной продукции, и в дальнейшем этот процент будет только расти. Также производители сетуют на плохие условия хранения в гипермаркетах и магазинах. Вместо положенных 4-8 градусов ниже нуля продукция зачастую хранится при нулевой температуре, а то и положительной температуре. Специалисты указывают на интересную закономерность – первой при такой температуре портится продукция местных производителей. Это может свидетельствовать о том, что в привозную продукцию добавлено повышенное количество консервантов. Андрей Дьяков предложил коллегам выход - в складчину построить либо приобрести специализированный магазин площадью 100 кв. м, в котором бы продавалась продукция всех производителей Хабаровского края.

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