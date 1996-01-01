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Американские поставщики отмечают масштабность работ в Восточном порту
В Восточном порту вступил в активную стадию первый этап модернизации угольного комплекса – замена вагоноопрокидывателей.
К сегодняшнему дню согласована техническая документация, заканчивается изготовление механизмов. Новые сдвоенные вагоноопрокидыватели строятся в Питсбурге (США). Проект ведет американская фирма Heyl & Patterson, Inc., выигравшая тендер. Выбор производителя не случаен,и первые, и действующие механизмы были изготовлены этой же фирмой и зарекомендовали себя с наилучшей стороны, проработав на Угольном комплексе без значительных сбоев более 14 лет. Технические особенности новых вагоноопрокидывателей запланированы с учетом возможности выгрузки новых полувагонов "широкого" габарита.
Единовременная поставка механизмов ожидается уже в конце августа - начале сентября 2008 г. Монтаж будет проводиться в два этапа с остановкой на период замены одной из осей. Установка одного вагоноопрокидывателя продлится около трех месяцев, включая демонтаж старого оборудования. Стоимость контракта с американской компанией составляет около $10 млн.
В рамках этого проекта с 14 по 18 апреля в ОАО "Восточный порт" побывал президент компании Heyl & Patterson, Inc.Джон ЭДЕЛЬМАН. Он, в частности, посетил место будущего строительства 3-й очереди Угольного комплекса, где в настоящее время ведутся подготовительные работы по очистке территории. Проходит окончательную доработку сам проект, который должен пройти Росэкспертизу. Объявлены тендеры на поставку оборудования.3-я очередь предполагает два дополнительных склада вместимостью по 200 тыс. тонн. С вводом ее в эксплуатацию пропускная способность комплекса значительно увеличится. Проект предусматривает и модернизацию припортовой железнодорожной станции Находка-Восточная, где необходимо расширение подъездных железнодорожных путей со строительством двух дополнительных пучков. Г-н Эдельман отметил масштабность модернизации и заявил о возможном участии компании Heyl & Patterson, Inc. в тендерах на поставку оборудования.
В интервью ДДГ "ЗР" генеральный директор ОАО "Восточный порт" Сергей КУШНАРЕВ отметил, что после завершения намеченной модернизации и строительства 3-й очереди угольного комплекса ОАО "Восточный Порт" станет одной из самых современных и крупных стивидорных компаний на Дальнем Востоке со специализацией по перевалке углей.
- Ранее сообщалось, что в связи с модернизацией Угольного комплекса грузооборот порта снизится. Тем не менее по итогам первого квартала показатели выросли на 16%. Прогноз будет скорректирован?
- Дело в том, что снижение грузооборота произойдет во время монтажных работ по замене вагоноопрокидывателей. Установка предполагает остановку одной из осей не менее чем на 60 дней. Поэтому технологически мы сможем работать только с одной осью (одним вогоноопрокидывателем), и соответственно производительность комплекса уменьшится в два раза. Думаю, 13,5 млн тонн будут хорошим результатом для угольного комплекса в этом году. А рост грузооборота, о котором вы говорите, идет и за счет Универсального производственно-перегрузочного комплекса (ППК-1). С начала этого года мы увеличили на первом комплексе объемы перевалки углей, возобновили работу с коксом. В целом по ОАО "Восточный порт" к концу года планируем обработать более 15 млн тонн грузов различной номенклатуры.
- За счет каких источников реализуется инвестпрограмма порта?
- Финансирование идет полностью за счет собственных средств компании.
- Помимо "Субуглемета" ОАО "Восточный Порт" работает еще с несколькими крупными компаниями. Квоты на перевалку груза были распределены в ходе договорной работы 2008 г., которая закончилась в декабре 2007 г. Именно тогда были подписаны коммерческие договоры и определены квоты. Под них рассчитаны поставка груза, подход флота. Угольный склад порта способен вместить для единовременного хранения только 600 тыс. угля, и сверх этого порт физически не может принять дополнительный груз.
- Какие действия руководство порта может предпринять в случае неблагоприятного изменения конъюнктуры экспорта угля?
- По прогнозам российских и зарубежных аналитиков на ближайшие годы, вплоть до 2015 г., ситуация по углям самая оптимистичная. Спрос и цена на них только увеличивается. На сегодняшний день спрос превышает предложение. Посмотрите, как активно идет развитие угольных терминалов и не только у нас на Дальнем Востоке.
- На ваш взгляд, к чему приведет создание на базе Восточного порта портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ)?
- Создание экономической зоны портового типа в первую очередь сделает нас более привлекательными для клиентов. Таможенные, налоговые льготы - это большой плюс при портовом обслуживании. Более гибкие условия для инвесторов позволят прийти не только российскому, но и иностранному капиталу, что даст хороший импульс для развития. У Восточного порта большой потенциал, много свободной площади, не стесненной рекреационными объектами. Здесь возможно создать поистине огромные складские площадки, увеличив пропускную способность порта в сутки до 80 и более тыс. тонн грузов различной номенклатуры. А создание портовой особой экономической зоны поможет привлечь любую грузовую базу и максимально использовать потенциал Восточного.
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