Я б в рабочие пошел...

То, что рынок труда существенно изменится к 2005-2008 гг., прогнозировалось еще в 90-х. Так и получилось. Если каких-то шесть-семь лет назад требовались юристы и бухгалтеры, то сейчас речь идет о перепроизводстве этих профессий.

Сегодня же страна в целом (и Приморье не исключение) испытывают катастрофическую нехватку людей рабочих специальностей: слесарей, токарей, сварщиков и т.д. И это при том, что зарплату на приморских заводах предлагают в размере от 15 до 40 тыс. руб.

О нехватке в крае рабочих основных производственных специальностей красноречиво свидетельствуют данные краевого управления службы занятости. По отчетам на 1 апреля, в крае на одно вакантное место приходилось 1,2 безработных. На первый взгляд, ситуация отличная, и кажется, что безработицы в Приморье практически нет. Однако из 29 150 вакантных мест - 79,6%, или 23 219, это вакансии рабочих специальностей. Например, на 11 безработных со специальностью судокорпусник - 27 предложений, на 12 безработных слесарей - 22 предложения, в то время как в среде юристов на 145 безработных - лишь 23 предложения. Налицо острый дисбаланс спроса и предложения.

Конечно, такая ситуация сложилась под влиянием положительной экономической динамики в промышленной отрасли. Именно оживление и воскрешение в крае судостроительства, промышленных производств и строительного процесса привело к резкому росту количества вакансий. Исходя из сложившейся ситуации, проблема заполненности, а точнее, недозаполненности промышленного комплекса кадрами вырастает в важнейшую социально-экономическую проблему.

По словам начальника отдела рынка труда Управления занятости населения Приморского края Светланы НЕСТЕРЕНКО, рабочие специальности среди молодежи уже давно непопулярны: заработная плата невысока, жильем заводы не обеспечивают. "А тем более если выпускники имеют знания или их родители деньги, то скорее такие дети пойдут учиться на юристов или менеджеров, нежели выберут тяжелый труд в грязной спецовке", - считает Светлана Нестеренко.

Сегодня в Приморском крае в учреждения начального и среднего профобразования поступает не более одной трети выпускников школ, и только половина из них выбирает технические специальности. Поэтому основные производственные специальности в учебных заведениях края постоянно испытывают недобор. И это несмотря на то что спрос на выпускников профессиональных училищ превышает предложение в 5-6 раз, т. е трудостустраиваются все выпускники. А некоторые заводы, например ОАО "Дальзавод", готовы даже оплачивать образование своим рабочим.

Проблема несбалансированности рынка труда и образовательных услуг характерна и для высшей школы. Почти 40% выпускников вузов - юристы и экономисты, в то время как трудоустраивается из них лишь 1/3. Кроме того, не дают повода для радости и демографические изменения в стране. Так, по данным статистики, в ближайшие 5 лет число молодых людей трудоспособного возраста сократится почти в 2 раза, а значит, готовить рабочих будет просто не из кого.

Что касается низкой оплаты труда, то это правда. И хотя на заводах Приморья рабочие с 6 разрядом получают по 40 тыс. руб., дипломированный специалист начинает работу на заводе со 2-м разрядом, а это 13-15 тыс. руб. в месяц, и только лет через 5-6, возможно, он вырастет до 5-6 разряда. Как правило, разряд повышают раз в 2 года. Отсюда незаинтересованность молодежи в рабочих специальностях и текучесть кадров на заводах.

Приведенные выше цифры свидетельствуют о необходимости повышения эффективности профессионального образования и переподготовки специалистов. В учебных заведениях должны учитываться потребности рынка в специалистах. По словам сотрудников краевого управления службы занятости, сокращение в начальных и средних образовательных учреждениях гуманитарных специальностей может привести к популяризации технических профессий. В Приморье меньше 30 лицеев и техникумов готовят дипломированных рабочих по основным производственным специальностям, в то время как успешно действующих и развивающихся промышленных заводов в крае около 50.

Многие руководители-практики считают, что существуют два наиболее эффективных пути решения кадровой проблемы: подготовка кадров через размещение соответствующего заказа в училищах (предприятие заключает с училищем договор, где указаны количество и профиль необходимых специалистов; при этом фирма гарантирует учащимся прохождение практики и трудоустройство) и внедрение на предприятии собственных обучающих программ с приглашением вузовских преподавателей (организация учебных классов, отделов, учебно-производственных центров и комбинатов; развитие традиций наставничества). Такой опыт в Приморье есть. Так, ОАО "Дальзавод" сотрудничает с лицеем №1, судоремонтные заводы - с Владивостокским судостроительным техникумом.

Однако, в свою очередь, специалисты промышленных предприятий не всегда довольны качеством профессиональной подготовки выпускников в профессиональных лицеях и техникумах, и порой предприятия тратят время и средства на переобучение молодых рабочих. Как правило, теоретики в учебных комбинатах существенно отстают от практиков промышленных предприятий. Только за последние годы в промышленности и строительстве произошли коренные перемены, повысились требования потребителей к качеству продукции, стали применяться новые виды материалов, машин и оборудования. Изменился менталитет заказчиков, стали иными экономические приоритеты, внедряются новые стандарты и нормы. Более жесткие требования предъявляют государственные надзорные органы. Все это требует адаптации системы отраслевого образования к меняющимся условиям промышленного и строительного производства и формирования новых профессиональных стандартов.

Но участвовать в популяризации рабочих специальностей могут не только учебные заведения. По словам Светланы Нестеренко, требуется менять кадровую политику на предприятиях края. Например, приостановить текучесть кадров можно и за счет создания достойных условий труда, морального и материального стимулирования рабочих, решения социально-бытовых проблем сотрудников, предоставления временного и постоянного жилья и т.д.

Но несмотря на острый кадровый вопрос в крае, в принципе, решить эту проблему можно. И от того, с какой скоростью будет утолен кадровый голод в промышленности края, зависит экономическое развитие всего Дальнего Востока. Ведь как показывает мировой опыт, основу любой экономики и промышленного развития составляет именно квалифицированная рабочая армия, а не "белые воротнички".