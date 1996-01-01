Земельный передел по-приморски

Двадцать лет сельское хозяйство фактически обходили стороной и государственные инвестиции, и частные. Но то, что отрасль в последнее время стала привлекать деньги, признает не только министр сельского хозяйства. Деньги и собственность - понятия, еще недавно слабо ассоциировавшиеся с сельским хозяйством, сегодня становятся главным фактором перемен в этом секторе экономики.

По сути, именно сейчас происходит формирование нового типа руководителя в сельхозпроизводстве. Этот руководитель объединяет в одном лице эффективного собственника и работодателя, он же является и инвестором стабильно развивающегося предприятия. И вот эта новая формация руководителей создает принципиально иную ситуацию в отрасли. К тому же снижение диспаритета цен качественно меняет условия для развития. Сельское хозяйство перестает быть малопрестижным делом. Это еще не сверхприбыльный бизнес, но заниматься им уже интересно. И именно сейчас, считают новые руководители, наступил тот самый благоприятный момент, когда сельхозпредприятию можно встать на ноги.

Передел собственности в землевладении, как любой передел собственности, - это война. Правда, нынешняя война при всех ее явных признаках все же существенно отличается от начала 90-х. Уровень рентабельности в 20-25% в сельхозпроизводстве при столь высоких природных рисках делает ее неинтересной для криминальных структур. Как ни парадоксально, но именно риски оказались защитой бизнеса от криминалитета. Земля становится предметом споров, как правило, между новыми собственниками и старыми пользователями-арендаторами. А муниципалитеты, на территории которых она находится, фактически не имеют законных рычагов воздействия на ситуацию.

Говорить о том, что нынешний передел собственности на землю происходит вполне пристойно, было бы откровенным лукавством. Об этом красноречиво говорит поток писем от обманутых пайщиков во всевозможные инстанции. Только в Департамент сельского хозяйства Приморья ежедневно поступает до 10 подобных обращений. Основные болевые моменты определил сам министр Гордеев. К ним он отнес и незаконный захват земель: как рейдерские приемы, так и присвоение невостребованных долей. Причем в этом последнем случае, отметил министр, речь уже идет о фактическом хищении госсобственности.

Вообще ситуация с муниципалитетами требует отдельного разговора. Фактически в каждом сельскохозяйственном районе, где в начале 90-х рабочим совхозов и колхозов выдавали документы, подтверждающие право на владение несколькими гектарами, имеются огромные участки невостребованной земли. Сегодня села обезлюдели и на многие гектары просто не стало законных претендентов. По закону эта земля, после определенных процедур оформления и решения суда, должна перейти в собственность муниципалитетов. То, что эта собственность может стать существенным источником пополнения бюджетов, очевидно всем. Но сегодня она, скорее, вызывает головную боль, чем дарит радужные надежды. Муниципальные бюджеты не могут позволить себе столь затратные мероприятия по оформлению земли. В итоге она ничья и платить за нее арендную плату на законных основаниях просто некому. Земельный же налог, согласно 131-му закону о местном самоуправлении, 100% остается в бюджете поселения. Но собрать этот налог в полном объеме не удается, в первую очередь, из-за отсутствия законного собственника на землю.

Единственное муниципальное образование, где эта работа проводится активно уже сейчас, - Уссурийский городской округ - территория, не самая богатая землями сельхозназначения. Определенные шаги были сделаны в Анучинском районе. Там уже прошла инвентаризация всех земель на территории района и выявлено общее число невостребованных гектаров, хотя дальше дело не пошло по той же причине отсутствия денег. В итоге, несмотря на активную скупку земли, администрации районов могут назвать весьма приблизительные проценты сельхозугодий, оказавшихся в частных руках. В Хорольском районе говорят о свыше 60%, в Ханкайском - свыше 50%. При этом реальная цифра вполне вероятно достигает 80%, но подтвердить ее, как и опровергнуть, не может никто.

При довольно высокой активности в скупке земель крупных землевладельцев можно пересчитать по пальцам. Все они в той или иной степени имеют отношение к сельскому хозяйству и, как правило, прикреплены к конечному продукту, т.е. к потребителю. Для них эти земли - часть производства, обеспечивающая его дальнейшее развитие. Тот же "Михайловский бройлер", фактически зависящий от привозного зерна, нуждается в собственной кормовой базе. Темпы роста производства опережают возможности поступления зерна на предприятие из других регионов страны. Тем более, что всегда высоки риски, связанные со стихией. Неурожай на Алтае может уничтожить поголовье, а вместе с ним и саму отрасль на территории нашего края.

Приход на земли сельхозназначения новых собственников активизировал и арендаторов, пожелавших надежно закрепиться на той земле, в которую они несколько лет вкладывали деньги. Но в силу ряда причин, среди которых на первом месте стоит высокая стоимость оформления прав собственности, позволить себе это могут немногие. Но даже у тех, кто в состоянии оформить в собственность свои земли, восторгов эта ситуация не вызывает, поскольку отвлекает значительные суммы от производства. К тому же линия "фронта" на этой "войне" проходит через крестьянские голоса, собрания пайщиков, часто не умеющих оценить ситуацию и защитить собственные интересы. Именно арендаторы в итоге оказываются, в лучшем случае, поглощенными крупными предприятиями-скупщиками, в худшем - без земли.

И конечно, никак не обойтись без земельных спекулянтов. Они скупают землю беспорядочно, кусками, часто небольшими, разбросанными по всей территории. Едва ли кто-то из них реально помышляет о каком-то развитии производства в сельском хозяйстве. Ведь современная техника требует значительных объемов, ей просто не развернуться на клочках. Земля в руках спекулянтов всего лишь товар. Поэтому не все земли, доставшиеся новым владельцам, обрабатываются, как прежде.

Собственно, Закон "Об обороте земель сельхозназначения" в случае, когда собственник не распорядился землей должным образом в течение 3-х лет, предусматривает возможность изъятия земли в судебном порядке в муниципальную или государственную собственность. Но процедура эта сложная и дорогостоящая. На территории Приморского края таких прецедентов ещё не было.