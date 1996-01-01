FESCO во Владивостоке не торгуется

Акционеры ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания Транспортной группы ФЕСКО) на годовом собрании в пятницу приняли решение не выплачивать дивиденды за 2007 г. и направить 1 млрд 508 млн 594 тыс. руб. (96% от чистой прибыли) на реализацию стратегического плана развития и инвестиционных проектов.

Как сообщил акционерам президент ООО "Транспортная группа ФЕСКО" Евгений АМБРОСОВ, в 2008 г. пароходство планирует получить чистую прибыль в размере $15,946 млн.

Отметим, что в 2007 г. ДВМП снизило перевозку грузов на 27,14% - до 4,769 млн тонн. Выручка пароходства сократилась на 52,37% - до 3 млрд 561,284 млн рублей. В компании снижение выручки объясняют переводом операций по предоставлению каботажного линейного сервиса и мультимодальных перевозок с января 2007 г. в 100%-ное дочернее общество АО "ДВМП" - ООО "Феско Лайнз Владивосток", вследствие чего выручка от линейных операций в балансе ДВМП уже не отражается.

В совет директоров пароходства избраны 9 человек: президент ООО "Промышленные инвесторы" Сергей ГЕНЕРАЛОВ, председатель совета директоров ООО "Промышленные инвесторы" Симан ПОВАРЕНКИН (переизбран председателем совета директоров ДВМП), старший вице-президент ООО "Промышленные инвесторы" по корпоративным финансам Кирилл РУБИНСКИЙ, президент ООО "Транспортная группа ФЕСКО" Евгений АМБРОСОВ, вице-президент по железнодорожному дивизиону ООО "Транспортная группа ФЕСКО" Сергей ГУЩИН, экс-председатель совета директоров ООО "Фирма "Трансгарант" Сергей СМЫСЛОВ, а также три независимых директора - старший вице-президент ОАО "РЖД" Борис ЛАПИДУС, экс-губернатор штата Колорадо Вильям ОУЭНС и управляющий фондом East Capital Якоб ГРАПЕНГИССЕР.

Как сообщил С.Поваренкин, FESCO планирует 3 июля закрыть сделку по приобретению 50% уставного капитала ООО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ) у группы компаний "Н-Транс" (бывшая "Северстальтранс").

Напомним, что FESCO приобретает долю в терминале за $200 млн. С.Поваренкин отметил, что FESCO устроила цена продажи. "Мы считаем, что инвестиции в порт Владивосток оправданы в любом случае. Мы не торговались и в первом случае, когда выкупали у Магнитогорского меткомбината принадлежавший ему пакет акций ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП). Появилась возможность войти в порт - мы ею воспользовались. По большому счету, мы не особо торговались и сейчас с "Н-Транс", поскольку оба убеждены, что контейнерные мощности порта можно уже в ближайшее время увеличить в 4 раза - до 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера)", - сказал С.Поваренкин.

По его словам, в ближайшее время FESCO планирует создать рабочую группу, которая должна заняться разработкой предложений, связанных с единым комплексным решением развития в порту Владивосток единого контейнерного оператора, который должен объединить мощности 14-15 причалов, причалов собственно ВКТ (16-17 причалы) и терминала, который планирует построить в порту Владивосток ЗАО "Русская Тройка".

"Нам нужно найти сегодня то технологическое решение, которое позволит создать в порту наиболее конкурентоспособный комплекс. Задача - создать очень конкурентоспособного игрока, который может играть долгую игру", - считает С.Поваренкин.

Он также отметил, что FESCO готова участвовать в той или иной форме в терминальном бизнесе в порту Восточном.

"Мы перевозим примерно 40% всех контейнерных грузов, следующих через Восточный порт. Поэтому мы планируем участвовать в этом бизнесе в той или иной форме. Есть разные проекты - реконструкции существующего терминала для увеличения контейнерной вместимости. Есть свободные земли, которые планируется освоить. Есть планы федерального финансирования, есть планы других компаний, которые хотят этим заниматься. Цель FESCO - присутствовать во всех бассейнах и в рамках этого мы пытаемся участвовать во всех процессах", - сказал С.Поваренкин.

По его словам, инвестпрограмма развития ВКТ будет скорректирована. "Той программой, которую мы видели, предусматривается только закупка перегрузочного оборудования для 14-15 причалов, по которой ВКТ выступал поручителем. Соответственно, малая погрузочная техника закуплена портом самостоятельно, и сейчас мы с банками финансируем покупку через лизинг. Этот контракт уже подписан - оборудование должно прийти к лету следующего года. Контракт подписан на сумму около $16 млн. Программа, безусловно, будет корректироваться и дальше с учетом того, что после приобретения нами ВКТ меняется некая конфигурация терминального бизнеса в порту Владивосток. Повторюсь, цель - создание максимально оперативного мощного технологичного комплекса на 600 тыс. TEU, и для этого нужно учесть все ресурсы. Сегодня над этим работают специалисты порта и FESCO, и они обязаны представить нам видение дальнейшего развития порта в ближайшие два месяца", - сообщил С.Поваренкин.

По его словам, нынешний гендиректор ООО "ВКТ" Валерий МЕСТУЛОВ покинет компанию. "Сегодня (23 мая) я буду проводить собеседование. У нас есть три кандидата на эту должность, но сейчас я не могу назвать имя преемника нынешнего генерального", - сказал С.Поваренкин.

По сведениям ДДГ "ЗР", FESCO делала В.Местулову предложение остаться, но он выбрал продолжение работы с "Н-Транс". Наиболее вероятным преемником, опять же по сведениям "ЗР", является нынешний зам. гендиректора ВКТ Андрей АХАЛИН, пришедший на терминал с должности зама гендиректора ЗАО "Русская тройка".

Говоря о перспективах судебных дел с участием ВКТ и ВМТП, С.Поваренкин сказал, что никаких договоренностей о прекращении судебных разбирательств не было.

"Когда мы еще только входили в ВМТП, то сразу создали комиссию при совете директоров, которая, в принципе, стала рассматривать условия всех соглашений со всеми компаниями, которые работают в порту. Понятно, что была некая история вопроса, которая складывалась годами, но есть цивилизованные решения этих проблем. Если есть какие-то вопросы, то коллеги могут идти в суд и там их решать. Я бы не хотел комментировать какие-то судебные решения, пока они не вступили в окончательную юридическую силу. Насколько я знаю, судебные процессы идут, мы получаем по ним положительные решения. Мое личное мнение, что все эти вопросы будут урегулированы исключительно в рамках закона. Чувство моральной правды для нас тоже очень важно", - сказал С.Поваренкин.