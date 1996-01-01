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"Спасскцемент" хочет поделиться прибылью с акционерами
Cовет директоров ОАО "Спасскцемент" рекомендовал акционерам на годовом собрании, назначенном на 20 июня, впервые в истории предприятия принять решение о выплате дивидендов. Участники рынка считают, что объявление дивидендов свидетельствует не только об успешной работе предприятия, но и возможной смене владельцев, особенно если учесть тот факт, что один из основателей концерна "Парк Групп" (в него входит "Спасскцемент"), Игорь ПУШКАРЕВ, уже официально признан мэром Владивостока.
Согласно рекомендациям совета директоров, дивиденды предлагается выплатить в размере 10 копеек на одну акцию номиналом 40 копеек. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 108 млн 158 тыс. 140 руб. из чистой прибыли, которая в 2007 г. в сравнении с 2006 г. выросла 2,3 раза, до 679,930 млн руб. Напомним, что в прошлом году вся чистая прибыль была направлена на модернизацию предприятия, в том числе на приобретение нового оборудования.
Объемы производства цемента в Приморье за последние пять лет из года в год увеличиваются. Свидетельство этому рост загруженности цементных мощностей общества без учета производства клинкера с 18,7% в 2003 г. до 20,4% в 2006 г. и 38,5% в 2007 г. И это не предел - в I квартале текущего года загруженность предприятия составила 15,5%. Как следствие, производство цемента за последний год выросло более чем в 1,5 раза - до 1 млн 204 тыс. тонн, а в I квартале уже произведено 483,67 тонн. Стоит отметить, что объем производства цемента в процентах к общему производству по России за 2007 г. составил 2% против 1,54% года ранее.
В то же время по сравнению с предыдущим годом отмечен резкий рост доли затрат по "сырью, комплектующим и услугам производственного характера", что объясняется возросшей величиной оплаты услуг железнодорожного транспорта. В то же время затраты на топливо несколько снизились за счет удешевления цены приобретения угля в 1,4 раза, а вот затраты энергии оказались выше из-за роста тарифа в 1,6 раза при росте объема электропотребления в 1,9 раза.
Крупнейшими потребителями продукции "Спасскцемента" являются ФГУП УСС "Дальспецстрой" (6,6% от общего объема) и ОАО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий", входящий в "Парк Групп" (4,7%).
Большая часть спасского цемента остается в Приморье - 36,5%. Правда, годом ранее эта доля составляла и вовсе 54,2%. Сегодня ситуация изменилась за счет появления новых рынков сбыта на западе. Так, в 2006 г. в Московскую область было поставлено 2,1% от всего объема, в 2007 г. - уже 11,4%, а в I квартале 2008 г. - 27,5%. Мало того, впервые в истории предприятия в 2007 г. 4,1% приморского цемента ушло в Ханты-Мансийский АО. В то же время снижается доля Хабаровского края (с 22% в 2006 г. до 16,9% в 2007 г.).
Что касается клинкера (полуфабрикат цемента), то большая его часть, 36,8% и 21,3%, отгружается соответственно в Ленинградскую область и Красноярский край, тогда как в Приморье остается лишь 8,3%. В I квартале объем продаж клинкера составил 23,4% от всего производства.
Показатели, как видим, впечатляют. Еще более впечатляют на текущий год планы роста производства цемента в 1,9 раза, из которого во II квартале планируется увеличение в 2,28 раза. Планы основываются на росте востребованности цемента: прогноз продаж составляет в целом на год 2,276 млн тонн цемента и 835 тыс. тонн клинкера.
По мнению участников рынка, нынешние владельцы "Спасскцемента" готовы уйти из этого бизнеса. "Есть информация, что переход "Спасскцемента" в другие руки был одним из условий избрания Игоря Пушкарева мэром. Объявление первых в истории дивидендов косвенно это подтверждает - нынешние собственники стремятся оставить часть прибыли у себя", - сообщил источник ДДГ "ЗР".
По другим данным, интерес к "Спасскцементу" проявляет группа "Промышленные инвесторы", активно осваивающая Приморье. Однако председатель совета директоров "Проминвесторов" Симан ПОВАРЕНКИН в беседе с корреспондентом "ЗР" эту информацию не подтвердил. "Переговоров о покупке "Спасскцемента" мы не ведем. Мы хорошо знаем владельцев этого предприятия, и, насколько я знаю, сегодня расставаться с активами они не намерены. Что касается нас, то мы рассматриваем предложения в самых разных отраслях, - главное, чтобы они вписывались в нашу идеологию", - заявил С.Поваренкин.
ДосьеОАО "Спасскцемент" - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО - Спасского и Новоспасского, составляет 3 млн 127 тыс. тонн в год. 92,14% акций принадлежит Lymex Holdings Limited (Москва), 5,53% находится в номинальном держании в ЗАО "Депозитарно-Клиринговая компания".
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