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На деревню, фермеру

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

То, что новое Правительство РФ решило в первую очередь заняться сельским хозяйством, - явление не случайное, считают "ФК-Новости". Экономику страны, которая давно уже является составной частью мировой экономики, не могли миновать многие кризисные явления.

На смену ипотечному кризису пришла так называемая "агфляция"- аграрная инфляция, то есть повышение роли продовольствия в формировании мировой экономики. И, как считает старший эксперт Института Брукингса в Вашингтоне Хоми ХАРАС, "агфляцию" прозевали правительства многих стран мира. Они оказались не готовыми к колебаниям рынка сельхозпродукции.

России в этом смысле, вообще-то, повезло. Она не стала откладывать продовольственную проблему в долгий ящик и искала свои варианты решения этой непростой проблемы. Выступая в Ессентуках на совещании по вопросам повышения эффективности государственной аграрной политики, глава Правительства РФ Владимир ПУТИН вынужден был признать, что "резкий рост цен на мировых рынках продовольствия серьезным образом сказался и на ситуации в нашей стране. В наибольшей степени это почувствовали пенсионеры, многодетные семьи, другие социально не защищенные группы населения. Те, для кого продукты питания - это главная статья расходов семейных бюджетов".

Одновременно новый глава правительства наметил и пути решения возникшей проблемы. "В этих условиях мы должны обратить самое пристальное внимание на развитие нашего агропромышленного комплекса, на укрепление стабильности внутреннего продовольственного рынка, - заявил он на совещании, - наши ключевые задачи - обеспечить устойчивое развитие сельских территорий, добиться существенного роста эффективности агропромышленного комплекса и конкурентоспособности отечественной продукции".

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