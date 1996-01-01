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"Примавтодору" задолжала казна Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сославшись на бюджетный дефицит, мэрия Владивостока в свое время отказалась оплатить ОАО "Примавтодор" работы, выполненные по муниципальному контракту. Арбитражный суд Приморского края посчитал этот довод несостоятельным - задолженность в сумме 7,7 млн руб. будет принудительно взыскана из казны городского округа.

Правда, решение пока не вступило в законную силу, и муниципальные власти могут его обжаловать в суде вышестоящей инстанции. Только для этого им надо подыскать более серьезные аргументы, ибо дефицит местного бюджета не является основанием для неисполнения гражданско-правовых обязанностей.

В мэрии, вероятно, забыли, что по нормам Гражданского кодекса РФ (статьи 307- 309) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).

Согласно контракту между администрацией г. Владивостока и ОАО "Примавтодор" от 09.07.2007 г. предприятие должно было в срок до 01.12.2007 г. произвести ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на Корабельной набережной, а также ремонт асфальта придомовой территории по ул. Капитана Шефнера №19/2 и ремонт дороги по ул. Лазо. Заказчик, естественно, брался заплатить за труды.

Но если дорожники свои обязательства практически исполнили, что подтверждают акты приемки работ, подписанные администрацией без замечаний, то с оплатой возникли проблемы. Хотя поначалу все как будто шло нормально: к декабрю муниципалитет выплатил ОАО "Примавтодор" большую часть положенных средств - 17 млн руб. Для окончательного расчета требовалось перечислить еще 7,7 млн, и вот этих денег как раз и не нашлось в городском бюджете. Очевидно, устав ждать милостей от чиновников мэрии, предприятие обратилось с иском о принудительном взыскании долга.

Исследовав все обстоятельства хозяйственного спора, суд признал требование акционерного общества обоснованным. Долговые обязательства мэрии погасят за счет городской казны.

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