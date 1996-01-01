Во Владивостоке недостроенный дом лишили электричества

Владивостокское отделение Дальэнергосбыта - филиала ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", отключило на этой неделе от энергоснабжения недостроенный жилой дом по адресу: Ладыгина, 2. Застройщики успели возвести 10 этажей, хотя договор на энергоснабжение они не заключали.

Как сообщает пресс-служба филиала, не было и других необходимых документов. Поэтому стройкой заинтересовался не только Дальэнергосбыт, но и краевое Управление по борьбе с экономической преступностью. Это не первый случай, когда энергетики отключают строящиеся объекты из-за отсутствия договора на энергоснабжение. Дальэнергосбыт готов предоставлять информацию в другие контролирующие органы.