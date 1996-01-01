У "ГМК "Дальполиметалл" появится премиальный фонд

В ОАО "ГМК "Дальполиметалл" состоялась конференция по утверждению колдоговора на этот год. Президент УК "ГМК" Виталий ГЕДЗ предложил создать премиальный фонд за счет экономии средств из годового бюджета компании. Делегаты согласились.

Больше всего дебатов вызвал вопрос о повышении зарплаты. По итогам прошлого года средняя зарплата работников "ГМК" составила 13,7 тыс. руб. В этом году планируют поднять ее до 15,4 тыс. Рост зарплаты должен составить 12,6%. Но есть препятствие - по словам Виталия Гедза, курс валют неустойчивый, цены на сырье из полиметаллов на мировом рынке колеблются. Предполагаемые убытки в этом году составят 174 млн руб. Выход - создание премиального фонда предприятия.