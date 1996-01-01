Крестьянский менеджмент

В начале 90-х по всей стране как грибы после дождя стали появляться фермерские хозяйства, а на базе бывших колхозов и совхозов - образовываться новые сельхозпредприятия. Не осталось в стороне от этого движения и Приморье. Однако выжить в новых экономических условиях удалось далеко не всем - работать на земле остались лишь самые стойкие.

Как удалось сохранить и приумножить свое хозяйство, наладить производство и рынки сбыта продукции, какие перспективы сегодня есть у сельхозпроизводителей? На эти и другие вопросы искали ответы в ходе заочного круглого стола руководители самых устойчивых хозяйств края и корреспонденты "ЗР".

ДДГ "ЗР": В 90-е годы было создано множество крестьянских хозяйств, однако на плаву удержались единицы. Почему?

Владимир КЛЮЕВ, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства:

- Труд на земле, выращивание скота - не та сфера, где можно быстро обогатиться. Тут на вложенный рубль два не получишь без помощи государства. Многие, включая меня, думали, что оно поможет фермерам привести землю в порядок, даст в аренду технику. Но этого не произошло. Пришлось в основном барахтаться самому. Без отпусков и выходных. Ведь крестьянство - это образ жизни. В начале 90-х страну накрыла первая волна фермерского движения: повсюду росли кооперативы, фермерские хозяйства. Им обещали сказочные перспективы. И мы на семейном совете решили: хватит пахать на государство, уходим в лес, займемся животноводством. Попробуем поработать на себя: что заработаем, то и наше. Мне тогда, в 1990 г., было 39 лет. Сегодня хозяйство Клюевых - как маленькое автономное государство. У нас все свое - вода, свет, тепло. Печи топят дровами, свет дает дизельная электростанция. Киловатт-час обходится дорого - в 6-10 руб. в зависимости от сезона. В КХ есть вся необходимая техника: 7 тракторов, силосоуборочный комбайн, весь набор для заготовки сена и картофеля - картофелесажалка, картофелекопалка. Навозоудаление механизировано, есть кормозапарник для запаривания комбикорма, поилки. Коров доит все семейство вручную. Средний годовой надой с коровы - 2600 литров молока - показатель очень хороший, хотя и не рекордный. Но ведь и стадо у нас не элитное, а смешанное.

- Сейчас стали много говорить о сельском хозяйстве. Вы чувствуете, что государство повернулось к вам лицом?

Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ, директор СХПК "Новолитовский":

- На словах. В прошлом году весной мы покупали удобрения для посева оптом по 9 руб. за кг, а сегодня уже называют цену в 24 руб. Правительство обратило внимание на это тогда, когда уже вовсю посевная началась. Семена кукурузы я в прошлом году покупал по 16 руб., сегодня до 80 руб. доходит. И этот список можно продолжать до бесконечности. Все дорожает, причем в разы. А тут еще прессинг контролирующих служб. У меня в прошлом году было 28 проверок. Я столько дней не работал - принимал контролирующие службы, на суды ездил. Они с меня не один миллион рублей высосали только своими предписаниями. Эти службы просто работают на уничтожение.

Владимир Клюев:

- В свое время государство помогло нам льготным кредитом в размере 40 тыс. руб. под 8%, оформленным в Промстройбанке. Технику приобретали в основном на свои средства. Оказывают ли сейчас власти всех уровней какую-то помощь фермерам? В рамках национального проекта по развитию АПК КХ Клюева в прошлом году наряду с еще двумя крестьянскими хозяйствами района получало госдотацию на молоко - на каждый полученный литр по три рубля. Всего 150 тыс. руб. за год - это ровно столько, сколько мы тратим на производство электроэнергии. Это самая значительная субсидия на молоко за эти годы. От местной власти помощи мы никогда не ждали, хотели, чтобы просто не мешали. В 90-е годы нами еще пытались как-то управлять, призывали куда-то сдавать молоко. Сегодня наше хозяйство в выполнении муниципального заказа не участвует: невыгодно сдавать молочку по низким ценам, лучше просто продать на рынке.

ДДГ "ЗР": Фермерам сегодня предлагают льготные кредиты. Вы ими пользуетесь?

Владимир Клюев:

- В рамках нацпроекта крестьянам можно оформить через Россельхозбанк льготный кредит под 14%, причем две трети процентной ставки гасит краевая администрация. Но я поговорил с теми, кто уже взял эти кредиты, и отказался от этой идеи. Край выделяет деньги нестабильно, а департамент сельского хозяйства объясняет: мол, федералы нас подвели, средства задержали. Нацпроект, стало быть, пробуксовывает. Поэтому я не сторонник кредитов.

Сергей Редькин, директор ЗАО "Милоградовское-1":

- Мы работаем с кредитами. Я знаю, что существуют разные точки зрения и некоторые хозяйства на дух не переносят кредиты, но мы их не боимся. У нас хорошая кредитная история. Работаем и с Россельхозбанком, и со Сбербанком без каких-либо проблем, оформляем кредиты фактически за 2 часа. Это нормальная практика, когда получаешь кредит на проведение посевной, уборочной, а по итогам года рассчитываешься с банком. Этот механизм действовал раньше, действует он и сейчас. И мы практически ежегодно этим пользуемся. Но рост цен на топливо, семена, удобрения составляет от 40 до 100% в год кредитами ситуацию не решить.

Николай Лемешевский:

- Я 22 года работаю руководителем и никогда не имел дело с кредитами. Это же присоски, которые высасывают живые деньги с производства. И все эти программы, предоставляющие субсидии, не рассчитаны на развитие села, аграрного сектора производства. Они рассчитаны на развитие бизнеса около сельского хозяйства, т.е. 160 млрд руб. национального проекта должны уйти банкирам на погашение процентной ставки, страховщикам и лизингодателям, а не в производство. Я бы так сказал: все это паразиты, которые садятся сверху на того раба, который пашет на земле: один с сошкой, а семеро с ложкой. Поэтому мы стараемся заключать напрямую договора по поставкам и понемногу ведем перевооружение производства. Я не скажу, что мы в идеале обеспечены современной техникой, базой производственной, но главное же не капиталоемкость производства. Самое главное - это люди, грамотные, работающие самоотверженно. У нас очень высокая выработка на человека.

- Ваши хозяйства находятся довольно далеко от крупных городов. Наверняка есть проблема с кадрами, особенно молодыми. Как ее решаете?

Сергей Редькин:

- Об этом мы задумались давно. Поэтому сегодня уже есть результаты нашей работы в этом направлении. В том году к нам пришли 6 молодых специалистов. Мы их сами выучили. Сегодня молодежи, желающей работать в селе после окончания сельхозинститута, нет. Поэтому мы начали работать с нашими молодыми ребятами еще со школы. Потом поступали вместе с ними, учились вместе. И теперь получили главного агронома, начальника коммерческого отдела, зоотехника. Кроме того, на наш молокозавод пришел мастер, помощник бригадира на ферму. Мы стараемся молодому специалисту сразу предложить хорошую должность, чтобы он не привыкал к тому, что есть, не становился на позицию рабочего, а сразу формировался специалистом, которому нужно постоянно что-то внедрять, менять. И жильем мы их всех практически обеспечили, построили хозспособом благоустроенный многоквартирный дом. Еще один дом капитально отремонтировали. Обещали несколько лет тому назад, что будут возмещать 50% средств, затраченных на строительство жилья в селе. Мы и поверили. До сих пор ждем эти 50%. Но я думаю, что программа эта все равно будет принята в следующем году.

Николай Лемешевский:

- В нашем кооперативе есть специалисты всех направлений, причем в основном молодежь. У нас работать интересно, потому что работаем на перспективу и платим неплохую зарплату, среди сельхозпроизводителей самую высокую в крае. Одновременно решаем и социальные вопросы. В 2001 г. на собственные средства построили детсад и содержим его за свой счет. На всех участках работают столовые с бесплатным питанием для тех, кто приезжает издалека, кто работает на полях. Есть у нас и свой жилой фонд, стараемся что-то строить или приобретать для наших лучших работников. На перспективу планируем строительство нового животноводческого комплекса, а в этом году собираемся приобрести современную технику и завершить цикл перевооружения в растениеводстве. Вот в этом и привлекательность.

- Насколько остра сегодня конкуренция на рынке сельхозпродукции?

Николай Лемешевский:

- Рынок жестко конкурирует, и удержаться там не просто, тем более что наша продукция скоропортящаяся. Но мы работаем за счет качества и доступности по цене, производим 7 видов молочной продукции. В магазинах нашей торговой сети литр молока в упаковке можно купить за 30 руб. К тому же наше молоко имеет золотую медаль качества. Сегодня нам крайне нужно расширять торговую сеть, потому что производство растет. В этом году надои молока составили 1309 тонн, а мяса было произведено 200 тыс. тонн.

- Рост поголовья, развитие хозяйства требуют модернизации перерабатывающих мощностей. На это удается изыскивать средства?

Владимир Клюев:

- То, что мы вручную перерабатываем, мы можем продать только на рынке. В магазины требуется продукция, фасованная в пластиковые упаковки, в тетрапаки. А для этого нужен перерабатывающий модуль стоимостью 3 млн руб. Мне одному, так же как и другим фермерам, купить такой не под силу. А вот если бы нам объединиться, создать кооператив, скинуться, тогда это было бы реально.

Сергей Редькин:

- В прошлом году мы поставили молокопровод шведской фирмы "ДеЛаваль". Представляете, как раньше работали доярки? А теперь она присоединила аппарат к животному, и по трубам молоко сразу пришло в танк, не соприкасаясь ни с воздухом, ни с какой-либо посудой. И для животного аппарат работает в индивидуальном режиме, с массажем, сводя возможность заболевания - мастит, воспаление вымени - к нулю. Да и программа исключает так называемый человеческий фактор, нарушающий технологию. Но главное - улучшились условия труда.

- Что, по вашему мнению, должно сделать государство для того, чтобы сельхозпроизводители чувствовали себя более защищенными?

Владимир Клюев:

- От федеральной власти, по моему мнению, хорошей поддержкой крестьянам были бы беспроцентные кредиты для таких вот крестьянских кооперативов сроком на 5 лет для приобретения линий по переработке, фасовке продукции.

Сергей Редькин:

- Основная проблема заключается в том, что законодательство у нас сегодня не защищает покупателя и производителя. Сегодня коров в крае осталось совсем немного. Раньше было 128 тысяч, а теперь всего 9 тысяч. А зайдите в магазины. Они же все завалены молоком! Что это за продукт? Это сухое молоко, австралийское, новозеландское, китайское. Нельзя на его упаковке писать "молоко", потому что это молочные напитки, выработанные из заменителей, а не из натурального продукта. Я удивляюсь, что эта информация подается таким образом. Но если называть продукты своими именами, то у хозяйств, которые занимаются реально молоком, увеличатся возможности реализации своей продукции. А у крестьянина возрастет интерес производить ее, потому что отдача будет совсем другой.