Кто приберет бесхозные паи?

Из 1300 га земли всех сельхозпредприятий Кавалеровского района используется по назначению всего 300. Остальное зарастает бурьяном. Вся эта земля принадлежит пайщикам (все 3 сельхозкооператива района состоят из пайщиков). Но большинство из них - а всего их более 150 - до сих пор даже не зарегистрировали земельные участки и не знают, где они находятся.

То есть собственникам землю дали, но распорядиться ею они не сумели. Да и не хотят. Не в последнюю очередь из-за дороговизны процедуры регистрации: зарегистрировать через центр недвижимости и кадастровый центр одну сотку земли стоит 200 руб. А зарегистрировать один земельный участок, например, принадлежащий пайщику, составляющий 1,9 га земли (из них - 1,2 га пашни и 0,7 га пастбищ), потянет и вовсе на 38 тыс. руб., если оформлять его, как положено, через центр регистрации недвижимости и кадастровый центр. Ведь чтобы оформить участок, надо произвести межевание, присвоить ему кадастровый номер и поставить на учет в центре регистрации недвижимости. Все это платные услуги. Понятно, почему за такие деньги люди не идут регистрировать свои земельные паи. Вот почему, как рассказал Николай ЛАПОХА - ведущий специалист отдела экономики райадминистрации, курирующий сельское хозяйство, сейчас в администрации думают, как сделать процедуру регистрации земельных паев более дешевой, чтобы крестьяне охотно шли на оформление своих земельных наделов, а не бегали от регистрации, как черт от ладана.

Что даст регистрация? "Землю можно будет вовлечь в гражданский оборот, - поясняет Николай Лапоха. - Пайщики смогут совершать с ней сделки - продавать, сдавать в аренду, закладывать в банке, чтобы взять кредит. А без регистрации участков они никаких операций с землей проводить не могут. Поэтому и в аренду земельные паи в районе не сдают. Кроме того, если земля будет оформлена, мы, чиновники, сможем спросить с собственников земли, почему, скажем, она не используется по назначению. Сегодня и спросить-то не с кого. Кто умер, кто уехал, кто неизвестно где пребывает. Списки-то пайщиков делались в 1991-92 гг. С тех пор многое изменилось, попробуй их сейчас найди?"

У каждого пайщика имеется свидетельство, что у него есть земельный участок. Но фактически многие из них не знают, где находится их земельный пай. Вот в райадминистрации и разрабатывают в настоящее время программу, которая поможет ввести простаивающие земельные наделы пайщиков в гражданский оборот.

Что происходит с земельными паями, владельцы которых умерли? Из 150 пайщиков с начала 90-х умерло 10-15%. Если наследство оформлено, земельные наделы переходят наследникам, если наследство, как часто бывает, не оформлено, то, согласно Земельному кодексу, в течение 3 лет местные власти должны отслеживать, по назначению ли используется земля. Если она три года зарастает травой, это считается нецелевым использованием участка и далее райадминистрация может запустить механизм по изъятию земельного пая у нерадивых хозяев в пользу муниципального образования. Пока в районе примеров по изъятию земли у пайщиков в пользу муниципалитета нет. Но в перспективе такое может случиться. Или нерадивые пайщики сами откажутся от притязаний на простаивающую землю, или у них отберут ее через суд. Работа в этом направлении ведется, ведь наследники земельных паев в большинстве своем ничего на своих наделах не выращивают.

Главное сейчас, над чем ломает голову Николай Лапоха и его коллеги, - решить вопрос об удешевлении процедуры регистрации земельных паев. Второе - надо найти пайщиков, довести до их сведения, что они владельцы таких-то участков. Третий вопрос - выделение земельных паев. Четвертое - надо наладить нормальный контроль над тем, как используется земля. И, если она брошена на произвол судьбы, следует принимать меры по лишению пайщиков земельных паев в пользу муниципалитета. Ситуация с брошенной, зарастающей бурьяном землей типична не только для Кавалеровского района. И в соседнем Чугуевском районе, и в других районах края такой "чужой" земли, формально принадлежащей пайщикам, хватает. Важно сделать так, чтобы земля снова обрела настоящего хозяина, начала "работать", давать отдачу.