FESCO - терминал, "Н-Трансу" - деньги

В минувший четверг Транспортная группа FESCO и группа компаний "Н-Транс" (ранее группа компаний "Северстальтранс") объявили о сделке по приобретению группой FESCO доли в ООО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ), принадлежавшей ранее группе "Н-Транс". Символично, что в этот же день FESCO была названа "Компанией года в Приморском крае" в рамках 4-й Краевой Бизнес-Премии (см. стр. 8-9). Эксперты считают, что за счет этой сделки закончилось формирование структуры конкуренции в крупнейших портах Приморья.

Сумма сделки по приобретению 50%-ной доли ВКТ - второго по объему перевалки контейнеров терминала на Дальнем Востоке России - составит $200 млн. Стороны планируют завершить сделку в июле текущего года. Покупку FESCO оплатит за счет допэмиссии своего головного предприятия ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), которая составит 25% от нынешнего уставного капитала пароходства.

По словам президента ТГ FESCO Евгения АМБРОСОВА, цитируемого пресс-службой пароходства, "FESCO последовательно продолжает реализацию своей стратегии активного развития и привлекает акционерный капитал для финансирования инвестиционной программы, лежащей в основе этой стратегии. Часть средств от размещения этой самой крупной в современной истории FESCO дополнительной эмиссии будет использована для финансирования сделки по приобретению 50% доли ВКТ".

После завершения сделки FESCO получит почти полный контроль над ВКТ: вторая половина терминала принадлежит ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), 47,6% которого FESCO выкупила в прошлом году у менеджмента за $90 млн. Кроме того, у группы есть договоренность об обязательном выкупе еще 47,6% акций ОАО через три года.

По словам председателя совета директоров FESCO Симана ПОВАРЕНКИНА, после закрытия сделки Владивостокский контейнерный терминал будет полностью интегрирован в Транспортную группу FESCO.

Аналитики "ИК "Финам" положительно оценивают стратегию развития FESCO на фоне тенденции контейнеризации грузов, тем не менее отмечают присутствие значительной премии за размер пакета в цене приобретения. "Цена размещения пакета останется существенным риском для инвесторов в среднесрочной перспективе. С учетом большого объема выпуска, который предполагают выкупить акционеры, цена может не вполне соответствовать текущим рыночным котировкам", отмечают в "Финаме".

Управляющий активами ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ отмечает, что участники рынка ждали продажи 50% ВКТ еще с прошлого года, когда FESCO, купив пакет ВМТП, стала партнером своего конкурента "Н-Транс" в ВКТ. "FESCO если и переплатила за актив, то немного. Активно развивающаяся группа делает ставку на Дальний Восток, поэтому на данном этапе любое вложение в местную инфраструктуру себя в конечном итоге оправдает", считает эксперт.

И FESCO, и "Н-Транс" ранее отрицали факт ведения переговоров по ВКТ. Более того, еще в октябре прошлого года "Н-Транс" заявлял о своем намерении выкупить долю в терминале у ВМТП. Со встречным предложением выступал и порт. Эксперты тогда указывали, что FESCO пытается составить конкуренцию "Н-Трансу" на рынке дальневосточных контейнерных перевозок и для этого ему необходимо получить контроль над ВКТ. При этом в начале года между ВМТП и структурами "Н-Транса" даже разгорелся конфликт по поводу аренды причалов порта. "Сейчас, после того как стороны зафиксировали свои интересы, судебные распри будут завершены", - уверен Стародубцев.

В свою очередь "Н-Транс" планирует бросить основные силы на расширение, модернизацию и переоборудование Восточной стивидорной компании (ВСК работает на территории Восточного порта). По словам коммерческого директора группы компаний "Н-Транс" Никиты МИШИНА, сделка совершена в рамках оптимизации контейнерного бизнеса группы. "ВСК имеет для нас большое стратегическое значение. Полученные от сделки с FESCO средства будут направлены на развитие наших других терминалов", - отмечает пресс-секретарь "Н-Транса" Анна ВОСТРУХОВА.

Директор "Альпари-Консалтинг", консультант по стратегическому управлению Феликс СТЕПАНЕЦ, уверен, что сделка принесет выгоду обеим сторонам. "В конце концов, каждый получает то, что ему необходимо. Для FESCO это действительно важный объект для выстраивания бизнес-процессов, поэтому приобретение пакета позволит планомерно, в соответствии со стратегией компании развивать перевалку контейнеров через Владивостокский торговый порт. В этой сделке "Н-Транс" занимал, конечно, позицию гораздо более выгодную, чем группа FESCO, так как ВКТ - фактически непрофильный объект для "Н-Транс", а вот для FESCO - это ключевой бизнес для реализации стратегии. Тогда как для "Н-Транс" в Приморье ключевое направление - порт Восточный. После продажи компания еще больше сконцентрируется на ключевом стратегическом направлении, что позволит усилить конкурентные позиции", - считает Степанец.