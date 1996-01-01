"Газпром" оставит корейцев в камчатском проекте

Возможная смена собственника лицензии на разведку Западно-Камчатского шельфа не ударит по корейским партнерам "Роснефти".

По словам источника в "Газпроме", госмонополия будет готова оставить в партнерах KNOC, если получит эту лицензию. Из бюджета Ю. Кореи уже выделено $270 млн для бурения двух разведочных скважин. Но окончание бурения второй скважины запланировано лишь на 2009 г. На Западно-Камчатском шельфе в Охотском море выявлены две перспективные структуры: Западно-Сухановская и Северо-Крутогоровская. Прогнозные ресурсы этих участков составляют 1,8 млрд т нефти и более 2 трлн куб. м газа. Лицензия на их геологоразведку принадлежит ОАО "Камчатнефтегаз", где 60% у "Роснефти" и 40% у K.K. Korea Kamchatka Ltd., "дочки" KNOC.