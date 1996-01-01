Приморская Бизнес-Премия стала поистине народной

В зале Владивостокского бизнес-центра "Хендэ" 15 мая собрались лидеры приморского бизнеса, причем самого широкого круга - от малого до крупного, от ИЧП до финансово-промышленных корпораций всероссийского и международного масштаба. Для приглашенных не хватило даже 150 мест.

На 4-й год своего существования Краевая Бизнес-Премия объединила всех деловых людей Приморья - участников конкурсов, партнеров и спонсоров. Причем второй год подряд церемония финала лауреатов Бизнес-Премии проходила одновременно с награждением победителей Краевого конкурса малого бизнеса "Предприниматель года-2007".

Досье Премия "Компания года и Менеджер года в Приморском крае" впервые была проведена в 2005 году. IV Бизнес-Премия проходила в два этапа по четырем номинациям. Наряду с голосами 54 экспертов в выборе победителей участвовали рядовые приморцы, которые присылают в Оргкомитет бюллетени или голосовали на Интернет-сайте Премии.

Как отметил председатель Оргкомитета, первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, такой конкурс является единственным на Дальнем Востоке и уже стал хорошей традицией в жизни приморского бизнес-сообщества. Что интересно: на церемонию награждения финалистов приехали из Хабаровска руководители Дальневосточного банка Сбербанка, "Мобиком-Хабаровск" (Мегафон), Росбанка и др.

Наверное, были в этот день и разочарованные. Но ведь главное в нашей Премии - поднять престиж бизнесменов. И мы этого добились. Премия стала народной.

- Считаю, что это и есть главная победа в Бизнес-Премии, - сказала исполнительный директор IV Бизнес-Премии в своем выступлении Елена БАРКОВА, - и не только нашей Издательской компании "Золотой Рог" как организатора. Это общественное признание роли бизнеса и деловых людей в жизни Приморья. Поэтому сегодня я искренне благодарна тем представителям бизнеса, которые поверили организаторам 4 года назад и стали постоянными партнерами нашей инициативы, как то: "Группа Альянс", "Росбанк" или "Альянс-Лизинг".

Такого накала борьбы организаторы конкурса не помнят за три года. Вы бы видели, какие пакеты бюллетеней привозили из Уссурийска в редакцию "Золотого Рога", которая на время стала штабом Оргкомитета! Назову только две цифры. Открытое голосование собрало 13 с половиной тысяч голосов приморцев, в том числе без малого пять тысяч - бюллетенями. Даже если один человек голосовал сразу по четырем номинациям, то все равно участие в голосовании приняли около 4 тыс. приморцев.

Как никогда были активны члены Экспертного совета. На сей раз они затребовали экономические показатели лауреатов, чтобы голосовать не по симпатиям, а по реальным успехам. Ведь их голос был решающим и в первых двух номинациях "Компания года и Менеджер года" - судьба 1-го места на 75% зависела от их выбора, и в двух других. Правда, в конкурсах "Социально ответственный бизнес" и "Развивающийся бизнес" от голосования рядовых приморцев определение места уже зависело на 40%. И эти проценты порой были решающими.

Так, эксперты признали самой "социальной" компанией "Тернейлес", однако интернет-голосование скорректировало итоги - компьютеризированные владивостокцы отдали свои симпатии ОАО "Владивостокский морской торговый порт". Постоянный партнер Премии директор Дальневосточного отделения Росбанка Сергей БЕЛАВИН, вручая "кубок чемпиона", подчеркнул, что конкурс создает особый микроклимат доверия между участниками.

Зам. генерального директора порта Александр ПОЛОВОЙ пошутил, пригласив собравшихся на работу в докеры, мол, зарплата хорошая и социальный пакет на зависть. На что представитель "Тернейлеса" Владимир СТЕГНИЙ ответил, что на лесоповал звать не будет, а вот сыграть в гольф... Ведь настоящее гольфовое поле у таежного поселка Пластун - резиденции самой крупной на Дальнем Востоке лесной корпорации, пока единственное на Дальнем Востоке.

Такое же острое соперничество развернулось между... экспертами и жителями края за право назвать лучшим менеджером генерального директора ООО УК "Востокцемент" Виктора ВОРОБЬЕВА и ректора Владивостокского университета экономики и сервиса Геннадия ЛАЗАРЕВА. На сей раз "Цемент" оказался весомее компьютеризированных горожан. Да и было чем крыть: почти в 2 раза за 2007 год выросло производство главного сегодня для края строительного материала, открыты новые рабочие места. Да и успешное управление холдингом актуальная тема для приморского бизнеса, аккумулирующего свои активы.

Не случайно "Спасскцемент" был близок к победе в самой престижной номинации "Компания года в Приморском крае - 2007". Лишь на несколько пунктов его опередило "Дальневосточное морское пароходство", которое в прошлом году стало фундаментом новой российской финансово-транспортной группы FESCO. Такой рывок, даже пусть с нашими обидами по поводу ухода штаб-квартиры корпорации в Белокаменную, объективные эксперты не могли не оценить. С ними согласился и представитель партнера Премии - ОАО "Группа Альянс" Николай СОЦКОВ, вручая главный приз: "Заслуженно!"

Впервые в открытое "капиталистическое соревнование" вступил средний бизнес. В этом году у организаторов Бизнес-Премии появился еще один коллективный партнер - Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья, президентом которого является Игорь ПУШКАРЕВ. Клуб учредил четвертую номинацию - "Развивающийся бизнес". Тем самым как бы потеснился: ваше место в экономике края наравне с нами, примите почести, но и социальную ответственность перед приморцами.

В новом конкурсе было труднее всего подводить итоги. Вполне возможно, что за бортом конкурса остались многие успешные компании. Но организаторы ведь твердо заявили "правила игры": нам нужны открытость для партнеров и общества. Этого мы и стремимся добиться в нашем конкурсе... За место лидера бились представители отраслей, в которых правит бал средний бизнес Приморья, - пищевой и сферы услуг. Ребрендинг и экспансия на рынки России "Приморского агентства авиационных компаний" (ТМ "Билетур"), казалось, обеспечили компании 1-е место, но открытое голосование и здесь перевесило, подтвердив старую поговорку "Путь к сердцу лежит через желудок". Уссурийские колбасы победили.

Но на следующий года наверняка в эту номинацию вольются представители стремительно развивающегося малого бизнеса, которые в этом году стали победителями Краевого конкурса "Предприниматель года-2008". Вручая дипломы и призы, президент Дальневосточного банка Сбербанка РФ Валерий ПЫТНЕВ обещал помочь им в этом новой программой льготного кредитования малого бизнеса.