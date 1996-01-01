Вокзал на двоих: прибрежные страсти

Не утихают страсти вокруг вокзала прибрежных морских сообщений (ВПМС) во Владивостоке, что в районе 36-го причала Корабельной набережной. Собственник здания вокзала - ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) - намерен реконструировать его. А для этого необходимо на определенный период вывести здание из эксплуатации. Но где в таком случае обслуживать и размещать пассажиров, ожидающих рейсов на соседние с Владивостоком острова?

Найти ответ на этот вопрос вот уже больше месяца пытаются сами представители ВМТП, депутаты городской думы, чиновники городской администрации и представители ООО "Мортранс" - главного оператора морских пассажирских перевозок, арендующего здание вокзала у ВМТП.

Интересы пассажиров обещают учесть...

В конце апреля Комитет по городскому хозяйству Думы г. Владивостока постановил создать рабочую группу для решения проблемы вокруг ВПМС. В нее, кроме самих городских депутатов, вошли представители администрации Приморского края, Владивостока, ФГУП "Росморпорт", ОАО ВТМП, ООО "Мортранс". На минувшей неделе в Думе г. Владивостока состоялось заседание рабочей группы. На ней заместитель генерального директора ОАО "ВМТП" Вячеслав ЕКИМЦОВ еще раз озвучил позицию торгового порта: действующий вокзал прибрежных сообщений закроется на реконструкцию только после того, как будет найдена приемлемая временная замена существующему вокзалу.

В пресс-службе ВТМП эту позицию подтвердили: интересы пассажиров превыше всего, и пока не будет выбран оптимальный вариант для размещения людей на период реконструкции - никаких восстановительно-ремонтных работ торговый порт начинать не будет.

...Но времянки строить никто не хочет

Между тем, по информации пресс-центра думы Владивостока, у ВМТП уже готов и согласован во всех архитектурных инстанциях комплексный план реконструкции ВПМС. В соответствии с этим планом обновленный вокзал будет располагать комфортным залом ожидания и билетными кассами. Поэтому вкладываться в сооружение временного здания вокзала не в интересах порта, о чем представители ВМТП прямо заявили на заседании рабочей группы.

Представители ООО "Мортранс" также отказываются финансировать сооружение временных построек, ссылаясь на отсутствие средств и правовых полномочий. "Мы осуществляем морские пассажирские перевозки по договору с мэрией и практически полностью находимся на содержании городского бюджета", - заявил ДДГ "ЗР" руководитель "Мортранса" Владимир ЛОПАТИН. По его словам, ОАО ВМТП в судебном порядке оспаривает законность нахождения сотрудников "Мортранса" в помещении ВПМС, пытаясь выселить их из здания вокзала как можно скорее.

Ряд независимых экспертов, с которыми приходилось встречаться корреспонденту "ЗР", не исключают, что ситуация вокруг реконструкции ВПМС в конечном счете приведет к тому, что ООО "Мортранс" вынужден будет уйти с рынка прибрежных морских перевозок. А его место займут другие структуры, транспортная деятельность которых пока не столь активна, как у "Мортранса".

Вокзал-пароход - как вариант

В этой непростой ситуации и бизнесмены, и городские депутаты, и сотрудники транспортного управления мэрии Владивостока предлагают несколько вариантов решения проблемы. Все они были озвучены на заседании рабочей группы.

Например, на время реконструкции ВПМС размещать пассажиров и продавать билеты в здании большого Морского вокзала на Нижнепортовой, а к 36-му причалу доставлять пассажиров на автобусах, для чего заключить соответствующий договор с одним из городских автотранспортных предприятий. Другой вариант - временно разместить кассы и залы ожидания в здании бывшего кинотеатра "Комсомолец", что находится неподалеку от ВПМС. Третий - приспособить под нужды зала ожидания и билетных касс какое-нибудь судно, намертво пришвартовав его к причалу. Увы, реализация каждого из перечисленных вариантов несет в себе немало технических и юридических сложностей.

Участники рабочей группы, так и не придя к единому мнению, договорились встретиться еще раз, уже на этой неделе.

Досье Прибрежные морские перевозки во Владивостоке осуществляет с 2006 г. ООО "Мортранс" - по договору на транспортное обслуживание населения с администрацией Владивостока. Из городского бюджета на эти цели в 2008 г. выделено 83 млн руб. Штат административных и технических сотрудников ООО "Мортранс", а также зал ожидания для пассажиров и билетные кассы размещаются в здании вокзала прибрежных морских сообщений, которое предприятие арендует у ОАО "ВМТП". Причалы для своих катеров и паромов "Мортранс" арендует у ФГУП "Росморпорт".

Согласно официальному заявлению руководства ОАО ВМТП: "Здание, занимаемое ООО "Мортранс", требует капитального ремонта и реконструкции, которые не производились более 15 лет из-за отсутствия достаточного финансирования пассажирских перевозок администрацией города Владивостока. В связи с бездействием ООО "Мортранс", ОАО "ВМТП" приняло решение самостоятельно начать реконструкцию здания. Порт приступит к работам только при наличии альтернативного варианта обслуживания пассажиров в течение всего периода проведения работ. По окончании реконструкции горожане, жители островных территорий получат современные красивые и безопасные залы".