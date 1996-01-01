Хроника мясного бунта

7 ноября прошлого года Минюст РФ зарегистрировал приказ Федеральной таможенной службы «О местах декларирования отдельных видов товаров». Пункт 1 этого приказа определяет пункты пропуска товаров, классифицированных по коду 02. В приказе четко сказано, что вместо портов Владивосток, Восточный, Находка декларировать товар можно только в Хабаровске, на Чукотке и в Петропавловске-Камчатском. Поясним широкой общественности, что код 02 обозначает мясопродукты.

Получается, что ни один порт Приморского края, через который сегодня идет в Россию импортное мясо, с апреля (действие приказа было приостановлено до 15 апреля. - Прим. автора) не сможет принимать мясные грузы. Что это означает для дальневосточных производителей мясопродуктов, ясно даже неспециалисту.

- Если проанализировать рынок мясопродуктов, то нужно признать, что Россия живет только за счет импортного мяса, - комментирует приказ ФТС председатель Ассоциации импортеров мясопродуктов Приморского края Андрей ЗИНИН. - Отдельные регионы на 90% закрывают свою потребность в мясе за счет импорта. Сегодня ситуация на рынке такова: московские компании, работающие через границу на западе страны, «закрывают» потребности в этой группе товаров до Байкала. Территорию Дальнего Востока обеспечивают импортеры из Приморья. Это около 60 игроков, которые обеспечивают сырьем не только мощности мясных комбинатов, но и поставляют замороженные мясопродукты на потребительский рынок всего региона.

«Золотые» туши

Приказ ФТС, словно обух, ударил по компаниям-импортерам, грозя в один миг нарушить все наработанные связи с поставщиками. Логистика будущих поставок не укладывается в голове здравомыслящего человека.

- Контейнер из Австралии или Новой Зеландии до приморских портов идет больше 20 дней. Если приказ ФТС не отменят, то компании должны будут гнать судно на Камчатку, - продолжает Андрей Зинин. - А это еще неделя. Там проходить таможенные процедуры и санитарный контроль, а потом вновь загружать мясо на судно, идущее во Владивосток. Если говорить об оформлении в Хабаровске, то мясо, прокатившись по железной дороге минимум два раза, будет «золотым». Что касается порта Чукотки, то это вообще полный абсурд. Во-первых, его отдаленность значительно повышает стоимость фрахта, во-вторых, акватория порта большую часть года покрыта льдом.

Аргументы представителей других компаний, опрошенных «ДК», схожи. Все руководители фирм-импортеров говорят о том, что приказ абсурден. По их мнению, ломка успешно работающего бизнеса отразится не только на Дальнем Востоке. Свой протест высказали и представители зарубежных компаний. Австралийские поставщики мяса обратились за защитой в свое правительство. По предварительной информации, если ситуация не изменится, правительство Австралии будет ставить вопрос о членстве России в ВТО.

- К австралийцам могут присоединиться еще 5 стран этого региона, в том числе крупнейший поставщик мяса Новая Зеландия», - утверждает руководитель одной из фирм-импортеров Игорь ДОРОХОВ. - Действия иностранного бизнеса понятны. Им надоело, что в России нет стабильных правил игры для бизнеса. Импорт мяса - это долгосрочные контракты с зарубежными предприятиями. Они корректируют производство мяса под наши объемы поставок. Более того, в данной цепочке задействованы страховые и транспортные компании, финансовые институты. Чтобы понять масштабы бизнеса, приведу такие данные: в неделю через порты края проходит около 350 контейнеров с импортным мясом. Поэтому, если приказ не отменят, местные порты потеряют часть своего грузопотока.

Добавили месяц

Угрозы мясного бизнеса и ожидаемый социальный взрыв в связи с ростом цен на мясопродукцию заставили таможню скорректировать свои действия. В начале февраля на пресс-конференции первый заместитель начальника ДВТУ Юрий БЕРШТЕЙН официально заявил, что действие вышеназванного приказа ФТС будет отменено пока до 15 апреля.

Вместе с тем получить официальный ответ на вопрос: почему приморские порты, исторически работающие с данным грузом, не попали в приказ ФТС? - не удалось. Так, предполагалась версия, что приказ появился с определенной целью. Это борьба с контрабандой и одновременно поддержка отечественного сельхозпроизводителя. Россия, несмотря на введение с 2003 г. квот для защиты отечественных производителей, по-прежнему остается одним из крупнейших импортеров мяса: по говядине мы занимаем первое место в мире, по свинине - второе.

Досье По данным национального мясного союза, в Россию ежегодно поступает более 3 млн т мяса и субпродуктов, и около 10% этого количества ввозится нелегально. По оценке правоохранительных органов, незаконный импорт составляет 250-300 тыс. тонн мяса в год.

Таможенники причисляют мясо к так называемым товарам риска, за ввозом которых нужен особый контроль. Наиболее серьезный ущерб экономике страны наносит так называемое недостоверное декларирование. Это различные ухищрения, на которые идут импортеры, указывая неверную номенклатуру или страну происхождения мясной продукции, занижая ее стоимость и объем. Имеются факты, когда поставщики переклеивали этикетки на упаковках мясопродуктов с просроченным сроком хранения, подделывали маркировку, и под видом проверенной продукции ввозилось мясо с боен, не прошедших сертификацию российской ветслужбы.

При этом Приморский край - настоящий «геморрой» для тех, кто призван бороться с контрабандой мясопродуктов. Запрет на мясо из Китая, введенный в 2004 г., привел к распространению «серых схем» поставок. Например, мясо из КНР идет морем с перевалкой через южнокорейские порты, где подменяются документы. Последнее задержание произошло в начале декабря прошлого года, когда управление Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружило, что из более чем 500 канадских ветеринарных сертификатов 400 оказались поддельными и под видом канадского в страну ввозилось китайское мясо.

След ветеринаров

Именно Россельхознадзор называют в числе инициаторов мясного скандал. По версии некоторых таможенных чиновников, исключение портов Приморского края из списка пунктов пропуска произошло главным образом с «подачи» Россельхознадзора. Якобы специалисты управления по Приморскому краю подали в Москву документы, в которых было указано, что на территории края нет складов временного хранения, которые бы соответствовали требованиям закона о техническом регулировании.

Но эта структура свою «вину» полностью отрицает. Как сообщил «ДК» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий САЛЕНКО, в 2006 г. на территории Приморского края в зоне ответственности Дальневосточного таможенного управления зарегистрировано и аттестовано 6 складов временного хранения общим объёмом холодильных камер 11 тысяч 400 тонн. Всего в 2007 году через пункты пропуска Приморского края ввезено товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД России, 186 тысяч тонн.

- Мы работаем в рамках закона, - утверждает Виталий Саленко. - Согласно п. 7.4 Решения Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии от 05.11.2003 г. «О единых правилах государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов» оформление ветеринарного свидетельства взамен ветеринарного сертификата страны-экспортёра производится только при условии полного ветеринарного досмотра груза и полного его таможенного оформления. Полный ветеринарный досмотр груза возможен только при условии выгрузки его на склад временного хранения.

Действия инспекторов этой организации никто не оспаривает, как и то, что бороться с «серым» мясом необходимо. Но факт остается фактом - декларировать мясопродукты по официальным документам в Приморье нельзя, а в других регионах можно. Хотя, по мнению представителей мясного бизнеса, склады в Приморье оснащены гораздо лучше, чем в портах Чукотки, Камчатки и в городе Хабаровске.

- Склад в Хабаровске был построен в 1938 г. и рассчитан всего на 600 тонн, - заявил «ДК» представитель одной из хабаровских мясных компаний. - И я могу с уверенностью утверждать, что склады в Приморском крае по техническому оснащению и по тоннажу превосходят хабаровский «холодильник».

Операторы рынка даже не скрывают своего негодования по поводу принятого решения и не исключают, что борьба за качество и таможенную «чистоту» импортируемого мяса - лишь внешняя сторона проблемы... На эту мысль наводит, к примеру, кулуарность, с которой готовился злополучный приказ. Возможно, импортеры мяса смогли бы заблаговременно подготовиться и аттестовать склады, если бы их об этом заранее предупредили. Но контролирующая организация «забыла» поставить в известность тех, кто обеспечивает весь Дальний Восток мясопродуктами.

Однако дело сделано, и приказ нужно исполнять. Но реально ФТС и Россельхознадзор понимают, что действие приказа приведет к мясному дефициту, поэтому «мясникам» дали время для строительства СВХ. «По результатам совещания, проведённого во Владивостокской таможне с привлечением Россельхознадзора и участников ВЭД, принято решение о совместном комиссионном рассмотрении заявок (таможня и Россельхознадзор) от участников ВЭД на открытие вновь организуемых СВХ с их последующим включением в реестр владельцев складов временного хранения. В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю удовлетворена одна заявка на открытие СВХ, на рассмотрении находятся ещё 2 заявки от участников ВЭД», - говорится в официальном сообщении этой организации.

Технологический разрыв

Но трудности все равно есть. На территории портов СВХ, скорее всего, не будет. По крайней мере, два самых крупных мясных оператора этого рынка, которые уже подали документы на внесение в специализированный реестр СВХ, их открывают не в порту. Для мясного бизнеса это означает разрыв в технологической цепочке. Теперь контейнеры с мясом при участии специализированной компании-перевозчика будут доставляться на СВХ в промышленной зоне Владивостока и только там проходить декларирование.

Есть еще одна небольшая проблема - склады должны быть оборудованы установкой радиационного контроля. Ее стоимость около 2, 5 млн руб. Сроки поставок не менее полугода. Компании, решившиеся обзавестись собственными СВХ, в раздумье. Тем более что большинство мясопродуктов идет через Владивостокский морской торговый порт, где эти установки имеются на двух проходных.

В общем, мясной бизнес замер в ожидании. Если ветеринарная служба успеет аттестовать СВХ, то ДВТУ регистрирует их в реестре и информирует об этом ФТС. Выпускается дополнение к приказу - и мясо в Приморье пошло. Это уже потом компании-импортеры будут думать, как разгружать свои контейнеры. По требованиям Россельхознадзора мясо при декларировании должно быть выгружено из контейнера и положено в морозильную камеру.

Если СВХ в крае не появятся, то мясные контейнеры по федеральной трассе потянутся в Хабаровск и далее по схеме. Но пока бизнес решает свои «логистические» проблемы, уже образовался небольшой мясной дефицит. Часть компаний перестали заказывать товар до разрешения кризисной ситуации, следовательно, уже в апреле это обернется ростом цен. А еще тем, что в колбасе станет больше наполнителей и меньше мяса. Не нужно быть экспертом, чтобы понять: покупать «докторскую» за 250-300 рублей сегодняшний потребитель не в состоянии.

На этом фоне совсем грустно смотрится имидж России, которая на словах рвется в ВТО. Зарубежные поставщики уже не только высказали негативное мнение по поводу непредсказуемых правовых актов, но и подкрепили свои слова действиями. Так, австралийские компании ждать решения проблемы не стали, а переориентировали 20% своих поставок на рынки Европы.