«Сибуглемет» вошел в Восточный порт

В середине февраля ЗАО «Сибуглемет» выиграло аукцион по продаже госпакета акций ОАО «Восточный порт» (Приморский край), предложив за лот 840,3 млн рублей при стартовой цене 650,3 млн рублей. Единственным конкурентом «Сибуглемета» было ООО «Эдис».

Аналитики считают, что покупатель заключил крайне выгодную сделку. Участие в акционерном капитале порта на Дальнем Востоке гарантирует ему поставки коксового угля на растущие азиатские рынки.

Досье ОАО «Восточный порт» - крупнейшая стивидорная компания на территории Восточного порта, которая специализируется на перевалке угля. Основным акционером является офшор Eastern Stevedoring Holdings Corp. (74,57% акций). Порядка 52% акций контролирует «Кузбассразрезуголь».

Аналитики отмечают, что на торгах порт был оценен в $170 млн, то есть со значительным дисконтом. Два года назад, когда Восточный порт приобретали структуры «Кузбассразрезугля», его оценили в $150 млн. С тех пор транспортные активы значительно подорожали. По оценкам управляющего активами ИК «Восток-Инвест» Евгения СТАРОДУБЦЕВА, сегодня ведущий порт Дальнего Востока можно оценить от $200 до $250 млн. «В любом случае, «Сибуглемет» совершил выгодную сделку», - считает Евгений Стародубцев.

Досье В холдинг «Сибуглемет» входят разрез «Междуреченский» и одноименная обогатительная фабрика мощностью 6 млн тонн угля в год, шахты «Антоновская» с обогатительной фабрикой мощностью 3,5 млн т угля, «Полосухинская» - 3,1 млн т угля и «Большевик» - около 1 млн т угля в год, добычной участок «Багомес» (все - Кемеровская область), а также структуры, занятые снабжением этих предприятий, сбытом продукции и транспортными перевозками.

Через порты Дальнего Востока «Сибуглемет» экспортирует уголь в Японию и Южную Корею. В 2007 году в страны АТР компания отправила около 2 млн т энергетических углей. Помимо специализированного угольного терминала в порту Восточном «Сибуглемет» пользуется услугами порта Ванино, Находкинского морского торгового порта и порта Посьет.

«Сибуглемет» неоднократно озвучивал планы по наращиванию объемов поставок в страны АТР, при этом сетовал на нехватку портовых мощностей. Для решения этой проблемы холдинг планировал построить порт в Приморье. Выбор места под будущий терминал определялся развитостью инфраструктуры, близостью к рынкам потребителей и незамерзающими акваториями. После оценки ряда предложений «Сибуглемет» остановил выбор на бухте Суходол в Уссурийском заливе и даже провел предпроектные изыскательные работы.

Однако планы угольщиков столкнулись с активным противодействием жителей Большого Камня, расположенного в 4 км от места предполагаемого строительства, и окрестных поселков, и в 2007 г. на проект строительства терминала в Суходоле было наложено вето. «Это видимая причина. Построить терминал без экологического ущерба можно, другое дело, что расходы в этом случае значительно вырастут, плюс уйдет уйма времени на согласование проекта. В этом случае «Сибуглемет» пошел по менее затратному пути и приобрел долю в Восточном порту», - считает источник «ДК».