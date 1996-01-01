Золото в минусе

Мировая добыча золота выросла в 2007 г. на 1,6%. Но Россия вновь снизила производство. На этот раз падение составило по разным оценкам от 1,64% до 1,4%. Существенный вклад в снижение добычи золота внес Дальневосточный регион, где в прошлом году добыча упала на 6,2%.

Спад на фоне роста

По данным Союза золотопромышленников, Россия в 2007 г. снизила общее производство золота на 1,64% - до 161,6 т (в 2006 г. - 164,3 т), по данным Росстата - на 1,4%. Добыча рудного золота в России сократилась на 3 т, из россыпей - на 1 т, до 54 т, сообщил председатель союза Валерий БРАЙКО. Падение золотодобычи в стране наблюдается с 2005 года, чему предшествовала двухлетняя стагнация. И все это происходит на фоне растущих цен на золото на мировом рынке.

Брайко также отметил, что британская золотодобывающая компания Peter Hambro Mining (PHM), имеющая крупные золотые активы на Дальнем Востоке, вышла на второе место в России по объемам добычи, сместив на третье место ОАО «Полиметалл». Компания увеличила производство золота за год на 14%. Безоговорочным же лидером по производству золота в РФ остается ОАО «Полюс Золото».

Основными событиями в золотодобывающей отрасли в России в 2007 г. стали раздел бизнеса между двумя крупнейшими акционерами «Полюс Золото» Владимиром ПОТАНИНЫМ и Михаилом ПРОХОРОВЫМ, вхождение в отрасль сталелитейного гиганта «Северсталь» Алексея МОРДАШОВА, купившего ирландскую Celtic Resources Holdings, покупка компанией Millhouse, представляющей интересы Романа АБРАМОВИЧА, 40% акций британской Highland Gold, крупнейшим активом которой являются ОАО «Многовершинное» и ОАО «Майское» на Дальнем Востоке, а также покупка 100% акций СА «Амур» Группой «Альянс».

Мировые тенденции

Событием года в мировой золотодобыче стало перемещение Китая на первую позицию. Китай в 2007 г. обогнал прежнего лидера, Южную Африку, став самым крупным производителем золота в мире. По данным Gold Survey (GFMS), Китай произвел 276 т золота, прирастив добычу на 12%, тогда как добыча в США и Южной Африке сократилась. До этого Южно-Африканская Республика (ЮАР) 100 лет лидировала в мировой золотодобыче, но в 2007 г. снизила ее на 8%, добыв 272 т.

Несмотря на стабильный рост цен на золото, ожидается, что объем мировой добычи благородного металла в ближайшие годы будет снижаться, и в первую очередь из-за исчерпания ресурсов. Давление на отрасль оказывает также удорожание нефти, определяющей в стоимости издержек. Все это вынуждает добывающие компании корректировать планы на ближайшие три года в сторону сокращения добычи. В то же время рост цен на золото позволяет возобновить добычу на ресурсах, которые раньше считались нерентабельными.

Благоприятная конъюнктура

Для российской золотодобывающей промышленности благоприятная ценовая конъюнктура рынка золота особенно важна, так как значительная часть ее золотых запасов сосредоточена в месторождениях труднообогатимых руд, к тому же размещенных в труднодоступных районах, требующих серьезных инвестиций. Рост цен на золото обеспечил России высокий спрос на ресурсы, активизацию на рынке драгметаллов национальных и зарубежных компаний и финансовых структур. Это выразилось в обострении конкурентной борьбы при распределении объектов недропользования, укрупнении компаний в результате слияния или поглощения. В золотодобывающую отрасль направились компании-гиганты, владеющие огромными запасами других полезных ископаемых. Существенно вырос интерес к рыночной информации о состоянии золотодобывающей промышленности и ее минерально-сырьевой базы.

В Дальневосточном федеральном округе добыча золота снизилась на 6,2%, упав до 70,86 т, сообщил на заседании Горного совета ДВФО заместитель начальника департамента по недропользованию по ДВФО Минприроды (Дальнедра) Владимир ЛОГИНОВ. Основным фактором падения он считает истощение сырьевой базы некогда крупных месторождений в Магаданской области и Хабаровском крае.

Объемы золотодобычи падают в основном за счет снижения добычи россыпного золота, которая за последние три года сократилась с 73 т до 54 т. По мнению председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по драгоценным камням и металлам Валерия РУДАКОВА, с точки зрения экономических интересов государства это не имеет принципиального значения, поскольку происходит динамичное развитие добычи рудного золота. Это хорошо продемонстрировала Амурская область. Но для таких регионов, как Магаданская область и Якутия, падение добычи россыпного золота является критичным, так как здесь мелкие предприятия и артели старателей традиционно решали массу социальных проблем.

В Амурской области добыча золота в целом увеличена на 1,97% - до 14,752 т, хотя количество добывающих предприятий в области сократилось с 54 до 51. Добыча рудного золота выросла на 14,42% - до 7,314 т, но добыча из россыпей снизилась на 7,9%, упав до 7,438 т. Наилучшие результаты показали в прошлом году ОАО «Покровский рудник» и ОАО «Прииск Соловьевский». Основными золотодобывающими предприятиями области, работающими на россыпных месторождениях, помимо Соловьевского прииска, стали ООО «Нагима», ОАО «Прииск Дамбуки».

В Магаданской области в прошлом году снижена добыча золота на 15,27%, в основном из-за завершения добычи на месторождении «Кубака» (ОАО «Омолонская золоторудная компания»). Уровень добычи в области составил 16 т, в том числе россыпного - 10,5 т. Отставание не компенсировалось ростом добычи ОАО «Сусуманзолото», преодолевшим рубеж в 3 т за счет рудника «Ветренский».

Добыча золота в Камчатском крае выросла на 64%, до 2024 кг, за счет роста производства рудного золота на Агинском месторождении. В то же время добыча россыпного снизилась до 123,5 кг из-за истощения запасов. В перспективе добыча рудного золота может расти и дальше за счет ввода в эксплуатацию нескольких месторождений, ранее не эксплуатируемых. Так, из шести месторождений золота («Агинское», «Аметистовое», «Бараньевское», «Золотое», «Кунгурцевское» и «Кумроч»), лицензии на которые принадлежат ОАО «Золото Камчатки» (консолидировало золотодобывающие активы группы компаний «Ренова»), добыча золота велась только на Агинском месторождении.

В Хабаровском крае добыча золота в 2007 г. снижена на 5,5%, хотя крупнейший золотодобытчик АС «Амур» увеличила добычу на 15%.

В Чукотском автономном округе падение составило 9,67%. В округе из 20 золотодобывающих предприятий только 4 превысили прошлогодние показатели по добыче драгметаллов. Снизили добычу россыпного золота почти все ведущие предприятия: ООО «АС «Полярная», АС «Арктика» и АС «Шахтер». Основные причины падения кроются в росте затрат на разработку россыпей, дефиците квалифицированных кадров, но больше всего - в недостатке ресурсной базы. При этом из-за недостатка средств недропользователи Чукотки не в состоянии восполнить сырьевую базу за счет приобретения новых лицензий. В прошлом году на аукционах были куплены только 6 из 16 предлагаемых агентством по недрам объектов россыпного золота.

В Якутии, по предварительным данным, добыча сократилась на 4%, до 19 т. В том числе добыча рудного золота снизилась на 5,4%, до 9,243 т, россыпного - на 2,95%, до 9,765 т. Специалисты регионального министерства видят основные причины снижения добычи в истощении минерально-сырьевой базы по россыпному золоту, тяжелых гидрометеорологических условиях промсезона, перебоях с электроснабжением.

В Приморском крае добыча золота традиционно не превысила 100 кг. Впрочем, в будущем ожидается рост добычи. Ряд крупных недропользователей в последние годы приобрели несколько разведочных лицензий на золото. Одно из них - ОАО «Дальполиметалл», которое в 2007 г. выиграло аукцион по Малиновскому месторождению у другого претендента - компании «Северсталь».

Прогноз обнадеживает

Председатель Союза золотопромышленников Валерий Брайко считает, что «2008 г. станет для отрасли переломным, после которого добыча золота в стране будет только расти, и к 2015 г. в России будет добываться порядка 225 т золота». Такое заявление основано на ожидаемом вводе в эксплуатацию новых производственных активов на ряде крупных месторождений и внедрении современных технологий. А также на активизации крупными компаниями геологоразведочных работ на золото.

Как ожидается, в отрасли продолжится концентрация активов, формирование холдингов с выделением золотого бизнеса в самостоятельные компании. Так, «Золото Якутии» за счет поддержки со стороны «Саха-Инвест» планирует активизировать ГРР и добычу, а также инвестиционную деятельность, чтобы сформировать один из крупнейших в РФ многопрофильных концернов. В то же время в Нерюнгринском районе в случае снижения ГРР не исключено углубление кризиса золотодобычи, особенно к 2010-2011 г.

В Амурской области в 2008 г. планируется добыть 17,5 т золота, в 2009 г. - 18,5 т, в 2010-м - 21 т. Увеличение в основном произойдет за счет роста добычи на месторождениях «Березитовое» (принадлежит High River Gold) и «Пионер» (Peter Hambro Mining). Амурская область остается привлекательной для иностранных инвестиций, что определяется значительным природно-ресурсным потенциалом и удобным географическим положением. Добывающий сектор экономики Амурской области по-прежнему выгоден для инвесторов, и они продолжают проявлять интерес к ее горнодобывающему комплексу.

Состояние золотодобычи в Еврейской автономной области можно назвать стагнирующим. Трем китайским компаниям, владеющим золотыми лицензиями в области, грозит отзыв за невыполнение лицензионных условий.

Магаданская область к 2010-2011 г. будет претендовать на лидирующие позиции по добыче в России. В 2011 г. ОАО «Полиметалл» за счет приобретения активов Омолонской золоторудной компании может ввести в эксплуатацию производство годовой мощностью до 7,7 т золота, планирует идентифицировать приоритетные участки для детальной разведки на территории, окружающей «Кубаку», и в 2011 г. запустить комплекс годовой производительностью 150-250 тысяч унций золота.

В 2012 году ожидается начало промышленного освоения доразведанных участков Наталкинского месторождения. Его освоением занимается ОАО «Рудник имени Матросова», принадлежащее ЗАО «Полюс Золота». После выхода предприятия на проектную мощность годовой объем производства золота составит здесь около 30 тонн.

ООО «Рудник Кварцевый» до 2010 г. введет в эксплуатацию фабрику на месторождении «Сопка Кварцевая» производительностью до 2 т золота и более 20 т серебра в год. Российско-китайское СП ООО «Геоцентр» с участием «Горнопромышленной корпорации провинции Хэйлунцзян» с 2008 г. начнет добычу на месторождении «Игуменовское» до 1 т золота в год. Рудник «Ветренский» может нарастить производство в 2008 г. за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования, что позволит «Сусуманзолоту» претендовать на добычу более 4 т золота.

Правительство Чукотского АО ожидает, что 2008 г. станет в отношении добычи золота и серебра переломным, и, судя по планируемым недропользователями объемам, в округе должно быть добыто не менее 10 т золота. Эти надежды связаны с 10 рудными месторождениями, которые осваиваются в округе. Одним из самых успешных объектов недр Чукотки, как ожидается, станет золотосеребряное месторождение