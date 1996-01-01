Улак - Эльга

После шестилетнего перерыва в Амурской области возобновлено строительство железной дороги от станции Улак к Эльгинскому месторождению коксующихся углей в Республике Саха (Якутия).

Освоение крупнейшего на востоке страны Эльгинского месторождения с запасами коксующихся углей в 2 млрд т возможно лишь при условии, если железная дорога свяжет его со станцией Улак на БАМе.

Проект был возобновлен после приобретения Группой Мечел угольных активов Якутии на аукционе в октябре 2007 года.

Представитель группы Мечел Илья ЖИТОМИРСКИЙ ранее заявлял, что инвестиции в данный проект составят около $900 млн.